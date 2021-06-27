Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки. ФОТО

Збройні формування РФ цілеспрямовано порушують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема, пункти "про заборону на застосування вогню" і "про заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях".

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння.

"26 червня в проміжок часу з 8:05 до 8:50 збройні формування РФ здійснювали обстріл населеного пункту Красногорівка із застосуванням заборонених п. 2 додатка до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, а саме, з ствольної артилерії калібру 122-мм і мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся з Старомихайлівки, яка розташована на тимчасово окупованій території", - сказано в повідомленні.

Група спостереження української сторони СЦКК зафіксувала і верифікувати факти застосування зазначеного озброєння.

Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь з 120-мм мінометів і озброєння БМП-1.

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Ці дії збройних формувань РФ становлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації уздовж лінії розмежування. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - резюмували в повідомленні .



