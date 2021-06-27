Сквер імені Героя України Шаповала урочисто відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

У Солом'янському районі Києві урочисто відкрили сквер, названий на честь розвідника Героя України Максима Шаповала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони.

"Увіковічнити пам’ять про героя російсько-української війни вирішила громада столиці України. Рішення на сесії Київської міської ради підтримали більшість депутатів. Сквер та пам’ятник українським розвідникам відкрили на Повітрофлотському проспекті, 11-13 у Солом’янському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

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В урочистому відкритті скверу і пам'ятника розвідникам, які віддали своє життя в боротьбі з російськими окупантами, взяли участь рідні та бойові побратими Максима Шаповала, представники Офісу Президента України, командування Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони України та Головного управління розвідки Міністерства оборони Україна, мер Києва Віталій Кличко, а також представники громадськості столиці.

"Заходи із вшанування пам’яті про видатного українського розвідника генерал-майора Максима Шаповала сьогодні відбулися і в Міністерстві оборони України під час щоденного ранкового церемоніалу вшанування захисників України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, а також на Байковому кладовищі столиці, де похований Герой України", - зазначається в повідомленні.

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Співробітники воєнної розвідки України, герої російсько-української війни поділилися своїми спогадами про загиблого розвідника. Герой України (посмертно) генерал-майор Максим Шаповал трагічно загинув 27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного акту, спланованого російськими спецслужбами. З першого дня офіцерської служби і до останнього подиху Максим Шаповал проходив службу у воєнній розвідці. Його мужність і відвага, патріотизм та відданість своїй справі є прикладом для всіх співробітників воєнної розвідки України.









