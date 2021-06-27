Малиновський суд Одеси виправдав зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая. ФОТО
Суддя Малиновського суду Одеси Наталія Кузьменко виправдала зрадника військової присяги на вірність народу України Владислава Баглая нібито через закінчення строків давності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.
Йдеться про харків'янина Баглая Владислава Ігоревича, 4 липня 1995 року народження. У 2011 році він вирішив вступити до харківського військового ліцею, після закінчення якого в 2013 році вступив до Севастопольського Військово-Морського інституту ім. П.С. Нахімова, де і прийняв Військову Присягу на вірність українському народові. Навчання проходив за спеціалізацією "інженер - водолаз пошуково-рятувальної служби".
Після оккупації Криму продовжив навчання і змінив Військову Присягу на вірність українському народові на "військову присягу Російської Федерації".
Владислав в російській формі в травні 2014 року на тлі лабораторного корпусу №3 "Нахімка"
За даними видання, восени 2018, після випуску з уже перейменованого окупантами Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова Владислав з'являється в Одесі, влаштувавшись на роботу в одне з найбільш відвідуваних і улюблених одеситами і гостями міста місць: "Дельфінарій НЕМО".
При цьому він, не криючись, активно відвідував окупований Крим, виїжджав за кордон, активно постив свої фотографії з друзями зі спеціальних підрозділів розвідки Чорноморського флоту, ФСБ.
"Може бути такій дурості добре потурали родичі в керівництві компанії "Нерум", яка управляє закладами під брендом "Немо"? Або вітчим з ФСБ? Це історія поки що замовчує. Але добре спрацювали наші спеціальні органи і взяли Владислава Баглая під спостереження, зібрали доказову базу, додали до неї зрадника-диверсанта і відвели в суд. Відносно всіх військовослужбовців, які зрадили Українську Присягу, порушено кримінальні справи за статтею 408 ч.1 Кримінального Кодексу України (Дезертирство). До речі, на Владислава Баглая завести таку справу "забули" і порушили тільки при виявленні його в 2019 році (ЕУНС 521/19314/20, номер првадження 1-кп / 521/849/21)", - пише видання.
Справа Баглая розглядалася в Малиновському суді м.Одеси, де "судять" всім відомі персонажі, що вже засвітилися раніше в пресуванні одеських проукраїнських активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка й інших - суддя Кузьменко Наталія Леонідівна (дружина широко і добре відомого одеського судді Кічмаренка Сергія Миколайовича). Рішенням "судді" Кузьменко Наталії Леонідівни від 12.03.2021 Владислав Баглай визнаний "абсолютно невинним", бо "обвинуваченого Баглая В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України" .
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Патриотов много - но их гнобят - как Стерненко.
Это - настоящая оценка всех СНБО и пиарщика Данилова.
Спасибо тебе, Зебил.
Верным курсом сдаешь страну...
Зато какие гешефты!!!
2. "...Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд..."
А якщо б ліквідували його на місці, то не було б ніяких проблем зараз.
По ділу що сказати хотів?
Харківська курва зрадила присязі, присягнула кацапам, потім приїхала в Україну свою с...ку примостити бо мабуть на Камчатці "служить рАсее" холодно. Одеська суддя його виправдовує, ще може навіть припис дасть в ВМС України влаштувати, "ведь мальчик ни в чем не виноват". То де це все відбувається?
дрокаєш на ганьку хєрман чи на садіка?
А не ??
Никто из тех кого я знаю ничего не оставил в крыму
Кто продал кто остался там так и в лугандоне
Некоторые и в сране агрессора тоже
Найдут одного и давай всей страной травить
Все показывают и лицо и место жительства
Как только ворюга на несколько лимонов /все тайна следствия /
Потом следствие разваливается
Может парень не дкмал что так просто сдадут крым
Кто сдал крым ,,херои,,получают персональные пенсии
Источник: https://censor.net/ru/n3273732
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ - САДИТИ У ТЮРМИ ТАКИХ ГОРЕ СУДЕЙ ЩОБ ВОНИ У
ТЮРМАХ ЗУСТРІЛИСЬ З ТИМИ КОГО КОЛИСЬ ПОСАДИЛИ З ПРОСТИХ УРКІВ
Бо кінця краю немає цей СОВКОДРОЧЕРНІЙ Санта Барбарі коли сєпарів не
садять, а замість них садять патріотів України.
Бачу пару міліонів українців при новому президенті залишаться без Українського
паспорта і с повною конвіскацієй майна. Треба в Україні викорінювати прокремлівську
нехристь
ПРИКОРДОНЕ З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЙ
Шануйтесь одесити.
А судейская власть очень хорошо чувствует ситуацию и судит в тон ей