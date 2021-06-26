"Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання", - Шмигаль відвідав "Книжковий Арсенал". ФОТОрепортаж

26 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав 10-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у музейному комплексі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській у Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Долучився до атмосфери "Книжкового Арсеналу" - міжнародного літературного фестивалю. Цьогоріч подія знакова, адже проводиться вдесяте. Мав нагоду поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання", - написав Шмигаль.

Дивіться також: Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі". ФОТОрепортаж

Він зазначив, що приємно спостерігати, як українці різного віку все більше виявляють інтерес до читання.

"У цьому контексті такі фестивалі, як "Книжковий Арсенал", є не лише місцем для відпочинку, але й заходом, що популяризує літературу та підтримує українське книговидання. Варто зазначити, що, за даними Українського інституту книги, у 2020 році українська мова вперше стала переважною для читання серед громадян. Це свідчить, що попит на українську книгу продовжує зростати. Водночас за кількістю видань на одну людину Україна значно поступається сусіднім країнам. Цю ситуацію необхідно виправляти", - резюмував прем'єр-міністр.

























