Квін відвідала Маріуполь і відзначила підтримку економіки регіону з боку Вашингтона. ФОТО

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін 25 червня відвідала Маріуполь, де заявила про підтримку економіки регіону з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з представниками міської влади в порту Маріуполя, морських воротах Донбасу, і відзначила підтримку з боку США економіки регіону і суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії РФ і перешкоди судноплавству в Азовському морі", - випливає з повідомлення.





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