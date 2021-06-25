Злив спецоперації, слід Порошенка в історії з британським есмінцем, пікантна деолігархізація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Какая разніца?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зізнався, що вони з Єрмаком раніше збрехали, заперечуючи спецоперацію: що сказав і чого не сказав президент України напередодні зустрічі з Байденом

Попросили...

Старий мем на новий лад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Про що мовчить МЗС РФ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація"

Він винен у всьому!

Момент бомбометання

Зброя, якої немає ні в кого у світі...

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим прессекретарем Зеленського стане Никифоров, - Подоляк



Більше фотошопів дивіться тут