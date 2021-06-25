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Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Какая разніца?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зізнався, що вони з Єрмаком раніше збрехали, заперечуючи спецоперацію: що сказав і чого не сказав президент України напередодні зустрічі з Байденом

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Попросили...

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Старий мем на новий лад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Про що мовчить МЗС РФ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація"

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Він винен у всьому!

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Момент бомбометання

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зброя, якої немає ні в кого у світі...

Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим прессекретарем Зеленського стане Никифоров, - Подоляк


Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Зеленський Володимир (23927) путін володимир (23860) фотожаба (13887) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+69
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4543
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25.06.2021 20:47
+65
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4352
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25.06.2021 20:56
+56
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8165
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25.06.2021 21:02
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Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2503
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25.06.2021 20:41 Відповісти
...Просто уявіть, як прем'єр-міністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він відмінив операцію «Моссаду» по захопленню терористів «ІДІЛ», які вбивали євреїв, і повідомив одного з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину.
Уявили?
Уявили.
А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.

Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19-00. Ми подивимось, скільки нас - тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.

І нехай нас буде багато. Від цього залежить все.

28 червня.
19:00.

Офіс Президента України.

Подія - https://www.facebook.com/events/941489496671655/ Зеленський сидітиме в тюрмі
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25.06.2021 21:10 Відповісти
Нужно проверить деятельность гражданина Израиля Звягильского на посту Премьера Украины, может тоже чего слил
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25.06.2021 21:25 Відповісти
я вам скажу зразу-вас буде мало,дуже мало!!!
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25.06.2021 22:05 Відповісти
а чому так пізно, чи треба погуляти, пива побухати, шашличка пожерти, а потім можна і під офєс шмарклєнта, типа помітингувати?
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25.06.2021 22:30 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4600
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25.06.2021 23:55 Відповісти
а земельна афера зеленої шобли вас всіх влаштовує, чи як?
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26.06.2021 16:50 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1326
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25.06.2021 20:42 Відповісти
Вечер пятницы ...посмеялись ? А, когда начнем держатся за горло,в понедельник?
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25.06.2021 20:43 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4543
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25.06.2021 20:47 Відповісти
К сожалению, импичмент НЕВОЗМОЖЕН!
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25.06.2021 21:13 Відповісти
Но иммунитет тот не вечен...а статья 111 УК Украины срока давности не имеет...
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25.06.2021 21:20 Відповісти
Именно по этому он и будет всеми силами держаться за кресло и совершать ради этого все новые и новые ПРЕСТУПЛЕНИЯ!
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25.06.2021 22:16 Відповісти
овоч теж думав, що назавжди, навіть байстрюка якогось свого готував на наступники, а воно якось не так вийшло.
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25.06.2021 22:32 Відповісти
Психология.
Каждый, каждый следующий думает:
"Ну со мной же такого случится НЕ МОЖЕТ!"
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25.06.2021 22:52 Відповісти
Значит, будет ещё один лигитивный, надеюсь в тюрьме или на гілякі! Ростов ведь, не резиновый?
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26.06.2021 10:28 Відповісти
Если будут продавать билеты за подержание чма за горло,то я за тыщ пять -семь куплю
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25.06.2021 20:53 Відповісти
Для начала пусть соевые немного напомнят. За сбитый Ил-76 и Иловайск сколько людей за горло подержали?
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28.06.2021 12:13 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8752
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25.06.2021 20:44 Відповісти
"Це гірше ніж злочин-це помилка!..."-емоційно писав великий вчений... Так і у цьому випадку маємо те що маємо- тупу, випадкову істоту в кріслі Президента України. Але це не його вина- це його біда, що завдяки лицемірствау, ліні, пристосуванству, боягузству "народу" України-він став керманичем. Огляніться кругом! Скільки ваших сусідів, знайоми та родичів "відкосили" від армії себе, своїх дітей та внуків! Позаховували іх по Польщах, по Києвах так , що тепер і самі не можуть їх знайти....Але людина планує, а Бог керує. Добре, що не вдалася ця хєрня з так званими "вагнеріванцями" та примусової посадки літака десь на території України. Ми б отримали тоді наслідки політико-економічні набагато гірші, ніж Білорусь тепер. Завдяки Раші з допомогою ії коритників -Німенччини, Франції, Австрії та іншої шушари....
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25.06.2021 20:45 Відповісти
Та ні, ЦЕ- ще й наша з вами біда. І такі, як ТИ аналітеги.
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25.06.2021 22:02 Відповісти
Дятел, неужели ты, зебилоид, думаешь, что в твой высер кто то поверит?
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25.06.2021 22:43 Відповісти
Было сложно, но ты отсосал качественно
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25.06.2021 23:14 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8182
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25.06.2021 20:45 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5011
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25.06.2021 20:46 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5405
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25.06.2021 20:47 Відповісти
Зебидлота примитивная
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25.06.2021 21:03 Відповісти
Чипідріли сьогодні
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25.06.2021 22:06 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4352
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25.06.2021 20:56 Відповісти
Не прив'язуйте зелений колір, колір життя до випадкових придурків.
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25.06.2021 21:10 Відповісти
у зеленого є багато відтінків, якщо відтінку шмарклі, то таки як пишуть.
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25.06.2021 22:34 Відповісти
а коричневый?
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25.06.2021 21:10 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5029
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25.06.2021 23:17 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 267
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25.06.2021 20:59 Відповісти
Все «жабы» актуальны……🙂
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25.06.2021 21:00 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8165
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25.06.2021 21:02 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 559
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25.06.2021 21:05 Відповісти
3эленсский - как патриот РОССии спасс Украину от НАТО и США - и лично позвонил секретириату ПУКина- ЛУКАШЕНКУ об ВАГНЕРОВЦАМ..
.
А-да МОЛОДЦА !
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25.06.2021 21:08 Відповісти
https://youtu.be/E12g3tLYBXg

Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8632
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25.06.2021 21:15 Відповісти
По правде говоря, уже ни хрена не смешно. Если первый Майдан обошёлся песнями и танцами, во время второго - за сотню убитых, за тысячу раненых и война с Россией с десятками тысяч жертв, то сейчас все идёт к полноценному замесу, где никто особо не будет сортировать сильно виноватых от чуть-чуть виноватых. На месте олигархов я бы задумался, а надо ли оно им в стране, где полно нелегальных стволов и боеприпасов? Может ну его нахрен того Вову?
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25.06.2021 21:17 Відповісти
"ну его нахрен того Вову!" - вот именно для этого и будут собираться! зЕлох давно должен написать заявление об отставке, сам обещал: после первого преступления! А преступлений, уже сколько?
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26.06.2021 10:40 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 507
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25.06.2021 21:19 Відповісти
Мені дуже здається,що всі ці "протести" влаштовують гапончіки.Тільки ша!Я ще не закінчив.Пояснюю.Всі ці "акції"(як ,наприклад,остання,по такому собі каламутному персонажу Стерненку) закінчуються однаково - постояли-по...діли-розійшлись(ну може щось розмалюють).Тобто пару спустили - а далі що?
Взагалі-то зі зрадниками і ворогами не домовляються.Їх знищують.
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25.06.2021 22:31 Відповісти
3еленсский " спасс" Украину от НАТО !.
.
ЭТО ВСЕ !!!.
.
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25.06.2021 21:21 Відповісти
Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8991
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25.06.2021 21:25 Відповісти
Зелупа реально хрипате, брехливе, нахабне та одночасно сцикливе чмо.
Але нiчого, цю хуцпату гниду буде з часом розчавлено, як i бородату бабу каломойшу.
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25.06.2021 21:44 Відповісти
Бубочка отказался встречаться с Байденом, так как тот снова будет его прессовать на какую-то авантюру против Московии, а он не лох какой-то.
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25.06.2021 21:58 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1753
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25.06.2021 22:16 Відповісти
Господи, я наконец понял!
Никаих путаных следов, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам потому что узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
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25.06.2021 22:46 Відповісти
@
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
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25.06.2021 22:54 Відповісти
То каже наш президент, що Путін організував спец-операцію по "Вангеровцям".
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26.06.2021 00:59 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1348
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26.06.2021 06:36 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7880
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26.06.2021 11:03 Відповісти
Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5337
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27.06.2021 00:56 Відповісти
беги, вова, беги- завтра ,может быть, поздно?!
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27.06.2021 01:53 Відповісти
 
 