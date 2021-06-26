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"Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання", - Шмигаль відвідав "Книжковий Арсенал". ФОТОрепортаж

26 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав 10-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у музейному комплексі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській у Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Долучився до атмосфери "Книжкового Арсеналу" - міжнародного літературного фестивалю. Цьогоріч подія знакова, адже проводиться вдесяте. Мав нагоду поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання", - написав Шмигаль.

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Він зазначив, що приємно спостерігати, як українці різного віку все більше виявляють інтерес до читання.

"У цьому контексті такі фестивалі, як "Книжковий Арсенал", є не лише місцем для відпочинку, але й заходом, що популяризує літературу та підтримує українське книговидання. Варто зазначити, що, за даними Українського інституту книги, у 2020 році українська мова вперше стала переважною для читання серед громадян. Це свідчить, що попит на українську книгу продовжує зростати. Водночас за кількістю видань на одну людину Україна значно поступається сусіднім країнам. Цю ситуацію необхідно виправляти", - резюмував прем'єр-міністр.

Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 01
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 02
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 03
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 04
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 05
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 06
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 07
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 08
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 09

Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 10
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 11
Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання, - Шмигаль відвідав Книжковий Арсенал 12

Автор: 

книги (446) Шмигаль Денис (4602) Книжковий Арсенал (10)


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Топ коментарі
+10
Карний кодекс собі купи. Знадобиться.
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26.06.2021 18:49
+5
Учебник по основам экономики хоть купил? Или так полным неуком и будет управлять?
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26.06.2021 18:50
+4
спасибо - порыгал.
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26.06.2021 18:41
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спасибо - порыгал.
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26.06.2021 18:41 Відповісти
а от пороха шмыганул? от ведь тоже там был...
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26.06.2021 18:43 Відповісти
Шмыгаль настолько незаметный и безликий человек, что он надолго задержится в этом кресле. "По крайней мере, не тянет одеяло и внимание на себя"- вот залог успеха в его карьере.
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26.06.2021 18:48 Відповісти
Карний кодекс собі купи. Знадобиться.
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26.06.2021 18:49 Відповісти
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26.06.2021 19:21 Відповісти
Учебник по основам экономики хоть купил? Или так полным неуком и будет управлять?
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26.06.2021 18:50 Відповісти
ссучена шавка бандіта ахмєтова.
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26.06.2021 18:55 Відповісти
Идёт Шмыгаль по городу -- по незнакомой улице
И от улыбок девичьих вся улица светла...(с)
*)
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26.06.2021 18:56 Відповісти
https://twitter.com/podolyanochka39

https://twitter.com/podolyanochka39
https://twitter.com/podolyanochka39

Podolyanochka39

@podolyanochka39

·https://twitter.com/podolyanochka39/status/1408755918112702465 4 год

У відповідь
https://twitter.com/Kharkiv_2019 @Kharkiv_2019

От і мені цікаво, як військові салютуватимуть преЗеденту?! Знайомий воює з 2015-го. Приїхав на ротацію морально розчавлений. Каже, що настільки гнітючого відчуття власної непотрібності не було за весь час служби. Слухаю - і соромно мені. Хоча я фанатично проти Ze!
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26.06.2021 19:13 Відповісти
охметовская шмыга при зеленском позирует перед лохами
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26.06.2021 19:43 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004534422805&__cft__[0]=AZWBWiZ8XKppJ7t1kLAygTlWfdkUARjj2gvRDJgyZRg6V5dkN3HHxpO_mUJpIVh7vdNN7uf8SfpOZy02Hv29Hhfny9XyuYRpCLPURpq0B3Fs-**************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Агія Загребельська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896066247221171&id=100004534422805&__cft__[0]=AZWBWiZ8XKppJ7t1kLAygTlWfdkUARjj2gvRDJgyZRg6V5dkN3HHxpO_mUJpIVh7vdNN7uf8SfpOZy02Hv29Hhfny9XyuYRpCLPURpq0B3Fs-**************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Підпис на 100 млрд.

Президент підписав закон, який дозволяє Тимошенко та Кубракову витратити більше 5 млрд.грн. на святкування Дня незалежності та більше 100 млрд.грн. (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без Прозорро, а значить:

1. Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та «партійну касу» на щонайменш 20 млрд.грн.

2. Про «Прозорро» можна забути. Скоро там залишаться тільки закупівлі, які через свою «копійчаність» не цікавлять Банкову.

3. Депутати, чиновники, політики та громадські організації, що всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, «коштують» для Зеленського менше ніж 20 млрд, які можна на ній вкрасти.

4. 30-річниця незалежності важливе свято для нас. Для президента - це лише можливість заробити.

5. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче.

6. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатше.

7. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує.

8. Зеленський переконаний, що «маса» підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші «видовища» забезпечать йому рейтинги.

9. Мовчання олігархічних телеканалів про це свідчить, що з олігархами у Зеленського партнерські стосунки та «місця полювання» компромісно поділені.

10. І тільки Янукович в Ростові сумно зітхнув, зрозумівши, що якби він краще піарився, то встиг би вкрасти набагато більше наших грошей.

22
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26.06.2021 19:49 Відповісти
Богемна кумпанія не сєлфується з шмігалєм,бо в падлу
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26.06.2021 20:04 Відповісти
для чего это сообщение ????????? чтобы мы не сомневались, что он умеет читать ??????
а какать и писять пойдёт -- тоже сообщите ???????????
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26.06.2021 20:05 Відповісти
 
 