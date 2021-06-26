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У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба. ФОТОрепортаж

У Харкові понад 500 курсантів отримали диплом про закінчення навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 01

Серед випускників майже 450 "магістрів" та близько 60 "бакалаврів", які навчалися за дев’ятьма спеціальностями та вісімнадцятьма спеціалізаціями на шістьох факультетах університету.

У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 02
У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 03

Серед цьогорічних випускників 12 лейтенантів закінчили навчання з золотою медаллю, з яких 5 представниць слабкої статі. Також 13 юнаків та 4 дівчини змогли здобути дипломи з відзнакою, а ще ми випускаємо майже 200 лейтенантів або 35% з п’яти факультетів з класною класифікацією "3 клас".

У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 04
У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 05

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У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 06

Харківські випускники захищали магістерські роботи англійською, а 25% відсотків молодих лейтенантів отримали рівень знання англійської мови СМР-1, ще 4% - СМР-2.

У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 07
У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 08
У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба 09

З-поміж випускників понад 100 осіб брали участь у російсько-українській війні, а один із них нагороджений орденом "За мужність". 38 лейтенантів під час навчання досягли значних результатів у спорті, здобувши спортивні звання майстра спорту та кандидата у майстри спорту. Понад 80 осіб є представниками військових династій.

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оборона (4793) Харків (5625) офіцер (99) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+12
пусть количество взлетов совпадет с количеством посадок!
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25.06.2021 19:23
+7
кому как . УНР сражалась с кацапско комуняцкиой ордой. СССР подох вместе с российско советським режимом ,а независимое государство Украина возродилось шеврон. та что для вас кацапоидов точно перемогы никакой нет и не будет. действительно замечательный
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25.06.2021 19:09
+5
А про Авдеевку где 72 ОМБр накормила хуjями ихтамнетов и орков ваторогое решило скромно умолчать?
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25.06.2021 19:38
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72-га бригада. "Чорні запорожці".
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25.06.2021 19:07 Відповісти
гірше кацапа може бути тільки упоротий комуняка будь якого етносу і раси
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Что, не дают покоя тяжелые раны в боях в составе 72 дивизии?
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25.06.2021 19:25 Відповісти
Конечно на героях-пенсионерах, успешно служивших при совке и не менее успешно дравшихся за плюшки в виде квартир и разграбление ГСМ и ЗиПов к технике.
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25.06.2021 19:35 Відповісти
А про Авдеевку где 72 ОМБр накормила хуjями ихтамнетов и орков ваторогое решило скромно умолчать?
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25.06.2021 19:38 Відповісти
кому как . УНР сражалась с кацапско комуняцкиой ордой. СССР подох вместе с российско советським режимом ,а независимое государство Украина возродилось шеврон. та что для вас кацапоидов точно перемогы никакой нет и не будет. действительно замечательный
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25.06.2021 19:09 Відповісти
пусть количество взлетов совпадет с количеством посадок!
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25.06.2021 19:23 Відповісти
Почитал тут биографию Ивана Никитовича что то тухловато с Кореей и сбитьіми Мустангами.Не пора ли декоммуизировать название нацунивирситета?
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25.06.2021 19:37 Відповісти
Советский ихтамнет
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25.06.2021 19:47 Відповісти
а почему у курсантов совковые ремни и аксельбанты?
где НАТОвский стандарт?
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25.06.2021 19:53 Відповісти
Слава Украине!
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25.06.2021 19:55 Відповісти
Героям Слава!
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25.06.2021 21:58 Відповісти
Доброе начало и счастливого продолжения ! Защищайте небо Украины и пусть вас Бог бережет! С выпуском ,сынки!
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25.06.2021 19:58 Відповісти
Цих випускників зі знанням англійської мови направити на стажування в США і Англію на пілотування та обслуговування літаків F--16, F--35 .
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25.06.2021 20:03 Відповісти
Не буду утверждать, но есть такая информация из освидомлённых источников, что в этом году до 15 поступающих на 1 место. Если это правда, то выходит, что ХНУПС лидер среди ВУЗов в Украине?!
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26.06.2021 09:31 Відповісти
На чому літати ?
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26.06.2021 09:59 Відповісти
Навіть тренажерів на всіх не вистачить "політати". Кожен на своєму компутері буде?
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26.06.2021 13:18 Відповісти
 
 