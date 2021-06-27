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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок поцілував співробітницю міністерства - і пішов у відставку через порушення запроваджених ним же правил соціальної дистанції.

Про це пише у своєму блозі для Цензор.НЕТ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок подав у відставку після публікації ось цієї однієї фотографії.

Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов 01

"6 травня міністр вийшов із наради в міністерстві і раптово поцілував свою радницю з комунікацій Джину Коладанджело. Цей поцілунок було зафіксовано камерою спостереження, а потім відеозапис потрапив до журналістів. Скандал у тому, що міністр одружений, у нього дружина і троє дітей, а Коладанджело заміжня за мультимільйонером і у неї теж троє дітей. І жили ці сім'ї щасливо аж до появи публікації", - пише Бутусов.

Як з'ясувалося, 25 років тому, під час навчання в Оксфордському університеті, Хенкок познайомився з Джиною і зі своєю дружиною Мартою. Хенкок згодом одружився з Мартою, а Джину, фахівця з комунікацій, запросив на роботу радником, коли три роки тому отримав призначення міністром. Але Хенкок звільнився не через скандал у своєму особистому житті.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вважав Хенкока одним із найкращих міністрів і високо оцінив його досягнення в боротьбі з коронавірусом.

"Хенкок запровадив жорсткі заходи соціальної дистанції і поведінки в публічних місцях, які отримали величезний резонанс, оскільки зачіпали кожного жителя Британії, бізнес, особисте життя. Серед цих правил, дотримання яких уряд вимагає від підданих Її величності, - заборона на поцілунки в громадських місцях між особами, які не є близькими людьми. Міністерство - публічне місце. Коладанджело не є близькою людиною для міністра, вони представляють різні сім'ї. Начебто дрібниця - це ж не державна зрада! Але порушення і обман на знімку не викликають сумнівів", - пише Бутусов.

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Далі журналіст цитує слова Метта Хенкока про причини відставки, акцентуючи увагу на важливості того, щоб коли-небудь вони стали правилами поведінки і для української влади:

"Ми в боргу перед людьми, які так багато чим пожертвували в цій пандемії. І якщо бути чесними, ми підвели їх. І це зробив я, порушивши правила поведінки. Я прошу вибачення за те, що порушив правила, я прошу вибачення у моєї родини і близьких за те, що піддав їх цьому випробуванню. Я розумію величезні жертви, які приніс кожен у нашій країні, які принесли ви. І ті з нас, хто створює ці правила, зобов'язані дотримуватися їх, і саме тому я подаю у відставку".

"Головною цінністю британської влади є довіра, і обманути цю довіру - означає втратити владу. Міністр обманув свої власні правила і свої власні слова,  а в розвинених демократичних країнах брехню керівництву не вибачають", - підсумував Бутусов.

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Автор: 

Велика Британія (5609) карантин (18172) відставка (1467) скандал (626) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Юрий не ожидал что вы столь наивны..
Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
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27.06.2021 16:02
+14
Как бы, нынешняя украинская власть и есть олицетворение лжи.
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27.06.2021 16:01
+6
Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8600
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27.06.2021 16:08
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Как бы, нынешняя украинская власть и есть олицетворение лжи.
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27.06.2021 16:01 Відповісти
с самого начала периода незалежности- брехали и грабили и говорили, что это только на пользу народа, особенно прошлая власть которая подняла тарифы исключительно только для пользы народа
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27.06.2021 16:06 Відповісти
Ну ты и "особенно прошлый" чудик.
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27.06.2021 16:13 Відповісти
А нынешняя власть понизила тарифы, как обещал зеленский? Может, я что-то пропустил?
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27.06.2021 16:39 Відповісти
Точно, что только нынешняя?
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27.06.2021 16:37 Відповісти
Особенно нынешняя. Такой искренне лживой еще не было. И я прав.
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27.06.2021 16:49 Відповісти
Для этого надо "дорасти" до подобной политической культуры, а не драки в Раде устраивать.
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27.06.2021 16:01 Відповісти
100% !!!
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27.06.2021 16:38 Відповісти
Юрий не ожидал что вы столь наивны..
Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
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27.06.2021 16:02 Відповісти
б*же, так ты не думай шо Юрий туп. он реально дипломатично, вот недавно попросил Янелоха дать интервью - и что он ответит?
Ты понимаешь шо если даст, то это будет круто, а если не даст, то обосрется?
Что не так этот Юра сделал то? Круто сделал. Жаль шо Даниленко нету тут - мужественная, ненавидит всех
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27.06.2021 16:06 Відповісти
А раньше все были идеально честные?
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27.06.2021 16:39 Відповісти
Ага, вдобавок ещё и порядочные... ))
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27.06.2021 17:29 Відповісти
Так если у нас брехунов выгонять, где ж будут харчеваться слуги-нарида?!

Опять в Квартал возвращаться? - но там уже не те заработки.
А они уже привыкли к черной икре.
Не на кабачковую ж им переходить?
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27.06.2021 16:02 Відповісти
Та й тому "кварталу"- хана. Хто цю блювоту дивиться?
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27.06.2021 16:06 Відповісти
а Коладанджело замужем \\\\\\\\\\\\

Где-то министра "опусти" дружний рев в 400 глоток - ...(ну и лох, приходи к нам, тут мона чесать хер, вызывать проститутук, торчать - и это все как клоунада, то есть ВР, так шо рук не распускать, вот)
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27.06.2021 16:03 Відповісти
....."должна стать ."....! .....уже должна бы была стать
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27.06.2021 16:05 Відповісти
Трішки не в тему.
А пакосники в усьому світі однакові. Я маю на увазі те гімно, що опублікувало фотку. Жаба давонула? Так стань і ти міністром. І цілуйся.
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27.06.2021 16:08 Відповісти
Просто бабки
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27.06.2021 16:54 Відповісти
Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8600
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27.06.2021 16:08 Відповісти
В тєму - http://hdrezka.me/films/comedy/40398-layko-cygan-v-kosmose-2018.html
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27.06.2021 16:30 Відповісти
Когда Лёня попросил жвачку Турбо
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27.06.2021 17:00 Відповісти
Спасибо, блеванул крепко 🤮
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27.06.2021 23:31 Відповісти
наши из за отсоса никуда не уйдут - еще ордена "за заслугу" получат...
чудят бриты...
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27.06.2021 16:09 Відповісти
якщо земерзота припинить брехати, то страшне життя почнеться у 73 дупоголових.
та й людям незвична повна тиша влади.
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27.06.2021 16:13 Відповісти
Зараз в Україні всі ключові посадові особи, починаючи від президента (прости, Господи), міністрів уряду, та завершуючи всіма решта виконавцями на місцях, є геть зашквареними компроматом до непристойності. Тому ніхто не рипатиметься. В українському суспільстві аморальність є позитивною рисою, а моральність, навпаки - недоліком.
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27.06.2021 16:13 Відповісти
Як на мене, то між цією парою налагоджені всі уявні, і не уявні комунікації на роботі і за межами.. за згодою...
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27.06.2021 16:13 Відповісти
А тепер увага, товариство! Через якийсь поцілунок міністр у Британії йде у відставку! Чи піде у відставку міністр оборони за "втрачені", "секретні" папери стосовно походу есмінця поблизу Криму. 😊 Чкщо піде у відставку, то таки дійсно там бардак. Якщо ж ні - то папери таким чином мали потрапити до кацапів. 😊
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27.06.2021 16:17 Відповісти
наши "государственные мужи" проституток в Верховной Раде сидячи заказывают, а после опубликования у них морда кирпичем, мол не так все однозначно, меня не так поняли, она сама пришла ... Почувствуйте разницу между европейской традицией ответственности и постсовковой традицией вседозволенности, корни которой, к сожалению, в азиатской Московии-Расее...
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27.06.2021 16:21 Відповісти
и тут уместен вопрос, а почему буба еще не в НАТО?

а нука ответьте нам - брита, целующий мадаму...
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27.06.2021 16:28 Відповісти
"внезапно" мендель может ответить на етото вопрос?
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27.06.2021 16:31 Відповісти
Мендель: - Володя, кидай Лєнку і женися на мені!
Бубочка: - Юля, Мені 43-й рік. Я ж не лох якийсь!
Мендель: - Ану вийди з мене, розбійник!
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27.06.2021 16:32 Відповісти
Анекдоти міщанського рівня.
Гірше ніж гумор 95 кварталу.
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27.06.2021 16:56 Відповісти
Зате вони легко виявляють людей, які своїм голосуванням перетворили життя України на такий анекдот.
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27.06.2021 17:07 Відповісти
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27.06.2021 16:33 Відповісти
в опе поковырятся не хотите ли? - от де цирк уродов...
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27.06.2021 16:34 Відповісти
та шо Владім Ссанич вам ванька-встанька, чи кривошип якийсь, шоб отета туди-сюди бігать!?
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27.06.2021 16:37 Відповісти
Бріти, як діти малі надивилися "Реального кохання"))) А тут сюр - промоскальське ОЗУ завів до влади звичайний пісюн(((
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27.06.2021 16:48 Відповісти
-Цёмни меня.
-Нет.Я министр на страже здоровья.
-Ну цёмни...
-Ладно.Сейчас оксалинкой помажусь
Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7153
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27.06.2021 16:54 Відповісти
А чому тільки нинішня влада? У нас кожна влада брехала і крала. Не розумію цієї вибірковості Бутусова.
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27.06.2021 16:55 Відповісти
мутная картинка и честный, справедливый результат..
а крыхитка Зеля в HD качестве с голубого очка регулярно в разных локациях и позах испражняется на украинцев - и хоть бы что..
и не исключено, что часть особоодарённых дебилов пойдут голосовать за моську-недодиктатора ещё раз.. умом зебилов не понять
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27.06.2021 16:56 Відповісти
Тонкий троллинг, но бесполезный, у нас если до властного корыта добрался, то может как угодно законы нарушать, это перед выборами можно развешивать лапшу, что если нарушу закон, то уйду.
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27.06.2021 17:19 Відповісти
То есть паперєднікі були найчестнішими
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27.06.2021 17:29 Відповісти
разве зеленский не обещал сам уйти, если нарушит закон? разве зеленский не брехло? разве стоит верить брехлу? кто хуже: кто брехло или кто брехлу верит? разве, разве, разве...Сколько вопросов, можно заполнить весь сайт аналогичными вопросами. Но ответ все-равно один: обратный отсчет включен и процесс пошел. Только вот куда...
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27.06.2021 17:38 Відповісти
Кстати о птичках: куда девалась Мендель ? Она всё ещё хорошая ?
И всё ещё девочка ?
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27.06.2021 23:11 Відповісти
Хай порошенко з себе почне.
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27.06.2021 20:12 Відповісти
Цензор что-то застеснялся)) Поцелуй был не просто с сотрудницей. Ссыль на статью на сайте ВВС: https://www.bbc.com/russian/news-57614312 Британский министр здравоохранения целовался с любовницей в разгар пандемии. Теперь у него проблемы
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27.06.2021 21:31 Відповісти
Он передал ей секретное сообщение - это обычное дело на Даунинг-стрит, 10.
Сообщение в капсуле - она её проглотит, сходит в туалет, достанет и прочитает.
Поцелуй не настоящий, это имитация для отвода глаз.
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27.06.2021 23:08 Відповісти
А наш "гарант"оплодотворил менделиху в сортире ОПы и ничего
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27.06.2021 23:33 Відповісти
3 детей у одного, 3 - у другой. И всем все по х*...
какие люди странные, каких приключений ищут на свою ж*пу?

имея - не ценим, потерявши - плачем...
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28.06.2021 00:12 Відповісти
Бутусов, що ти вигадав? «Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти». Таж тоді жодна українська влада не протримається і тижня. У нас за рік буде 52 уряди і 52 прем'єри. А президенти не доживатимуть до інавгурації.
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28.06.2021 12:35 Відповісти
 
 