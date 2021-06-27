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Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО

Суддя Малиновського суду Одеси Наталія Кузьменко виправдала зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая нібито через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.

Йдеться про харків'янина Баглая Владислава Ігоревича, 4 липня 1995 року народження. У 2011 році він вирішив вступити до харківського військового ліцею, після закінчення якого в 2013 році вступив до Севастопольського Військово-Морського інституту ім. П.С. Нахімова, де і прийняв Військову Присягу на вірність українському народові. Навчання проходив за спеціалізацією "інженер - водолаз пошуково-рятувальної служби".

Після оккупації Криму продовжив навчання і змінив Військову Присягу на вірність українському народові на "військову присягу Російської Федерації".

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Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 01
Владислав в російській формі в травні 2014 року на тлі лабораторного корпусу №3 "Нахімка"

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 02

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За даними видання, восени 2018, після випуску з уже перейменованого окупантами Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова Владислав з'являється в Одесі, влаштувавшись на роботу в одне з найбільш відвідуваних і улюблених одеситами і гостями міста місць: "Дельфінарій НЕМО".

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 03

При цьому він, не криючись, активно відвідував окупований Крим, виїжджав за кордон, активно постив свої фотографії з друзями зі спеціальних підрозділів розвідки Чорноморського флоту, ФСБ.

Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 04
Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая 05

"Може бути такій дурості добре потурали родичі в керівництві компанії "Нерум", яка управляє закладами під брендом "Немо"? Або вітчим з ФСБ? Це історія поки що замовчує. Але добре спрацювали наші спеціальні органи і взяли Владислава Баглая під спостереження, зібрали доказову базу, додали до неї зрадника-диверсанта і відвели в суд. Відносно всіх військовослужбовців, які зрадили Українську Присягу, порушено кримінальні справи за статтею 408 ч.1 Кримінального Кодексу України (Дезертирство). До речі, на Владислава Баглая завести таку справу "забули" і порушили тільки при виявленні його в 2019 році (ЕУНС 521/19314/20, номер првадження 1-кп / 521/849/21)", - пише видання.

Справа Баглая розглядалася в Малиновському суді м.Одеси, де "судять" всім відомі персонажі, що вже засвітилися раніше в пресуванні одеських проукраїнських активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка й інших - суддя Кузьменко Наталія Леонідівна (дружина широко і добре відомого одеського судді Кічмаренка Сергія Миколайовича). Рішенням "судді" Кузьменко Наталії Леонідівни від 12.03.2021 Владислав Баглай визнаний "абсолютно невинним", бо  "обвинуваченого Баглая В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України" .

Крим (14175) Одеса (5473) окупація (6717) присяга (98) головування (15) державна зрада (1690) дезертирство (297)


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Топ коментарі
+54
Оправдала или закрыла дело по истечении сроков давности - это две большие разницы.
Хотя по статье "измена" сроков давности быть не должно, иначе мы всех предателей и боевиков, убивающих наших людей так реабилитируем. Ещё и компенсации повыплачиваем 😠
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27.06.2021 11:01
+51
Это все о правосудии
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27.06.2021 10:58
+36
Малиновский суд Одессы оправдал Владислава Баглая, присягнувшего на верность РФ после захвата оккупантами Крыма - Цензор.НЕТ 980
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27.06.2021 11:02
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устал смеяться и слёз заплакать нету......
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27.06.2021 15:57 Відповісти
Реакция посетителей сайта предсказуема...А что говорит "власть центральная"? Может это новая политика? Может пора уже подниматься ?
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27.06.2021 16:10 Відповісти
Одного не могу понять. Человек получил такое козырное образование, при наличии такого родственника что бы устроится спасателем в дельфинарий?!...
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27.06.2021 16:18 Відповісти
В Одессе, которую скоро придется оборонять от паРаши - процветают сепары
Патриотов много - но их гнобят - как Стерненко.
Это - настоящая оценка всех СНБО и пиарщика Данилова.
Спасибо тебе, Зебил.
Верным курсом сдаешь страну...
Зато какие гешефты!!!
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27.06.2021 16:28 Відповісти
во первьіх-почему не воинский трибунал.во 2х ментьі и судьи-єто разрушение государства изнутри! "фасадная штукатурка - не повлияла на "фундамент" "
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27.06.2021 16:28 Відповісти
1. Такий дебілізм може бути тільки в Україні.
2. "...Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд..."

А якщо б ліквідували його на місці, то не було б ніяких проблем зараз.
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27.06.2021 16:38 Відповісти
ой а чому ви не в нато?
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27.06.2021 17:15 Відповісти
Адін зєльоний народ
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27.06.2021 17:23 Відповісти
Нічого дивного. Типова східнота.
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27.06.2021 18:07 Відповісти
Пока тыпова захиднота в Италиях и Чехиях пряталась , типова схиднота на фронте лаптестанцев утилизировала . Только полный ДЕБИЛ делит Украину на восток и запад , это как раз то чего хочет путлер . И ты **** ему помог .
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27.06.2021 21:10 Відповісти
Ви самі вже себе давно поділили голосуючи за прокацапські партії.
По ділу що сказати хотів?
Харківська курва зрадила присязі, присягнула кацапам, потім приїхала в Україну свою с...ку примостити бо мабуть на Камчатці "служить рАсее" холодно. Одеська суддя його виправдовує, ще може навіть припис дасть в ВМС України влаштувати, "ведь мальчик ни в чем не виноват". То де це все відбувається?
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27.06.2021 21:38 Відповісти
Західнота не бігає з прапорами Італії чи Чехії і не хоче робити польський язик втарим гасударствєнним. І на майданах скачєт не тому, що робити нєфіг, а тому, що дегенерати східнянські приводять до влади Януковичів і їм подібних. Українці - велика нація, яка може підкорити будь-яку вершину, але не з вами, східні совкодрочєри, на шиї.
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28.06.2021 00:00 Відповісти
а якщо "не", то що?
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28.06.2021 00:25 Відповісти
То й то.
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28.06.2021 00:37 Відповісти
чухрай звідси, задрипанець кнчений
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28.06.2021 00:39 Відповісти
Задрипанці твої вчителі, яке таке бидло виховували і вчили
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28.06.2021 00:40 Відповісти
ботня парашна ФЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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28.06.2021 00:41 Відповісти
хрло, от я з Чернігвщини... вигадай і спробуй довести, звідки ти взялося, випердку
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28.06.2021 00:43 Відповісти
Чернігавнянєц? Ловив "рибку" з Ляшком на Десні?
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28.06.2021 14:52 Відповісти
умгу, пограємося тоді в аналогії...
дрокаєш на ганьку хєрман чи на садіка?
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29.06.2021 18:01 Відповісти
Проміжбулиш чи защічиш? Таришся в сільпо чи матрьошкє?
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29.06.2021 18:55 Відповісти
черговий педрот з кацаватим хабалом)))
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29.06.2021 22:40 Відповісти
рашистська ботня - остання стадія розвитку
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28.06.2021 00:40 Відповісти
До речі, серед західноти також достатньо довбодятлів, які привели до влади такого ж самого даунбасяцького блазня.
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28.06.2021 08:42 Відповісти
Багато, але не критична більшість. Вони сидять тихенько і бояться спалитись. Тим часом східноті так палає, що вона про свою "праведну" ненависть до України цілі відеозвернення записує, потім вибачається, але це вже не має значення.
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28.06.2021 10:12 Відповісти
неприйнятний закид і узагальнення, але тут я тебе підтримаю
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28.06.2021 00:28 Відповісти
А не изменил ли присяге судья??
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27.06.2021 18:07 Відповісти
А не

??
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27.06.2021 18:58 Відповісти
Пора в Одессе повторить харьковский єксперимент по отрезанию судейских голов.
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27.06.2021 18:17 Відповісти
Весь судівський корпус підлягає розформуванню та звільненню з одночасним відкриттям кримінальних справ за хабарництво та державну зраду. А потім на тиждень ввести військовий стан і за законами військового часу.
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27.06.2021 18:26 Відповісти
Только огонь очистит "Суды Украины".
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27.06.2021 18:35 Відповісти
Если увидишь перед собой существо называющее себя " украинским судьей", бей ему в морду, созывай "суд линча", ибо перед тобой преступник.
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27.06.2021 18:38 Відповісти
К сожалению помимо судей, в Украине есть еще проблема, сами Законы, написанные преступниками. Какой может быть срок давности за уголовщину?
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27.06.2021 18:45 Відповісти
Адесса это, как ни скорбно, раша. Оправдательный приговор по статье дезертирство, по сроку давности - прецедент. А статья 110, 111.... где предательство родины и срок давности 10- 25 лет прокурорам слабо. Ну, какой народ такие и бояре(прокуроры, судии, да одним словом - украинцы).
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27.06.2021 19:16 Відповісти
Слава Богу ні, а от судді по всій Україні ватні, за деяким виключенням.
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27.06.2021 21:43 Відповісти
Неподобство! А нагорода і компенсація ,,герою"?
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27.06.2021 19:20 Відповісти
По крайней мере стал водолазом а не фсб
Никто из тех кого я знаю ничего не оставил в крыму
Кто продал кто остался там так и в лугандоне
Некоторые и в сране агрессора тоже
Найдут одного и давай всей страной травить
Все показывают и лицо и место жительства
Как только ворюга на несколько лимонов /все тайна следствия /
Потом следствие разваливается
Может парень не дкмал что так просто сдадут крым
Кто сдал крым ,,херои,,получают персональные пенсии
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27.06.2021 20:19 Відповісти
П*д*раст цей парєнь з родичами у фсб.
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27.06.2021 21:42 Відповісти
ДЯДЯ, ты дурак?
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27.06.2021 21:47 Відповісти
Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО ? Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая - відповіли кандидати
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27.06.2021 20:40 Відповісти
З світлини видно, що воно - підєрас; не виключено, що суддиха також з тої зграї розумово опущених.
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27.06.2021 20:44 Відповісти
Ну він же не волонтер чи доброволець, щоб його посадити...
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27.06.2021 21:13 Відповісти
А хто сказав що Одеса українське місто?Хто там чув українську мову? Кацапетія повна.Шкода тих 25% українців які там терплять оту кацапську наволоч
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27.06.2021 21:15 Відповісти
ПОЗОР НАШИМ СУДАМ!
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27.06.2021 21:20 Відповісти
Судья Малиновского суда Одессы Наталья Кузьменко оправдала

Источник: https://censor.net/ru/n3273732

В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ - САДИТИ У ТЮРМИ ТАКИХ ГОРЕ СУДЕЙ ЩОБ ВОНИ У

ТЮРМАХ ЗУСТРІЛИСЬ З ТИМИ КОГО КОЛИСЬ ПОСАДИЛИ З ПРОСТИХ УРКІВ
Бо кінця краю немає цей СОВКОДРОЧЕРНІЙ Санта Барбарі коли сєпарів не

садять, а замість них садять патріотів України.
Бачу пару міліонів українців при новому президенті залишаться без Українського
паспорта і с повною конвіскацієй майна. Треба в Україні викорінювати прокремлівську
нехристь
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27.06.2021 21:38 Відповісти
ДОРЕЧІ - ПОСЕЛЕННЯ НА МІСЦІ ******** ОДЕСИ ОСНОВАЛИ КОЗАКИ ЯК
ПРИКОРДОНЕ З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЙ
Шануйтесь одесити.
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27.06.2021 21:40 Відповісти
Все началось с того что умный Нарид выбрал в Президенты киноперсонажа,человека которому абсолютно плевать на Украину и который с детства хотел уехать в его любимый Израиль(это слова самого Зеленского). Нарид выбрал предателя Украины,уклониста в Президенты. Я очень удивлен что Украина до сих пор существует с такими раскладами. 3 года еще терпеть этот позор в виде НедоПрезидента.
А судейская власть очень хорошо чувствует ситуацию и судит в тон ей
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27.06.2021 21:51 Відповісти
це той закономірний результат "судової реформи" від соєвого , чи ще ні ..?
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27.06.2021 22:17 Відповісти
Тварь продажная, ты падло и мать родную продаж, сгинь вообще с Украины, чтоб и духу твоего здесь и близко небыло!
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27.06.2021 22:46 Відповісти
зеленский, и ты еще спрашиваешь почему мы не в нато?
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27.06.2021 22:53 Відповісти
Что тут говорить о каком то дрыще который предал страну когда гарант каждый день служит Х#йлу и ничего а судья Гадесе лисая чтоли...
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27.06.2021 23:38 Відповісти
Поки у нас чинять "правосуддя" такі судді, злодії, вбивці і зрадники будуть продовжувати свої чорні справи...
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28.06.2021 00:25 Відповісти
Расстрелять гада!
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28.06.2021 01:43 Відповісти
если закрыли по срокам давности (как написано в статье) - то это не оправдание.
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28.06.2021 06:23 Відповісти
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