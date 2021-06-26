Перша всеукраїнська церемонія нагородження із нагоди святкування Дня батька відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перша всеукраїнська церемонія нагородження з нагоди святкування Дня батька відбулася у Києві, в Будинку архітектора. Почесну нагороду за батьківство отримали представники різноманітних галузей з усіх куточків України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на uainfo.org.

Організатори церемонії – Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" – наголошують на важливості ролі батька в житті кожної людини. Кажуть: ідея відзнаки полягає у 3-х принципах, які рух "За сімейні цінності" заклав у неї: цінність батька у житті дитини, саме тому відзнака виготовлена із дорогоцінних металів – золота та срібла одним із кращих ювелірів країни, унікальність кожного батька-номінанта, який виховує дітей своїм прикладом і формує сприятливе середовище для країни, та змістовність – адже найкращий батько дає поштовх мріям та прагненням дитини.

"Нам хотілось би ще раз підкреслити, що кожен тато – це архітектор своєї родини. Звичайно, татусів дуже багато, всі вони заслуговують на хорошу увагу. Наші татусі, яких ми відзначали – вони зібрані з усіх куточків України, вони представники різних галузей, тут освітяни, науковці, медики, журналісти, творча інтелігенція, бізнес, і духовенство – чому, батько хороший – стержень родини, це дух своєї дитини. Той, хто допомагає їй піти в життя. Хай всі татусі будуть зі спокійним батьківським серцем, – каже Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності

День батька – щорічне свято на честь татусів. Відзначається у понад 100-та країнах світу. В Україні День батька святкують у третю неділю червня, цього року – лише втретє. Свято офіційно визначено із 8 травня 2019 року відповідним указом Президента.

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Номінанти – а цьогоріч премією відзначено 30 кращих татусів - підкреслюють щодо важливості такого свята, у першу чергу, для збереження родини і української нації загалом:

"Втримати людей на своїй землі – бо інакше якщо ми проміняємо свою землю на блага міські, якісь речі типу машини, а потім її знищити за 8 років, продавши її і плакати, що я це вчинив? Тому важливо, що свято, що сьогодні є – будуть вітатись ті люди, які цементують родину. Але дуже важливо, що слід звертати увагу – яка це родина? Чи ми виховуємо родину патріотів, чи виховуємо родину, які, на жаль, стануть зрадниками своєї землі. Тому це вибір і його слід завжди робити і мати тут в тім’ячку оцю проблему, яка існує", – переконаний громадський діяч, актор театру і кіно Богдан Бенюк.

"Це прекрасна нагода для молодого покоління зрозуміти роль батька, глибше відчути роль матері, усвідомити, на скільки важливою є родина для сьогоднішнього дня і для майбутнього. Ми маємо навчити своїх дітей чомусь важливому. Але навчання – це не насильство. Важливо дітей надихнути, – вважає український політик, народний депутат 6-го скликання, меценат та благодійник Михайло Лівінський.



























Олександр Клименко – переможець шоу "Голос країни" - батько чотирьох дітей. Каже: татусів день – нагода осмислити роль батька у сучасній сім'ї.

"Розумієте, тато дуже легко і швидко погодився на роль заробітчанина, який приносить в родину кошти, а далі його дуже мало. Все ж таки така історія є. Саме тому його присутність як активного учасника сімейних процесів – вона необхідна. Крім любові не працює нічого – не працює кнут, хоч він може бути, але він не працює просто. Працює любов. Вона, правда, грає в довгу – треба почекати, можливо, рік чи два. Діти точно виростають. Вони змінюються. І тоді у них залишається радісний наліт, післясмак після власної сім’ї і вони не бояться заводити нову і вони не бояться народжувати дітей, їх виховувати", – каже Клименко.

Сучасний батько – це, грубо кажучи, людина, яка на передовій, він завжди має бути на 2-3 кроки попереду. Він вожак стаї. Він мусить дивитися, яка може бути небезпека, неприємності. Це не та людина, що лежить на дивані. Це якмйсь анахронізм", – переконані Андрій та Святослав Зброй, засновники холдингу Module 5, компаній ODESD2, Zbroy drones та продакшену Zbroy films.

Водночас татусь, що перед телевізором на дивані – це не завжди погано, – кажуть переможці премії. Якщо все робиться спільно і на загальну користь.

"Футбол і я дивлюся із синами. Ну але ми як дивимось футбол – у нас своєрідна фан-зона, з прапорами, з українською атрибутикою. Найперше, розмовляти з дітьми, приділяти якомога більше уваги їм. І займатись, звичайно, вихованням, проводити вільний час – це невід’ємна частина батьківства", – переконаний Михайло Зубкович, протоієрей та настоятель храму Різдва пресвятої Богородиці у селі Ходовичі на Львівщині.

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Бути достойним батьком, виховати із сина та доньки справжню людину – завдання непросте, вкрай відповідальне. Дати поради чи то універсальний рецепт – неможливо, але кожен номінант має свої стратегії, тактики та секрети.

Голова ГС "ВВЦО "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО УКРАЇНИ" – Павло Жебрівський – каже, був шостим у родині та єдиним сином. Згадує свого батька, запевняє, що його секрет був вкрай простим: "Батькові вже трохи було років, і він особливого виховання не робив. Отак як він жив – це той приклад, який має бути. Живи чемно, і це буде найкращим вихованням".

Любов та повага – головні компоненти у вихованні майбутньої достойної людини, - в один голос впевнені переможці.

"Немає секретів. Може, у Макаренка, у Сухомлинського були секрети – якими він ділився, але тоді часи були інші. Багато безпритульних було. Не знаю, любов. Оце є порада. Любов – це порада для всіх. Тому треба жити з любов'ю і ставитись до ближніх з любов'ю", – радить народний артист України, актор та телеведучий Остап Ступка.

"Я порадив усім, що ми своїх дітей виховували в любові – виховували і виховуємо – в любові. І це важливо, тому що ми їм нічого не забороняємо. Виховання в любов дає можливість їм правильно ставитись до всіх речей", – каже народний депутат України, засновний БО "МБФ "Європа" Валерій Дубіль.

"З великою повагою, я весь час наставляю своїх дітей, я їм пояснюю, щоб вони ставилися до всіх дорослих, хто старший них, з великою повагою", – говорить Ібрагімов Рауф Рагіф Огли, заслужений тренер з бойових мистецтв, трикратний чемпіон світу з кемпо, почесний президент Федерації кемпо-кемпо в Україні.

Оксана Білозір – членкиня ВГО "За сімейні цінності" – впевнена: переможці номінації – справжні приклади для дітей та середовища. Мати та батько – нерозривні у вихованні дітей.

"Нам важливо показати фундаментальну роль батька у сімї. Коли дитина живе в сімї. Де видно – батько відповідальний за свою роботу, є гарантом стабільності в сімї, основою в сімї, чоловічої справжньої сили, бо така справжня добра м’яка батьківська сила – це не замінима, її не можливо нічим – ні успіхами, ні кар’єрою – нічим замінити, бо кожна дитина потребує батьківських обіймів. Це буде великий прогрес, і саме традиція пошанування батька, як фундаменту, як основи, як безпеки – вона буде підніматись хвилею, і ця думаю, що кожен зверне увагу і візьме собі, бо це дуже тепло до душі", – вважає Білозір.