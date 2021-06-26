350 тис. грн "відкату" за розрахунки за договором - директора комунального підприємства на Житомирщині затримано на хабарі. ФОТО

Вчора, 25 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно з колегами-правоохоронцями викрили чиновника під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 175 тис. грн. Раніше, в березні цього року, було задокументовано отримання аналогічної суми - першого траншу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Встановлено, що за укладання договору поставки товару, а також швидке та безперешкодне проведення відповідних розрахунків підприємець повинен був надати керівникові комунального підприємства 350 тис. грн "відкату".

Учора, 25 червня, поліцейські задокументували факт отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 175 тис. грн. Раніше, у березні цього року, було задокументовано отримання аналогічної суми - першого траншу.

Вирішується питання щодо затримання директора комунального підприємства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП України в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.