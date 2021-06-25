Квін відвідала Маріуполь і відзначила підтримку економіки регіону з боку Вашингтона. ФОТО
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін 25 червня відвідала Маріуполь, де заявила про підтримку економіки регіону з боку Вашингтона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.
"Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з представниками міської влади в порту Маріуполя, морських воротах Донбасу, і відзначила підтримку з боку США економіки регіону і суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії РФ і перешкоди судноплавству в Азовському морі", - випливає з повідомлення.
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Денис Александров #481246
показати весь коментар25.06.2021 19:31 Відповісти Мені подобається 0
Evgen Sereda
показати весь коментар26.06.2021 01:43 Відповісти Мені подобається 1
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