День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
26 червня у межах святкування Дня кримськотатарського прапора в Києві відбулась низка заходів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
О 15:00 вулицями Києва стартував автопробіг із кримськотатарськими прапорами.
Увечері на Хрещатику відбулася урочиста хода - винесення великого кримськотатарського прапора.
Захід завершився на Майдані Незалежності мітингом-концертом, який був присвячений Дню кримськотатарського прапора.
Урочистий мітинг супроводжувався короткими виступами членів Меджлісу кримськотатарського народу, представниками громадських організацій.
Відео, фото - Олег Богачук
Топ коментарі
+9 Чайка Київ
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Про жодну автономію і мови не має бути!
https://www.youtube.com/watch?v=O0Z9wCHZUc4
Після падіння десятиплемінного царства Ізраїля так називали людину з племені Юди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/409/0 2Цр 16:6 ). А після вавилонського вигнання це слово почало застосовуватися щодо всіх ізраїльтян, які повернулися на батьківщину, незалежно від племені (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/410/0 Езд 4:12 ). Згодом по цілому світі «юдеями» стали називати ізраїльтян, щоб відрізнити їх від язичницьких народів (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/411/0 Ес 3:6 ). Павло вжив це слово в переносному сенсі, коли говорив про те, що національність не має значення в християнському зборі (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/0 Рм 2:28, 29; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/1 Гл 3:28 ).
декілька кулеметних черг над головами розігнали б беззбройний натовп.
у киримли положення було не таким як у нас на Майдані, де лягла Небесна сотня.
все вилилось би у банальну криваву різаниною із т. зв. "Самообороною Криму", а Путін огололосив би зельоних чоловічків "миротворцями", показавши ще більшу "легітимність" захоплення Криму, ніж т.зв. "референдум"
ото й уся муйня малята
Крим це Батьківщина киримли!
І їм вирішувати якою має бути їх державність
Із святом, дорогі киримли !
Меджліс завжди координував свої дії із українськими демократичними силами.
Наказ розійтись був узгоджений із Києвом (якщо не надійшов саме із Києва).
До того ж, беззбройнийний натовп команда спецназа могла просто розігнати кількома чергами із кулемету над головами - обійшлось би навіть без крові
Мой украинский род Кобзарей из крымских Саков, если шо.
Чумакы... -- с 17 века, а то и раньше...?
Но! -- Если хорошо поскрести любого русского, появится татарин. (это классика)
...а свой Крым, ещё до Войны -- они просрали -- лично! ...и нефуй тут уже цветочки на уши всем вешать...
Я очень на них расчитывал, когда всё началось -- поддержал бы мгновенно!
..."ошибка вышла" .
А нечто из оружия в Украину завозил. ...тебя про твоё место не спросил... -- ну, извини...*)
Кримські татари допомагали нашим військовим частинам коли вони були заблоковані кацапами, що вони ще могли зробити, як що навіть українським воякам зброю на руки не видавали для оборони своїх частин? Такий був наказ з Київа.