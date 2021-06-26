У Харкові відбувся випуск молодих офіцерів Нацуніверситету Повітряних Сил ім. Кожедуба. ФОТОрепортаж

У Харкові понад 500 курсантів отримали диплом про закінчення навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Серед випускників майже 450 "магістрів" та близько 60 "бакалаврів", які навчалися за дев’ятьма спеціальностями та вісімнадцятьма спеціалізаціями на шістьох факультетах університету.





Серед цьогорічних випускників 12 лейтенантів закінчили навчання з золотою медаллю, з яких 5 представниць слабкої статі. Також 13 юнаків та 4 дівчини змогли здобути дипломи з відзнакою, а ще ми випускаємо майже 200 лейтенантів або 35% з п’яти факультетів з класною класифікацією "3 клас".





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Харківські випускники захищали магістерські роботи англійською, а 25% відсотків молодих лейтенантів отримали рівень знання англійської мови СМР-1, ще 4% - СМР-2.







З-поміж випускників понад 100 осіб брали участь у російсько-українській війні, а один із них нагороджений орденом "За мужність". 38 лейтенантів під час навчання досягли значних результатів у спорті, здобувши спортивні звання майстра спорту та кандидата у майстри спорту. Понад 80 осіб є представниками військових династій.

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