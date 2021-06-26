Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня. ФОТО

Виникає багато питань до процесу організації харчування 54-ї окремої механізованої бригади в стаціонарній їдальні на полігоні Широкий лан.

Про це повідомила волонтерка Діана Петреня на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Те що ви бачите на фотках - сніданок і вечеря 54 -ї окремої механізованої бригади. Те що ви бачите - то хряпа, хряпою годують свиней. А 54-та бригада так годує людей. Годує в стаціонарній їдальні на Ширлані. В їдальні де є холодильники, місця для зберігання продуктів, та нормальний посуд в нормальній кількості", - обурюється вона.





"Коли в фб розмістили фотки попереднього годування (багато разів, не тільки вчорашня вечеря і сніданок сьогодні), керівництвом бригади було прийняте рішення написати теж в фб відмазку. Ну типу ви взагалі не розумієте, як в нас тут все відбувається, і взагалі ми годуємо консервами тому, що польовий вихід і нема де зберігати", - пише вона.

"Так ось, я розумію, як в них все відбувається, ну якось так склалися обставини (магічно прям). Ви кого лікуєте тут? Ви хочете погратися в цю гру? Ну то добре, почнемо. Де ваша розкладка продуктів? Чому її не вивішено в їдальні? Як бійці можуть контролювати кількість порції?" - зазначає волонтерка.

Вона нагадує, що заявка на продукти подається раз на тиждень.

"Навіть якщо ви привезли якісь запас консервів з ООС - ви повинні були їх з’їсти десь за пару днів. Не більше. Інакше в мене питання до вашого заказу продуктів - хто так складає заявку, що в вас зайві продукти? Чому в заявці, ви ж знали куди і коли йде ваша бригада заздалегідь, а не в останній день, нема свіжого м’яса, або риби? Ви не вмієте рахувати? Ви не вмієте складати розкладку? Ну так у вас є програма спеціальна для цього. В вас в договорах прописано, що місце поставки вибираєте ви. Ви не могли тягнути з собою свіже м’ясо з ООС? Вірю. Але ви могли замовити свіже м’ясо безпосередньо на Ширлан. Нагадую - у вас там є холодильники", - пише Петреня.

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"Ви в курсі, що все звалювати в одну тарілку, при наявності посуду - то м’яко кажучи дивно. В вас там є посуд. Ось навіть на фотках видно, що то ж не одноразовий посуд, а нормальний. І запас там є. Якщо ви не в курсі - почитайте наказ про забезпечення посудом їдалень. Може щось розвиднеться. Ще цікавить сертифікати якості на деякі продукти, наприклад на сир. Ну бо відгук був таким, що декілька людей не змогли його утримати у собі після того, як з’їли.

Я можу продовжувати. Довго. Ви б може краще зайнялися вашими прямими обов’язками замість того, щоб відмазуватися? Припиніть годувати людей, як свиней. Працюйте, а не відмазуйтесь, і буде вам шана і повага. Ми робили саме так", - підсумувала вона.