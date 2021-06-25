Дорогу на під'їздах до Рівного розширять майже вдвічі, - ОДА. ФОТОрепортаж
На Рівненщині ремонтують трасу національного значення Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне. На під'їздах до Рівного трасу розширять з 9 до 13-16 метрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 6-кілометровій ділянці (150-156 км траси).
В ремонті задіяні понад 100 дорожників і десятки одиниць спецтехніки. По лівій стороні дороги вже поклали основу і нижні шари асфальтобетонного покриття. Зараз завершується облаштування другого шару асфальтобетону, а до 1 липня планують завершити фінішний шар покриття.
Між селами Карпилівка і Городок на автодорозі Н-22 проїжджу частину розширять від 9 до 13-16 метрів, що зробить пересування зручнішим, оскільки відремонтовану ділянку буде безпосередньо з'єднаний з новим Північним обходом Рівного.
Після завершення основних дорожніх робіт працівники займуться облаштуванням тротуарів, нового освітлення, дорожніх знаків, а також нанесуть розмітку.
Нагадаємо, в цьому році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з'явиться нова траса М-30 Стрий - Ізварине, яку назвали Дорогою Єдності. Як пояснив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цей маршрут протяжністю майже 1 400 км з'єднає всю країну від Львівської до Луганської області.
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хотя, носители этого варианта языка не всегда знают, что за слово такое "слитно"
благодаря армии остановили агрессора...а то бы щаз рязандорстрой уже строил рокады вдоль польской границы..типа будапешт-минск или секешфехервар-наеховичи