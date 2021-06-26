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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 червня у межах святкування Дня кримськотатарського прапора в Києві відбулась низка заходів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

О 15:00 вулицями Києва стартував автопробіг із кримськотатарськими прапорами.

Увечері на Хрещатику відбулася урочиста хода - винесення великого кримськотатарського прапора.

Захід завершився на Майдані Незалежності мітингом-концертом, який був присвячений Дню кримськотатарського прапора.

Урочистий мітинг супроводжувався короткими виступами членів Меджлісу кримськотатарського народу, представниками громадських організацій.

День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 01
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 02

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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 03
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 04
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 05
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 06

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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 07
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 08
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 09
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 10
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 11

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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 12
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 13
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 14

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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 15
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 16
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 17

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День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 18
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком 19

Відео, фото - Олег Богачук

Автор: 

Крим (14175) символіка (188) прапор (485) Чубаров Рефат (564) кримські татари (2005) Умеров Ільмі (250) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+9
Наші вітання !!!
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком - Цензор.НЕТ 4235
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26.06.2021 19:45
+9
Можна я просто скажу: Крим - це Україна!
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26.06.2021 19:48
+6
Иншалла !
Із святом, дорогі киримли !
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26.06.2021 19:37
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Вот тут бы и зеледенту на концерте номер с роялем показать. Где он, кстати? В офисных джунглях потерялся?
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26.06.2021 19:28 Відповісти
Де ти тут концерт вгледів?
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26.06.2021 19:34 Відповісти
Мероприятие завершилось на Майдане Независимости митингом-концертом, который был посвящен Дню крымскотатарского флага.
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26.06.2021 19:36 Відповісти
Шо угодно сейчас пишешь ты, к сожалению.
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26.06.2021 19:42 Відповісти
потому что правильно писать "**********"! от слова пи да.
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26.06.2021 22:24 Відповісти
Єдиний прапор, що майорітиме над звільненим Кримом, має бути українським.
Про жодну автономію і мови не має бути!
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26.06.2021 19:33 Відповісти
Это почему?
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26.06.2021 19:41 Відповісти
якщо є час, то подивися стрім Скрипіна із Муждабаєвим - він там каже, що у Зе все ще користуються совковими мантрами Катьки ІІ про те, що кримські татари віддадуть Крим Турції.
https://www.youtube.com/watch?v=O0Z9wCHZUc4
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26.06.2021 19:47 Відповісти
Та и так понятно, что этот земалорос так дрыщет перед рашкой что поздравил через пресс-службу из джунглей своей ОПы.
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26.06.2021 19:51 Відповісти
У івреїв свої плани щодо Крима. Там для татар і українців мало місця
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26.06.2021 20:03 Відповісти
яких євреїв ти маєш на увазі? зе-подібних, русский єврей - не єврей!
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26.06.2021 20:20 Відповісти
Шановний, "руський єврей" це і є єврей. Немає цього слова в будь-яких інших мовах світу, окрім московітської. В Ізраїлі титульна нація - іудеї - які не "косять" від військової служби та війни. "Савецкиє пєнси", яких Ізраїль нахапався як дурне цуценя вошей, вже потрохи відходять на "побачення" зі своєю історичною "родіною".
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28.06.2021 00:36 Відповісти
Юдей.
Після падіння десятиплемінного царства Ізраїля так називали людину з племені Юди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/409/0 2Цр 16:6 ). А після вавилонського вигнання це слово почало застосовуватися щодо всіх ізраїльтян, які повернулися на батьківщину, незалежно від племені (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/410/0 Езд 4:12 ). Згодом по цілому світі «юдеями» стали називати ізраїльтян, щоб відрізнити їх від язичницьких народів (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/411/0 Ес 3:6 ). Павло вжив це слово в переносному сенсі, коли говорив про те, що національність не має значення в християнському зборі (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/0 Рм 2:28, 29; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/1 Гл 3:28 ).
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28.06.2021 00:41 Відповісти
так автономію вкрали не кримські татари, а кацапи. а кримські татари чекали допомоги України і не дочекалися.
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26.06.2021 19:42 Відповісти
вони тримали під кримською ВР орду. ти маєш на увазі, що їм не треба було розходитись, а палатки розставляти?
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26.06.2021 19:48 Відповісти
і що б це дало ?
декілька кулеметних черг над головами розігнали б беззбройний натовп.
у киримли положення було не таким як у нас на Майдані, де лягла Небесна сотня.
все вилилось би у банальну криваву різаниною із т. зв. "Самообороною Криму", а Путін огололосив би зельоних чоловічків "миротворцями", показавши ще більшу "легітимність" захоплення Криму, ніж т.зв. "референдум"

ото й уся муйня малята
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26.06.2021 20:03 Відповісти
дуже легко ляпать дурним язиком - не мішки тягати: хто повинен був дати команду на автоматну чергу? К-татари?
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26.06.2021 20:18 Відповісти
команду покрошити киримли із кулемета віддав би Путін....
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26.06.2021 20:48 Відповісти
Не надо врать, это нехорошо, Валерій Андрійович.
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26.06.2021 19:52 Відповісти
ой да хорош, я что-то не слышал о партизанских отрядах татар в Крыму. Несколько тысяч человек выехало, остальные сотни тысяч - остались, и их похоже всё устраивает.
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26.06.2021 20:33 Відповісти
а ти про них на дамбасі чуєш?
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26.06.2021 22:54 Відповісти
Ти схожий на кацапів, які влаштовують в Криму свої кацапські свята типа "Во поле бєрьоза стояла" чи "Козел Антіп" (колишній Казантип)

Крим це Батьківщина киримли!
І їм вирішувати якою має бути їх державність
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26.06.2021 19:43 Відповісти
Крим-це Україна! Крапка.
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26.06.2021 20:31 Відповісти
А ты по жизни МРИЙНЫК, счастливый человек.
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26.06.2021 22:17 Відповісти
а когда будет наш праздник? Праздник еврейского народа? Или у нас каждый день праздник..
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26.06.2021 19:34 Відповісти
у Ізраїля питай.
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26.06.2021 19:41 Відповісти
єто тебе такой максимум русские училки в стране флажка дали?
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26.06.2021 19:58 Відповісти
Иншалла !
Із святом, дорогі киримли !
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26.06.2021 19:37 Відповісти
балтаєшь єрундой, дорогой таваріщь !

Меджліс завжди координував свої дії із українськими демократичними силами.
Наказ розійтись був узгоджений із Києвом (якщо не надійшов саме із Києва).
До того ж, беззбройнийний натовп команда спецназа могла просто розігнати кількома чергами із кулемету над головами - обійшлось би навіть без крові
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26.06.2021 19:52 Відповісти
Наші вітання !!!
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком - Цензор.НЕТ 4235
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26.06.2021 19:45 Відповісти
берем бильше систра, вся раша и е Украина
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26.06.2021 19:49 Відповісти
реально, вся раша і є Україна. ти точно це хотів сказати, чи **********? за це тобі точно зарплата не накапає.
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26.06.2021 19:50 Відповісти
Можна я просто скажу: Крим - це Україна!
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26.06.2021 19:48 Відповісти
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26.06.2021 20:22 Відповісти
Лично мне -- крымские татары -- в личном общении, очень нравятся: приветливые, учтивые, вежливые, работящие, пунктуальные и обязательные!... -- девушки у них красивые!!! И Женщины у них нежные и понятливые...
Мой украинский род Кобзарей из крымских Саков, если шо.

Чумакы... -- с 17 века, а то и раньше...?

Но! -- Если хорошо поскрести любого русского, появится татарин. (это классика)
...а свой Крым, ещё до Войны -- они просрали -- лично! ...и нефуй тут уже цветочки на уши всем вешать...
Я очень на них расчитывал, когда всё началось -- поддержал бы мгновенно!

..."ошибка вышла" .
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26.06.2021 19:59 Відповісти
Поддержал мгновенно-как?Приехал и взял оружие в руки?Или на Цензоре написал?😂😂😂
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26.06.2021 20:04 Відповісти
Короче мгновенно бы надул щеки на Цензоре?Правильно или нет?Что не понятно в вопросе?😂
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26.06.2021 20:14 Відповісти
-- тогда ещё Цензора небыло -- у меня, по крайней мере...
А нечто из оружия в Украину завозил. ...тебя про твоё место не спросил... -- ну, извини...*)
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26.06.2021 20:21 Відповісти
Все на своем месте.Твой отве-не ответ.Значит-слив😂🌷
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26.06.2021 20:24 Відповісти
-- не захлебнись, токо, в моём сливе... *)
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26.06.2021 20:29 Відповісти
В твоем сливе можешь захлебнуться только-ты.Сдувай уже щеки😂🌷
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26.06.2021 20:30 Відповісти
По другому спрошу.Если бы дали повод,поддержал бы с оружием в руках или надуванием щек на Цензоре?😂
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26.06.2021 20:17 Відповісти
Так їх 10 - 15 % від населення Криму і в Криму їх вата ненавидить.
Кримські татари допомагали нашим військовим частинам коли вони були заблоковані кацапами, що вони ще могли зробити, як що навіть українським воякам зброю на руки не видавали для оборони своїх частин? Такий був наказ з Київа.
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27.06.2021 14:25 Відповісти
было всего два народа которым после репрессий не разрешили вернутся на свои земли-это крымлы и мы,немцы.Душа болит за ваш народ ,братья,но верю что всё будет хорошо.Слава Украине!!!Алга Казахстан!!! Яшасин Азербайджан!!!Слава Ичкерии!!!
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26.06.2021 20:03 Відповісти
вспомнил в запорожье в 2016 видел такое
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26.06.2021 21:07 Відповісти
Кримські татари це Українці
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27.06.2021 14:22 Відповісти
 
 