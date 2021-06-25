До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 патрульних кораблів FPB98, перший буде поставлений вже до кінця цього року, - Аваков. ФОТО

До кінця 2021 року Берегова охорона Держприкордонслужби отримає перший корабель моделі FPB98 спільного українсько-французького виробництва. До 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 кораблів цієї серії. Три корпуси патрульних катерів французької компанії ОСЕА вже прийняті для установки обладнання і тестування систем.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук очільник МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Берегової охорони прикордонної служби України. Це вже реальність! Кораблі вже у виробництві. У жовтні цього року перший корабель буде спущений на воду для приймання і випробовувань!", - зазначив він.

За його словами, всього до 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 кораблів цієї серії - спільного французько-українського виробництва.

Він зазначив, що кораблі FPB98 мають 32 метра довжини і швидкість понад 30 вузлів, екіпаж з 13 осіб, дальність ходу близько 1200 морських миль, а також автономність від 7 до 10 діб.

"Радий повідомити, що корпуси трьох катерів французької компанії OCEA для Держприкордонслужби служби вже повністю готові. На них встановлюють обладнання та починають випробування на воді. Ми очікуємо, що наступного року систему охорони та захисту морських кордонів посилять дев’ять нових суден. Це легкі та маневрені катери з морського алюмінію, який дає меншу осадку та може працювати на мілководді. Це екологічні судна для тривалої експлуатації", - цитує Авакова департамент комунікацій МВС.





"Всі кораблі оснащені швидкохідним rib човном українського виробництва (Харків). 5 кораблів буде повністю зроблено в Україні на заводі "Нібулон" у Миколаєві. Загальна сума контракту 136,5 млн євро", - уточнив міністр.

"Локалізація виробництва була ключовою вимогою цього контракту. Україна не тільки отримає нові катери, а й здобуде сучасні технології з будівництва кораблів, що дозволить у подальшому самостійно обслуговувати судна і розвивати власне виробництво на материковій частині країни", - сказав Аваков.

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"Сьогодні моряки-прикордонники прийняли 3 корпуси у Франції, в жовтні 2021 року перший готовий корабель буде спущено на воду для випробовувань і приймання. Постачання першого корабля в Україну очікується в грудні 2021 року. Всього у 2022 році буде отримано 9 кораблів. У межах контракту також буде підготовлено 240 членів екіпажів кораблів і 120 техніків", - додав Аваков.

"Контракт передбачає також і створення баз обслуговування в Україні. Надалі підтримка кораблів здійснюватиметься на українських підприємствах", - підсумував він.

У департаменті комунікацій МВС також уточнили, що для реалізації проекту на Суднобудівному заводі "Нібулон" проведено зміни згідно з вимогами французької сторони. Зокрема:

- відремонтовано і підготовлено цех з обробки алюмінію по виготовленню повнокомплектних суден з морського АМГ. Площа цеху – 2562.6 м2.

- розширено і збільшено ворота для виходу повнокомплектного катера.

- встановлено додатковий внутрішний кран.

- придбанр кран Liebherr LPS180 для спуска катерів та додаткове обладнання для порізувальних машин ESAB Plasma для роботи з алюмінію.

- Проведена сертифікація заводу згідно міжнародних стандартів ISO Bureau Veritas.

- Проходить набір команди робітників, які поїдуть на суднобудівні потужності компанії OCEA, Франція для стажування.

Перша група конструкторів та технічних спеціалістів поїдуть на стажування та отримання досвіду вже наприкінці цього року.



