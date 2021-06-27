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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки. ФОТО

Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки. ФОТО

Збройні формування РФ цілеспрямовано порушують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема, пункти "про заборону на застосування вогню" і "про заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях".

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння.

"26 червня в проміжок часу з 8:05 до 8:50 збройні формування РФ здійснювали обстріл населеного пункту Красногорівка із застосуванням заборонених п. 2 додатка до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, а саме, з ствольної артилерії калібру 122-мм і мінометів калібру 120 мм.  Вогонь вівся з Старомихайлівки, яка розташована на тимчасово окупованій території", - сказано в повідомленні.

Група спостереження української сторони СЦКК зафіксувала і верифікувати факти застосування зазначеного озброєння.

 Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь з 120-мм мінометів і озброєння БМП-1.

Також читайте: Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС

Ці дії збройних формувань РФ становлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації уздовж лінії розмежування. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - резюмували в повідомленні .

Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки 01
Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки 02

обстріл (28672) СЦКК (642) Красногорівка (108) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
В этих воронках не хватает бубочкиных глаз -которыми он видит МИР от той стороны
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27.06.2021 11:59
+11
зебилы от такой новости в восторге - главное "пиристать стрилять". Да,зеублюдки?)
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27.06.2021 11:59
+4
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко



День кримськотатарського прапора:
5-й канал Порошенка - "Хайтарма" про геноцид киримли російськими окупантами
"Интер" Фірташа - "Офіцери", прославляє окупантів
1+1 Коломойського-Медведчука-Зеленського - "Сваты", с російськими фашистами в ролях. Українці, знайте ворогів в обличчя.
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27.06.2021 12:26
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зебилы от такой новости в восторге - главное "пиристать стрилять". Да,зеублюдки?)
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27.06.2021 11:59 Відповісти
В этих воронках не хватает бубочкиных глаз -которыми он видит МИР от той стороны
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27.06.2021 11:59 Відповісти
А чтр ты, умник, предлагаешь? Зеленский за горло взятый минскими подписаниями (Лавров). Пока Украине не дадут сатус основного союзника США, приходится терпеть. Так что, троль мацковский, сиди и не трынди, а еще лучше - лапти почисти, потому что твои новые Китайские хозяева не любят холопов в грязных лаптях. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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27.06.2021 12:09 Відповісти
Порошенко виноват, да?
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27.06.2021 12:17 Відповісти
СНБО может отменить минские соглашения. В чём проблемма?
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27.06.2021 12:19 Відповісти
вот почему ты тупой до такого времени. К минским привязаны санкции. Или ты с той стороны
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27.06.2021 12:43 Відповісти
По ЗЕлёным методичкам - предательские Минские подписал Порошенко. К минским привязаны санкции. Санкции - предательские.
Я всё правильно экстраполировал?
Или ты с той стороны, тупой до такого времени?
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27.06.2021 13:48 Відповісти
У зеленского не хватает мозгов правильно использовать эти подписания.
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27.06.2021 16:10 Відповісти
А тепер бігом за б'юджет ні гроші робити ремонти і класти асфальт! До речі, навіть при крадіжці з цихгрошкй більше 80 відсотків на відати і окозамилювання все можна списати при наступному обстрілі. Вічний двигун для машини розкрадання б'юджету.
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27.06.2021 12:07 Відповісти
Та не брешіть у Верховного Шинкаря - "Режим тиші" - повідомляти про кількість обстрілів - заборонено.. Відповідати на обстріли, тільки після погодження з вищестоящим командуванням, військові розуміють, що таке втрата часу під час бою, обстрілу, поранення( в розвинутих країнах - автоматизація управління військами).. А взагалі, в розумінні шинкаря нащо Україні ЗСУ... ? Потрібно перестати стріляти
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27.06.2021 12:24 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко



День кримськотатарського прапора:
5-й канал Порошенка - "Хайтарма" про геноцид киримли російськими окупантами
"Интер" Фірташа - "Офіцери", прославляє окупантів
1+1 Коломойського-Медведчука-Зеленського - "Сваты", с російськими фашистами в ролях. Українці, знайте ворогів в обличчя.
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27.06.2021 12:26 Відповісти
Вавина політика умиротворення.
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27.06.2021 12:27 Відповісти
и не удевлюсь
если координаты для обмтрела
мацкалям слил и.о президента при Ермаке
В этом он мастер
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27.06.2021 13:27 Відповісти
Ответки не будет. Это ж вам не Израиль. И не "гарячая фаза вайны" когда при налем ползучем наступлении сепары пернуть боялись чтоб нас не спровоцировать на отжим их позиции.
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27.06.2021 14:09 Відповісти
ВСУ стреляют лучше, вот вчера только на этом сайте была новость - уничтожили сепарский опорный пункт.
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27.06.2021 16:31 Відповісти
Важливо! Раніше на знімках для фіксації напрямку писали "ЗФ РФ" а нині "ЗФ ОРДО". Сцикун досі не вірить, що воюємо з кацапами. Зебіли, це ви разом зробили!
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27.06.2021 23:44 Відповісти
 
 