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До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков. ФОТО

До кінця 2021 року Берегова охорона Держприкордонслужби отримає перший корабель моделі FPB98 спільного українсько-французького виробництва. До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 кораблів цієї серії. Три корпуси патрульних катерів французької компанії ОСЕА вже прийняті для установки обладнання і тестування систем.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук очільник МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Берегової охорони прикордонної служби України. Це вже реальність! Кораблі вже у виробництві. У жовтні цього року перший корабель буде спущений на воду для приймання і випробовувань!", - зазначив він.

За його словами, всього до 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 кораблів цієї серії - спільного французько-українського виробництва.

Він зазначив, що кораблі FPB98 мають 32 метра довжини і швидкість понад 30 вузлів, екіпаж з 13 осіб, дальність ходу близько 1200 морських миль, а також автономність від 7 до 10 діб.

"Радий повідомити, що корпуси трьох катерів французької компанії OCEA для Держприкордонслужби служби вже повністю готові. На них встановлюють обладнання та починають випробування на воді. Ми очікуємо, що наступного року систему охорони та захисту морських кордонів посилять дев’ять нових суден. Це легкі та маневрені катери з морського алюмінію, який дає меншу осадку та може працювати на мілководді. Це екологічні судна для тривалої експлуатації", - цитує Авакова департамент комунікацій МВС.

До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 01

До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 02
До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 03До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 04

"Всі кораблі оснащені швидкохідним rib човном українського виробництва (Харків). 5 кораблів буде повністю зроблено в Україні на заводі "Нібулон" у Миколаєві. Загальна сума контракту 136,5 млн євро", - уточнив міністр.

"Локалізація виробництва була ключовою вимогою цього контракту. Україна не тільки отримає нові катери, а й здобуде сучасні технології з будівництва кораблів, що дозволить у подальшому самостійно обслуговувати судна і розвивати власне виробництво на материковій частині країни", - сказав Аваков.

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"Сьогодні моряки-прикордонники прийняли 3 корпуси у Франції, в жовтні 2021 року перший готовий корабель буде спущено на воду для випробовувань і приймання. Постачання першого корабля в Україну очікується в грудні 2021 року. Всього у 2022 році буде отримано 9 кораблів. У межах контракту також буде підготовлено 240 членів екіпажів кораблів і 120 техніків", - додав Аваков.

"Контракт передбачає також і створення баз обслуговування в Україні. Надалі підтримка кораблів здійснюватиметься на українських підприємствах", - підсумував він.

У департаменті комунікацій МВС також уточнили, що для реалізації проекту на Суднобудівному заводі "Нібулон" проведено зміни згідно з вимогами французької сторони. Зокрема:

- відремонтовано і підготовлено цех з обробки алюмінію по виготовленню повнокомплектних суден з морського АМГ. Площа цеху – 2562.6 м2.

- розширено і збільшено ворота для виходу повнокомплектного катера.

- встановлено додатковий внутрішний кран.

- придбанр кран Liebherr LPS180 для спуска катерів та додаткове обладнання для порізувальних машин ESAB Plasma для роботи з алюмінію.

- Проведена сертифікація заводу згідно міжнародних стандартів ISO Bureau Veritas.

- Проходить набір команди робітників, які поїдуть на суднобудівні потужності компанії OCEA, Франція для стажування.

Перша група конструкторів та технічних спеціалістів поїдуть на стажування та отримання досвіду вже наприкінці цього року.

До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 05
До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков 06

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Держприкордонслужба ДПСУ (6013) корабель (1613) Франція (3076)


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Топ коментарі
+16
Ракетные дивизионы береговой обороны когда будут? Эти катера годны только для ловли браконьеров.
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25.06.2021 16:14
+6
любим хранцию ой любим...........
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25.06.2021 16:19
+6
В Франції велика вірменська діаспора
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25.06.2021 16:25
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Люминий?
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25.06.2021 16:13 Відповісти
люмінофорій
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25.06.2021 16:16 Відповісти
Но это лучше чем то, что "Ленинская Кузня" за большие деньги для Мин.обороны строила. Те катера и на речке от сильной волны могут утонуть.
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25.06.2021 18:09 Відповісти
а плавучие камеры БУИ для автофиксации превышения скорости плавучих средств Аваков поставил?
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25.06.2021 23:53 Відповісти
Ракетные дивизионы береговой обороны когда будут? Эти катера годны только для ловли браконьеров.
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25.06.2021 16:14 Відповісти
вы не туда спрашиваете это другой профиль....
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25.06.2021 16:19 Відповісти
Может, не ловли, а непосредственно для браконьеров?
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25.06.2021 16:41 Відповісти
Ну так, а чем погранцы занимаются? В том числе и ловлей браконьеров, разных мелких контрабасов, перебежчиков и демонстрируют флаг.
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25.06.2021 19:59 Відповісти
не плутайте МВС з ВМС.
МВС ловить порушників та патрулює, ВМС проводить бойові операції.
Ракетне озброєння , як правило, несе військовий ударний потенціал і є прерогативою флоту.
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27.06.2021 00:05 Відповісти
любим хранцию ой любим...........
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25.06.2021 16:19 Відповісти
В Франції велика вірменська діаспора
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25.06.2021 16:25 Відповісти
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооочень....
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25.06.2021 16:31 Відповісти
И там они как и у нас считаются мастерами подкупа и обмана.
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25.06.2021 17:43 Відповісти
не ну вы вапще... читать не умеете - катера оне делают..... ка те ра !!!
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25.06.2021 20:12 Відповісти
и дажеб нет сомнений где пенсию коротать буить.... и паспортишку небось уже выправил
в Швайцах где нибудь в яштичке банковском пылится до поры до времени.... а шо??? за-
работал жеж.... ну вот....
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25.06.2021 20:05 Відповісти
Потужный министр готовиться к Осени, когда выдут выкидывать на мороз осла=)
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25.06.2021 16:21 Відповісти
а як ці катери завадять?
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25.06.2021 16:40 Відповісти
ніяк... Від слова зовсім. А от ПКР"Нептун", ОТРК"Грім-2", САУ"Богдана" дійсно небезпечні для окупанта... а гроші підуть Авакову, на постріли до мт-12, пожежні машини та інше лайно, небезпечне для путіна.
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25.06.2021 16:49 Відповісти
тьочненько.... вы наверно калдун в шарик хрустальный смотрите.....
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25.06.2021 20:07 Відповісти
У 20-у році планувалось, що у березні 21-го цього року війська мали б отримати перші Нептуни, але зелені вирішили вкрасти більше грошей, ніж зазвичай і скоротили воєнний бюджет і Нептунів армія не отримала
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27.06.2021 00:03 Відповісти
это не просто бильшэвкрасты это просрать войну
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27.06.2021 05:26 Відповісти
В британських есмінців тепер буде надєжная защіта...
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25.06.2021 16:42 Відповісти
українці немов здичавілі:не взмозі побудувати катери
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25.06.2021 16:43 Відповісти
пласмас ?
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25.06.2021 16:44 Відповісти
Нагадайте, скількох мільйонний кредит МИ на це взяли? Під які відсотки? Хто буде віддавати?
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25.06.2021 16:46 Відповісти
Отличные корабли для пограничников. Как и французские вертолеты тоже хорошие. Аваков молодцом в этих вопросах.
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25.06.2021 16:48 Відповісти
"порошенко сволочь, набивает свои карманы строя катера в Украине"
"Аваков молодцом в этих вопросах."
Чёта ржу
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25.06.2021 17:11 Відповісти
Порівняй ті корита що він побудував і по якій ціні,з оцими нормас кораблями!!! Лиш би пи…ти!!!
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25.06.2021 17:31 Відповісти
Можна почати із того що це різні класи катерів, то МБАК, а це патрульний неброньований.
Власне які претензії до катерів Порошенко ? Щось не так ? Цікаво послухати аргументи.
А що до цін, Гюрза коштував приблизно 11 мільйонів доларів, патрульний неброньований купують за 8 мільйонів. Що, справді так невигідно ? )
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27.06.2021 00:12 Відповісти
Аваков создал свои ВВС, теперь строит свои флот, МВС становится государством в государстве, со своей армией, флотом, авиацией
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26.06.2021 13:33 Відповісти
ну ты же понимаешь, что это бред, нет никаких своим ввс и вмс ) Аваков человек временный, как и всё мы, он уйдет, а техника останется и это хорошая техника.
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27.06.2021 10:51 Відповісти
Был у нас Крым, мы там строили флот, военные базы, но во главе были предатели и Крыма нет и вложенные деньги пропали .Почему ? Потому, что спонсировали потенциальных предателей, Аваков один из таких, если его прижмут в Украине, он сольёт ВСЁ нашим врагам
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28.06.2021 21:47 Відповісти
а вот тут путать не надо... от 70 до 80-ти процентов личного состава силовых подразделений в Крыму перешли на сторону россиян и только потому у них всё получилось... Так, что если Аваков что-то там и сольёт, но большинство будет сражаться - всё будет нормально.
Не говоря уже о том, что речь шла вообще о технике как таковой. Которая очень хороша.
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29.06.2021 00:38 Відповісти
Купите установки Нептуна 100 штук и 300 ракет. Зачем тратить наши деньги на эти посудины!!!!!!! Кого Вы поймать не можете ????!!!! Себя за яйца?!
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25.06.2021 16:57 Відповісти
А браконьеры, нелегалы, просто осуществлять контроль границ необходимо ведь на чем то?!
Нептунами, и авианосцами?
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26.06.2021 11:35 Відповісти
Нелегалам надо давать попадать в Европу, тогда ЕС сами купят нам и катера и камеры, всё.
А браконьеры у нас, что на авианосцах ходят ? Для их поимки хватит и резиновой лодки, тем более, что погранцы всё равно в доле и ловят только тех кто платить не хочет
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26.06.2021 13:38 Відповісти
это разные ведомства
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27.06.2021 10:52 Відповісти
Хммм....а че нет международного обозначения, что это пограничник??? Должна быть надпись ........Coast Guard. И это вооружение не слабоватенько, для обкуренного войной, соседа????
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25.06.2021 17:23 Відповісти
при чем тут этот черт? он что руководит пограничной службой Украины? или тот кто откаты получает, проводит пиар?
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25.06.2021 17:30 Відповісти
Рюкзакяну осталось еще откаты за французские электровозы хапануть и все. А там можно и в отставку.
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25.06.2021 17:45 Відповісти
А при чём тут Аваков?
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25.06.2021 18:06 Відповісти
Где НЕПТУНЫ И ОЛЬХА, казнокрады???
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25.06.2021 18:26 Відповісти
Навіщо нам їх стільки?
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25.06.2021 18:36 Відповісти
тем более сейчас.... ну были бы бабосы - что б ими куры какали так тоже нет.... значит всё
в долг......
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25.06.2021 20:14 Відповісти
Министр с ними Дунай от румынских контрабандистов охранять собирается
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26.06.2021 07:37 Відповісти
Не охранять, а наложить свою лапу на контрабандные потоки, надо ещё пару вилл в Италии достроить
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26.06.2021 13:42 Відповісти
Каждому свое ! Украине нужны всякие плавсредства начиная от надувных лодок. И не надо ерничать. Бороздить океан мы пока не планируем ,а восстановить контроль над своими водами обязаны. Современные ,быстроходные катера для Береговой охраны крайне необходимы и спасибо Франции за поддержку!
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26.06.2021 10:30 Відповісти
для чого вони потрібні? це абсолюно не пристосовані до бойових дій корита, які топляться одним пострілом з ПТРК.
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26.06.2021 21:29 Відповісти
Они и не предназначены для морских сражений....У них совершенно другая задача.
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26.06.2021 21:34 Відповісти
Нас цікавить корупційний момент такої закупки. Вони коштують майже як Гюрза
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27.06.2021 00:16 Відповісти
Деньги на ветер
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26.06.2021 10:40 Відповісти
Именно такого плана катера необходимы как морской флот Украине, а не крейсера и авианосцы!
Непонятно что тут делает Сабаков, который развалил окончательно полицию Украины!
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26.06.2021 11:32 Відповісти
Что решили по вооружению?
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26.06.2021 12:54 Відповісти
Шокеры наверно приспособят, а то купили их для Авакова на 33 млн гривен, а девать некуда
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26.06.2021 13:45 Відповісти
Судячи по їх призначенню калібр турелі не буде перевищувати 12,7
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27.06.2021 00:15 Відповісти
не догонят они на 30 узлах катера браконьеров, у которых 50 узлов+..
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26.06.2021 21:29 Відповісти
Щастливое лицо! Прошли рюкзаки, пройдут и катера!
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27.06.2021 08:54 Відповісти
Аваков може вже й вертольотоносці, буде будувати !??.
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27.06.2021 09:34 Відповісти
 
 