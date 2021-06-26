Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня. ФОТО
Виникає багато питань до процесу організації харчування 54-ї окремої механізованої бригади в стаціонарній їдальні на полігоні Широкий лан.
Про це повідомила волонтерка Діана Петреня на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Те що ви бачите на фотках - сніданок і вечеря 54 -ї окремої механізованої бригади. Те що ви бачите - то хряпа, хряпою годують свиней. А 54-та бригада так годує людей. Годує в стаціонарній їдальні на Ширлані. В їдальні де є холодильники, місця для зберігання продуктів, та нормальний посуд в нормальній кількості", - обурюється вона.
"Коли в фб розмістили фотки попереднього годування (багато разів, не тільки вчорашня вечеря і сніданок сьогодні), керівництвом бригади було прийняте рішення написати теж в фб відмазку. Ну типу ви взагалі не розумієте, як в нас тут все відбувається, і взагалі ми годуємо консервами тому, що польовий вихід і нема де зберігати", - пише вона.
"Так ось, я розумію, як в них все відбувається, ну якось так склалися обставини (магічно прям). Ви кого лікуєте тут? Ви хочете погратися в цю гру? Ну то добре, почнемо. Де ваша розкладка продуктів? Чому її не вивішено в їдальні? Як бійці можуть контролювати кількість порції?" - зазначає волонтерка.
Вона нагадує, що заявка на продукти подається раз на тиждень.
"Навіть якщо ви привезли якісь запас консервів з ООС - ви повинні були їх з’їсти десь за пару днів. Не більше. Інакше в мене питання до вашого заказу продуктів - хто так складає заявку, що в вас зайві продукти? Чому в заявці, ви ж знали куди і коли йде ваша бригада заздалегідь, а не в останній день, нема свіжого м’яса, або риби? Ви не вмієте рахувати? Ви не вмієте складати розкладку? Ну так у вас є програма спеціальна для цього. В вас в договорах прописано, що місце поставки вибираєте ви. Ви не могли тягнути з собою свіже м’ясо з ООС? Вірю. Але ви могли замовити свіже м’ясо безпосередньо на Ширлан. Нагадую - у вас там є холодильники", - пише Петреня.
"Ви в курсі, що все звалювати в одну тарілку, при наявності посуду - то м’яко кажучи дивно. В вас там є посуд. Ось навіть на фотках видно, що то ж не одноразовий посуд, а нормальний. І запас там є. Якщо ви не в курсі - почитайте наказ про забезпечення посудом їдалень. Може щось розвиднеться. Ще цікавить сертифікати якості на деякі продукти, наприклад на сир. Ну бо відгук був таким, що декілька людей не змогли його утримати у собі після того, як з’їли.
Я можу продовжувати. Довго. Ви б може краще зайнялися вашими прямими обов’язками замість того, щоб відмазуватися? Припиніть годувати людей, як свиней. Працюйте, а не відмазуйтесь, і буде вам шана і повага. Ми робили саме так", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вои армію за баранів тримають ???
А м"со - є!
Риба - є!
Сир голандський - є!
Гречка - є!
тебе жінка набагато ліпше котмить
Но можно будет громко говорить...смотрите зебилов красной икрой кормят..😁
"Над Украиной безоблачное небо !"
Просто позор какой-то.
А вот повар и поварёшки - болваны если насыпают всё в одну тару.
Второе фото похоже каша пшеничная и сверху мясо с подливой - стандартно в столовых всегда так клали. Вот справа еще лежит похоже икра кабачковая. Насчет ее согласен что можно и в отдельную. Но в столовых обычно если раскладка со стойки по ходу (ну когда берешь поднос и по мере движения набираешь блюда) есть некоторые и специально просят положить в ту же тарелку сбоку. Такой ли тут ужас? Ну не еда свиней точно.
де все в купі, аби тільки пахло рибою або м'ясом
ЖриТЕ.
Думаю, лучше, чем то чем они кормят Украинских Воинов, им на них вообще плевать.
(старый анекдот СА СССР)
за любу ціну, бо так сказали спонсори Зе які його зробили преЗедентом.
Ви ще досі вірити що люди самі додумались вибрати це чудо у президенти, а це
зробило не Г+Г з його власником які всі п ять років Пороха пропагандували Зе
і "КАКАЯ РАЗНІЦА".
Телевізор це страшна зброя, нажаль Порох не взяв це до уваги, але нічого, Порох
свої висновки зробив і друге президентство буде без Коломойш з Ахметовими і
різними руцкомірцями у владі і головне - без Голобородька ))
нормальная армейская еда.
Поэтому объясню нюансы:
1. Качество жрачки, как ее накладывают - это зависит от командования бригады и наряда по кухне. В одну тарелку все складывают, чтоб потом было меньше мыть посуды, а не потому что за Зе проголосовали.
2. На полигоне жрачка всегда хуже, потому что приходится использовать продукты, которые можно хранить в условиях полигона, где нет холодильных помещений.
3. На полигоне у хитрых продовольственных есть больше возможности украсть. Да, друзья, как это ни печально звучит, но воруют до сих пор в армии.
4. Порохоботам, прежде чем писать, как обжирались солдаты при гетьмане, рекомендуюьспросить у тех, кто был на Ширлане в 14-19 годах. Единственные времена, когда там хорошо кормили - когда волонтеры привозили хавку. В остальном - ничего не изменилось.
- Потому, что армией Украины руководят свиньи.
Вам шашечки или ехать?