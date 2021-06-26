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350 тис. грн "відкату" за розрахунки за договором - директора комунального підприємства на Житомирщині затримано на хабарі. ФОТО

Вчора, 25 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно з колегами-правоохоронцями викрили чиновника під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 175 тис. грн. Раніше, в березні цього року, було задокументовано отримання аналогічної суми - першого траншу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Встановлено, що за укладання договору поставки товару, а також швидке та безперешкодне проведення відповідних розрахунків підприємець повинен був надати керівникові комунального підприємства 350 тис. грн "відкату".

Учора, 25 червня, поліцейські задокументували факт отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 175 тис. грн. Раніше, у березні цього року, було задокументовано отримання аналогічної суми - першого траншу.

Вирішується питання щодо затримання директора комунального підприємства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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350 тис. грн відкату за розрахунки за договором - директора комунального підприємства на Житомирщині затримано на хабарі 01
350 тис. грн відкату за розрахунки за договором - директора комунального підприємства на Житомирщині затримано на хабарі 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП України в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

хабар (4711) корупція (4685) Нацполіція (15196) Житомирська область (1267)


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Новиє літса. Нє?
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26.06.2021 12:15 Відповісти
А яке це в березні вже ловили цього директора на хабарі, а зараз знову зловили? Це що жарт? А чому його не посадили ще в березні? У правоохоронних органів якийсь особливий підхід до корупціонерів? Хабарники діляться з ментами хабарями, що їх знову випускають дозбирати хабарі?
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26.06.2021 12:22 Відповісти
если предприятие коммунальное, то его деньги - из казны
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26.06.2021 12:21 Відповісти
Дать денег и отпустить.
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26.06.2021 12:23 Відповісти
шо надо повышать коммуналку, а то дворникам нечем платить?
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26.06.2021 12:28 Відповісти
Та ви шо не може бути, нового напевно пропихнути не могли
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26.06.2021 12:40 Відповісти
Это дело полиции. А вот дела по измене Родине господа из департамету страти/млять/гиццких расследаваниев не жалають порасследовать? Про мутки Геруса и послегерусные схемы? Ковидный фонд, в асфальт закатанный и на откаты попиленный? Дело вагнеровцев?
Шо, не настолько стратигиццкий ваш департамент? Да мы так и думали, в принципе...
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26.06.2021 12:41 Відповісти
очень переживаю что бы его не расстреляли как хапугу. Мало ли щто.
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26.06.2021 12:53 Відповісти
вєрєщсучці те розкажіть. не відає бідолашна де тая карупція
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26.06.2021 13:04 Відповісти
По украински
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26.06.2021 14:38 Відповісти
 
 