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Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня. ФОТО

Виникає багато питань до процесу організації харчування 54-ї окремої механізованої бригади в стаціонарній їдальні на полігоні Широкий лан.

Про це повідомила волонтерка Діана Петреня на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Те що ви бачите на фотках - сніданок і вечеря 54 -ї окремої механізованої бригади. Те що ви бачите - то хряпа, хряпою годують свиней. А 54-та бригада так годує людей. Годує в стаціонарній їдальні на Ширлані. В їдальні де є холодильники, місця для зберігання продуктів, та нормальний посуд в нормальній кількості", - обурюється вона.

Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня 01
Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня 02

"Коли в фб розмістили фотки попереднього годування (багато разів, не тільки вчорашня вечеря і сніданок сьогодні), керівництвом бригади було прийняте рішення написати теж в фб відмазку. Ну типу ви взагалі не розумієте, як в нас тут все відбувається, і взагалі ми годуємо консервами тому, що польовий вихід і нема де зберігати", - пише вона.

"Так ось, я розумію, як в них все відбувається, ну якось так склалися обставини (магічно прям). Ви кого лікуєте тут? Ви хочете погратися в цю гру? Ну то добре, почнемо. Де ваша розкладка продуктів? Чому її не вивішено в їдальні? Як бійці можуть контролювати кількість порції?" - зазначає волонтерка.

Вона нагадує, що заявка на продукти подається раз на тиждень.

"Навіть якщо ви привезли якісь запас консервів з ООС - ви повинні були їх з’їсти десь за пару днів. Не більше. Інакше в мене питання до вашого заказу продуктів - хто так складає заявку, що в вас зайві продукти? Чому в заявці, ви ж знали куди і коли йде ваша бригада заздалегідь, а не в останній день, нема свіжого м’яса, або риби? Ви не вмієте рахувати? Ви не вмієте складати розкладку? Ну так у вас є програма спеціальна для цього. В вас в договорах прописано, що місце поставки вибираєте ви. Ви не могли тягнути з собою свіже м’ясо з ООС? Вірю. Але ви могли замовити свіже м’ясо безпосередньо на Ширлан. Нагадую - у вас там є холодильники", - пише Петреня.

Також читайте: Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

"Ви в курсі, що все звалювати в одну тарілку, при наявності посуду - то м’яко кажучи дивно. В вас там є посуд. Ось навіть на фотках видно, що то ж не одноразовий посуд, а нормальний. І запас там є. Якщо ви не в курсі - почитайте наказ про забезпечення посудом їдалень. Може щось розвиднеться. Ще цікавить сертифікати якості на деякі продукти, наприклад на сир. Ну бо відгук був таким, що декілька людей не змогли його утримати у собі після того, як з’їли.

Я можу продовжувати. Довго. Ви б може краще зайнялися вашими прямими обов’язками замість того, щоб відмазуватися? Припиніть годувати людей, як свиней. Працюйте, а не відмазуйтесь, і буде вам шана і повага. Ми робили саме так", - підсумувала вона.

армія (3772) їжа (429) 54 окрема бригада (179) ЗСУ (7579) Петреня Діана (7)


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Топ коментарі
+50
вроде как в ВСУ был похожий рассклад по голосованиям!
всем очень не нравилось как их кормил кондитер!
ну жрите теперь новую вкусную насыщенную протеинами хавку, которую хотели
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26.06.2021 13:49
+46
по результату 2х последних лет, нарид напоминает мне одних африканских дикарей, которые никак не могли связать воедино факт секса и рождением ребёнка! вот у наших дикарей тоже полное непонимание, какая может быть связь между выборами и кормёжкой
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26.06.2021 13:51
+36
Армію на хліб не намажеш, да, зебуїни?
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26.06.2021 13:49
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Сторінка 3 з 3
Привет,я розумію на що Ви нарікаєте-на вигляд,на подачу їди на стіл.Звичайно,Ви маєте рацію,бо від цих важливих компонентів під час прийому їжі залежить процес травлення.Якщо я свому чоловіку візьму і хляпну з черпака в тарілку-то він мені той таріль,разом з тим їдлом на голову засаде.Але ми не говорим про цивільне життя,ми говорим про воєнних.Так як я ніколи не була в армії,але навіть до такої як я доходе,що армія-це важка фізична і психологічна нагрузка,то перше,що мені бачиться на цьому фото,це не манера подачі їди,а те,що солдати-недоїдають.І якщо манера подачі цілком залежить від кухаря,то що кладеться в тарілку-від воєнного начальства.
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26.06.2021 16:40 Відповісти
А де м'ясо ? Що це за овес ?
Вои армію за баранів тримають ???
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26.06.2021 15:48 Відповісти
Де ти там вівсяну зобачив
А м"со - є!
Риба - є!
Сир голандський - є!
Гречка - є!
тебе жінка набагато ліпше котмить
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26.06.2021 15:56 Відповісти
А если тебе в тарелку борща баночку красной икры,высыпать...ты много удовольствия от еды получишь??
Но можно будет громко говорить...смотрите зебилов красной икрой кормят..😁
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26.06.2021 15:58 Відповісти
я тебе открою страшную тайну- то греча из сухпайка
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26.06.2021 16:17 Відповісти
СКІЛЬКИ ВЖЕ БУДУТЬ ИЗМИВАТЬСЯ НАД АРМІЙЦЯМИ??? ЦЕ ПРОСТО ПРИНИЖЕННЯ А НЕ ЇЖА!!! ЧОМУ НАШ ГОЛОВНОКОМАДУВАЧ НЕ ПОЇСТЬ ОЦІЄЇ БАЛАНДИ З СОЛДАТАМИ??? ЧОМУ ДОСІ АРМІЮ КОРМИТЬ ОДИН ПОСТАВЩИК??? ЧОМУ ЙОМУ НЕ ВІДМОВЛЯТЬ В ПОСТАВКАХ???
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26.06.2021 15:57 Відповісти
Тому що він клоун. Кортоко і ясно.
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26.06.2021 23:43 Відповісти
гречка, шпроты, сыр, вафли... чем вы недовольны? люди на пенсию в 1800 так себе питаться позволить не могут
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26.06.2021 16:00 Відповісти
Так у пенсов калорий расходуется в десять раз меньше чем у солдат..На полигонах должно быть усиленное питание в виде доппайка..И где оно?
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26.06.2021 16:37 Відповісти
А давайте вам это все свалят в одну тарелку как свинье - и жрите! А гречка с рыбной консервой - это вообще хит! Есть же правила совместимости продуктов! Но жажда денег у ЗЕ-генералов закрывает глаза на что угодно! Главное навороваться! И как можно больше!
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27.06.2021 01:04 Відповісти
А при По эти генералы были рядовыми что ли?
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27.06.2021 07:50 Відповісти
канечно!!!....при По у нас два солнца было....))
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27.06.2021 12:33 Відповісти
кажется, уже пришло время для команды

"Над Украиной безоблачное небо !"
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26.06.2021 16:14 Відповісти
Только почему тогда при Порохе сделали нормальное армейское питание?
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26.06.2021 16:35 Відповісти
Фу, ну вот это реально есть невозможно(даже смотреть). Такое можно съесть, только будучи голодным несколько дней. Никто не требует еду как в ресторане(как в том же НАТО), но хотя бы уровень обычной коммерческой столовой можно же обеспечить!? Чтобы бойцы чувствовали себя достойно, а не животными. Правильно говорят- "государство кинет тебя всегда"! Строго(очень) наказать главного по полигону, и главного по снабжению".
Просто позор какой-то.
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26.06.2021 16:49 Відповісти
"уровень обычной коммерческой столовой" - Пишите проще: "пиццу с моцареллой, ну ладно не Италия, но хотя бы Польша"

А вот повар и поварёшки - болваны если насыпают всё в одну тару.
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26.06.2021 20:29 Відповісти
Повара болваны, но и не только проблема что в одной посуде всё смешанно. Сама приготовленная пища отвращает. А в остальном, почему? Обычная ком. столовая, совсем неплохая. Не шик, но вполне аппетитно- борщ, салатики, пельмени, котлеты, чай, компот. Всё выглядит пристойно и съедобно.
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26.06.2021 20:37 Відповісти
Ну первое фото где гречка с рыбой из консервы, конечно странноватое сочетание продуктов, хотя смотря как гречка приготовлена и сорт ее. Может быть и вкусно. Вы предлагаете рыбу в отдельной тарелке тут подавать?
Второе фото похоже каша пшеничная и сверху мясо с подливой - стандартно в столовых всегда так клали. Вот справа еще лежит похоже икра кабачковая. Насчет ее согласен что можно и в отдельную. Но в столовых обычно если раскладка со стойки по ходу (ну когда берешь поднос и по мере движения набираешь блюда) есть некоторые и специально просят положить в ту же тарелку сбоку. Такой ли тут ужас? Ну не еда свиней точно.
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27.06.2021 01:12 Відповісти
Єдиний притомний коментар. А пані "волонтер", схоже, відпрацьовує чиєсь замовлення. І звідки інформація, що кілька з кількох сотень військових не втримали в собі саме сир, а не зелені, приміром, вишні?
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27.06.2021 04:40 Відповісти
Ще не зрозуміло: для чого треба поспішати за пару днів з"їдати консерви, термін зберігання яких 2 роки?
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27.06.2021 04:59 Відповісти
За кого голосовали- то и получили..В ВСУ больше 70% проголосовали за зеленского. Так чего теперь жаловаться?
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26.06.2021 17:11 Відповісти
Пані, ви скільки відслужили в арміїї? Я особисто 5 років в різних частинах і можу відповідально заявити: якість харчування військових, як і інші показники: порядок, стан матеріальних засобів та озброєння, боєготовність, професіоналізм та виучка особового складу, в окремо взятій будь-якій військовій частині на 99% залежить тільки від командування цієї частини, але аж ніяк не від президента...
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27.06.2021 04:51 Відповісти
Найбільша проблема українців у тому, що зазвичай вони впевнено коментують речі, на яких не знаються. Людина ніколи не служила, але точно впевнена, що це президент дав команду накладати усе в рдну тарілку
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27.06.2021 07:52 Відповісти
баланду буде жерти Зеля Неймовірна та її свита
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26.06.2021 17:14 Відповісти
За что кормить армию, если все деньги ушли на з/п (по 4000у.е.) учителям?
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26.06.2021 17:29 Відповісти
більше схоже на мішанку для тваринок,
де все в купі, аби тільки пахло рибою або м'ясом
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26.06.2021 18:43 Відповісти
АРМИЯ - ПРОСНИСЬ!!!!!!!
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26.06.2021 19:07 Відповісти
То ли ещё будет:дождётесь, выбравшие зелёную погань.
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26.06.2021 19:28 Відповісти
Наголосовали в 2019 году?
ЖриТЕ.
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26.06.2021 19:45 Відповісти
А гауляйтер Украины от руSSкого мира,- ермак-Козырь вместе со своим помощником Зе, как питаются?
Думаю, лучше, чем то чем они кормят Украинских Воинов, им на них вообще плевать.
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26.06.2021 20:12 Відповісти
А шо за истерика, я не понял!??! Нормальный солдатский полевой хавчик! Какого ему деликатеса надо, волюнтеру этому?
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26.06.2021 20:14 Відповісти
Ей видать виднее, солдат ведь в рестораны не ходит в поле...
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26.06.2021 20:21 Відповісти
Закупила через третьи страны Советская Армия СССР у своего противника Армии США машинку которая качает говно, а выдаёт шоколад. Привезли в мотострелковый полк, шланг опустили в солдатский сортир. Качает она говно, а на выходе вместо шоколада то же говно. Непорядок. Проверили настройки по инструкции, запустили. Говно качает говно выдаёт. Обратились Академии Наук СССР. Приехали профессора и доценты с кандидатами. Месяц настраивали, перепроверяли. Запустили. Опять говно качает и говно выдаёт. ШпиЁны ГРУ выкрали генерального конструктора этой чудо машины. Он посмотрел на её работу. Попросил меню-раскладку из столовой солдатской полка. Прочёл и говорит, - что вы от машины хотите? Говном солдат кормите, говно она вам и выдаёт.
(старый анекдот СА СССР)
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26.06.2021 20:33 Відповісти
родрігес, тобі вистачає така порція какашки з двома кусчками чогось подібного на рибу? Ти або героічний "зольдат", або дистрофік.
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26.06.2021 21:54 Відповісти
Або москаль.
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27.06.2021 06:34 Відповісти
на ширлане всегда плохо кормили в той столовке. Хорошо хоть магазинчик был. Ну и полевая наше все.
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26.06.2021 21:14 Відповісти
там местные куховарят.
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26.06.2021 21:15 Відповісти
А что не так в гречке с сардинами? Корона на голове требует ресторанного меню и с шефповарской подачей???
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26.06.2021 21:40 Відповісти
Коли командування кормиться окремо, то не дивно, що солдатів годують "хряпою для свиней".
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26.06.2021 21:50 Відповісти
Направду - таким у нас кормили свиней, коли я служив строкову (1995/96 рр.). Для збору того, що солдати не доїли, в нас була пристосована розполовинена зверху донизу ракета (вийшло таке собі гігантське корито). Потім по мірі необхідності солдати з наряду по свинарнику (був і такий наряд - як правило, для зальотчиків) черпали вміст "ракетного корита" для годування свиней. Тому бійці називали той... вторинний продукт ракетою.
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26.06.2021 21:53 Відповісти
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26.06.2021 22:09 Відповісти
Скабеева - Мосейчукча сегодня своему стаду пл Г+Г обьяснит что именно так и выглядит конец эпохи бедности
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26.06.2021 23:07 Відповісти
Гребана Зе влада (Квартал 95) тягнуть Україну у 2013 рік, тягнуть дуже наполегливо,
за любу ціну, бо так сказали спонсори Зе які його зробили преЗедентом.
Ви ще досі вірити що люди самі додумались вибрати це чудо у президенти, а це

зробило не Г+Г з його власником які всі п ять років Пороха пропагандували Зе
і "КАКАЯ РАЗНІЦА".
Телевізор це страшна зброя, нажаль Порох не взяв це до уваги, але нічого, Порох
свої висновки зробив і друге президентство буде без Коломойш з Ахметовими і
різними руцкомірцями у владі і головне - без Голобородька ))
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26.06.2021 23:50 Відповісти
зе попробовал?
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27.06.2021 00:41 Відповісти
на фото: гречка, сардины, тушёное мясо, каша, икра кабачковая, сыр, масло, чай, вафли.
нормальная армейская еда.
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27.06.2021 01:09 Відповісти
А что оно всё такое редкое?
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27.06.2021 01:19 Відповісти
2 ударная армия генерала Власова разгромленная немцами,но это не так...кремлевские Хмыри оставили людей без пропитания и боеприпасов,люди прости умирали пачками от истощения...,какая нафиг могла быть Любаньская наступательная операция,в ходе которой армия просто передохла от голода?
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27.06.2021 04:03 Відповісти
Треба членокомандуючого і його кодлу посадити на таку дієту - через неділю всі вимруть
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27.06.2021 07:08 Відповісти
ну нічо, нічо... ось ввійдемо в нато! ось тоді! УХ!!
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27.06.2021 07:14 Відповісти
ИМХО, тем, кто не служил и не знает, что такое полигон - как бы неправильно комментить ситуацию.
Поэтому объясню нюансы:
1. Качество жрачки, как ее накладывают - это зависит от командования бригады и наряда по кухне. В одну тарелку все складывают, чтоб потом было меньше мыть посуды, а не потому что за Зе проголосовали.
2. На полигоне жрачка всегда хуже, потому что приходится использовать продукты, которые можно хранить в условиях полигона, где нет холодильных помещений.
3. На полигоне у хитрых продовольственных есть больше возможности украсть. Да, друзья, как это ни печально звучит, но воруют до сих пор в армии.
4. Порохоботам, прежде чем писать, как обжирались солдаты при гетьмане, рекомендуюьспросить у тех, кто был на Ширлане в 14-19 годах. Единственные времена, когда там хорошо кормили - когда волонтеры привозили хавку. В остальном - ничего не изменилось.
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27.06.2021 08:01 Відповісти
Это стационарная столовая и там есть холодильники. А остальное так зависит от командира и службы тыла.
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27.06.2021 09:13 Відповісти
В 14-19 годах Ширлан был одной большой палаткой если у зебила память, как у рыбки гуппи.
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27.06.2021 09:44 Відповісти
Почему бы не устроить кормёжникам "тёмную" ? Они же без охраны.
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27.06.2021 10:31 Відповісти
Кому ты это впариешь? Все в курсе не хуже тебя что и как. Есть промеры из других мест, где шикарное питание в полях. А есть «вот это» из ширлана
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28.06.2021 10:00 Відповісти
Всё как обычно
Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 6055
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27.06.2021 10:09 Відповісти
- Байден, почему Украина не в НАТО ?
- Потому, что армией Украины руководят свиньи.
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27.06.2021 10:29 Відповісти
А державою - ЗРАДНИКИ!!!
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27.06.2021 10:46 Відповісти
Ну, выглядит не аккуратно, да. НО!
Вам шашечки или ехать?
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27.06.2021 10:41 Відповісти
Ехать, но шобы шашечки были как в нате!
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27.06.2021 10:57 Відповісти
Если в одну тарелку был свален натовский рацион, никто бы не возмущался.
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27.06.2021 11:10 Відповісти
Что-то есть подозрение, что если натовский рацион свалить в одну тарелку, то вид был бы еще менее презентабельным, ибо выглядел бы еще более помойно
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27.06.2021 12:46 Відповісти
Ото "Велюр" - і "ГЕТЬМАНА" на роздачу, і "фейсом об тейбл" - наука така була і до усіх доходила!!!
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27.06.2021 10:59 Відповісти
Такий свинячий хавчик буде їсти Янелох зі своєю **********, коли сядуть у в'язницю за державну зраду та усі інші свої злочини.
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27.06.2021 11:07 Відповісти
Это целенаправленное уничтожение ВСУ,это я Вам говорю,как действующий военнослужащий ВСУ!К этому можно добавить,ещё не выплату в полном объёме денежного довольствия!Я к примеру был в марте в отпуске,а оздоровительных не получил до сих пор!А ребята с моей бригады ещё некоторые даже за январь не получили!И нет абсолютно никакой информации по этому поводу!Мой оклад солдата(17-ОТБр),10273!За последние более чем 2 года ни КОПЕЙКИ повышения!Сам с Родины клоуна,и честно говоря за этого балабола не голосовал!! Горите в аду зелёные неподобства! Слава ВСУ!!!
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27.06.2021 11:57 Відповісти
Я Вам всем секрет открою.....продукты заходят туда как и во все части нормальные,а вот куда они деваются ето вопрос со звёздочкой)))и вот такие Вы все интересные.....патриоты....когда армия до войны нахер никому не нужная была и на ней никто не пиарился..ели ещё хуже....сардины ето был деликатес как собственно и греча...поскольку кроме перловки и самых дешёвых макарон с килькой солдаты толком ничего не ели...зампотыла закройте и всех лиц кто крышует воровство продуктов и все будет гуд))))))
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27.06.2021 13:32 Відповісти
А я Вам ещё один секрет открою,что сейчас ни Вторая мировая война,и ни щи да каша пища наша+наркомовские сто грамм!!Мужику,что,бы где-то силы и сноровку брать надо мясо кушать! Не даёте в столовой подымите до приемлемого уровня наши нищенские зарплаты в ВСУ!!А то вон уже умудрились накопить перед нами военнослужащими миллиард долгов,и они кстати растут дальше!До конца года страшно подумать сколько эти шмаркли зелёные могут задолжать на отпускных и разного рода подъёмных в ВСУ
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27.06.2021 14:02 Відповісти
Бойцы, закройте хлебела, и жрите. Как голосовали, так и питайтесь и получайте жалование. Одним словом - руские вас всё равно всех посадят и отправят отстраивать сибирь - только всего два года - на третий поедете. Бинго.
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27.06.2021 19:29 Відповісти
"Аби не Порох" і "Гірше не буде" в одній посуді.
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27.06.2021 23:40 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр...
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28.06.2021 01:46 Відповісти
А я думаю что это норм, пусть даже еще овса подкинут. Выбирали ведь вояки зелю тоже, им и отвечать за это, точнее на желудке прочувствовать
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28.06.2021 09:57 Відповісти
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