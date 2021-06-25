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Квін відвідала Маріуполь і відзначила підтримку економіки регіону з боку Вашингтона. ФОТО

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін 25 червня відвідала Маріуполь, де заявила про підтримку економіки регіону з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з представниками міської влади в порту Маріуполя, морських воротах Донбасу, і відзначила підтримку з боку США економіки регіону і суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії РФ і перешкоди судноплавству в Азовському морі", - випливає з повідомлення.

Квін відвідала Маріуполь і відзначила підтримку економіки регіону з боку Вашингтона 01
Квін відвідала Маріуполь і відзначила підтримку економіки регіону з боку Вашингтона 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": База Морської охорони будується за стандартами НАТО на Азовському морі: завтра хід будівництва перевірить повірена у справах США Квін, - Держприкордонслужба

Автор: 

Маріуполь (3235) економіка (930) Донбас (22356) Квін Крістіна (110)


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кто это ))каждая техничка или дворник посещает а толку то))
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25.06.2021 19:31 Відповісти
Пока в Мариуполе мэр шестерка Новинского, сюда денег нельзя давать совсем, разворуют, как разворовали переселенчнские деньги. Тут мэр миллионы отмывает через свой фонд
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26.06.2021 01:43 Відповісти
 
 