Дорогу на під'їздах до Рівного розширять майже вдвічі, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Рівненщині ремонтують трасу національного значення Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне. На під'їздах до Рівного трасу розширять з 9 до 13-16 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 6-кілометровій ділянці (150-156 км траси).

В ремонті задіяні понад 100 дорожників і десятки одиниць спецтехніки. По лівій стороні дороги вже поклали основу і нижні шари асфальтобетонного покриття. Зараз завершується облаштування другого шару асфальтобетону, а до 1 липня планують завершити фінішний шар покриття.

Між селами Карпилівка і Городок на автодорозі Н-22 проїжджу частину розширять від 9 до 13-16 метрів, що зробить пересування зручнішим, оскільки відремонтовану ділянку буде безпосередньо з'єднаний з новим Північним обходом Рівного.

Після завершення основних дорожніх робіт працівники займуться облаштуванням тротуарів, нового освітлення, дорожніх знаків, а також нанесуть розмітку.

Нагадаємо, в цьому році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з'явиться нова траса М-30 Стрий - Ізварине, яку назвали Дорогою Єдності. Як пояснив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цей маршрут протяжністю майже 1 400 км з'єднає всю країну від Львівської до Луганської області.

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