Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок поцілував співробітницю міністерства - і пішов у відставку через порушення запроваджених ним же правил соціальної дистанції.

Про це пише у своєму блозі для Цензор.НЕТ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок подав у відставку після публікації ось цієї однієї фотографії.

"6 травня міністр вийшов із наради в міністерстві і раптово поцілував свою радницю з комунікацій Джину Коладанджело. Цей поцілунок було зафіксовано камерою спостереження, а потім відеозапис потрапив до журналістів. Скандал у тому, що міністр одружений, у нього дружина і троє дітей, а Коладанджело заміжня за мультимільйонером і у неї теж троє дітей. І жили ці сім'ї щасливо аж до появи публікації", - пише Бутусов.

Як з'ясувалося, 25 років тому, під час навчання в Оксфордському університеті, Хенкок познайомився з Джиною і зі своєю дружиною Мартою. Хенкок згодом одружився з Мартою, а Джину, фахівця з комунікацій, запросив на роботу радником, коли три роки тому отримав призначення міністром. Але Хенкок звільнився не через скандал у своєму особистому житті.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вважав Хенкока одним із найкращих міністрів і високо оцінив його досягнення в боротьбі з коронавірусом.

"Хенкок запровадив жорсткі заходи соціальної дистанції і поведінки в публічних місцях, які отримали величезний резонанс, оскільки зачіпали кожного жителя Британії, бізнес, особисте життя. Серед цих правил, дотримання яких уряд вимагає від підданих Її величності, - заборона на поцілунки в громадських місцях між особами, які не є близькими людьми. Міністерство - публічне місце. Коладанджело не є близькою людиною для міністра, вони представляють різні сім'ї. Начебто дрібниця - це ж не державна зрада! Але порушення і обман на знімку не викликають сумнівів", - пише Бутусов.

Читайте також: Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Далі журналіст цитує слова Метта Хенкока про причини відставки, акцентуючи увагу на важливості того, щоб коли-небудь вони стали правилами поведінки і для української влади:

"Ми в боргу перед людьми, які так багато чим пожертвували в цій пандемії. І якщо бути чесними, ми підвели їх. І це зробив я, порушивши правила поведінки. Я прошу вибачення за те, що порушив правила, я прошу вибачення у моєї родини і близьких за те, що піддав їх цьому випробуванню. Я розумію величезні жертви, які приніс кожен у нашій країні, які принесли ви. І ті з нас, хто створює ці правила, зобов'язані дотримуватися їх, і саме тому я подаю у відставку".

"Головною цінністю британської влади є довіра, і обманути цю довіру - означає втратити владу. Міністр обманув свої власні правила і свої власні слова, а в розвинених демократичних країнах брехню керівництву не вибачають", - підсумував Бутусов.

Читайте також: Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі