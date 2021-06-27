Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов
Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок поцілував співробітницю міністерства - і пішов у відставку через порушення запроваджених ним же правил соціальної дистанції.
Про це пише у своєму блозі для Цензор.НЕТ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок подав у відставку після публікації ось цієї однієї фотографії.
"6 травня міністр вийшов із наради в міністерстві і раптово поцілував свою радницю з комунікацій Джину Коладанджело. Цей поцілунок було зафіксовано камерою спостереження, а потім відеозапис потрапив до журналістів. Скандал у тому, що міністр одружений, у нього дружина і троє дітей, а Коладанджело заміжня за мультимільйонером і у неї теж троє дітей. І жили ці сім'ї щасливо аж до появи публікації", - пише Бутусов.
Як з'ясувалося, 25 років тому, під час навчання в Оксфордському університеті, Хенкок познайомився з Джиною і зі своєю дружиною Мартою. Хенкок згодом одружився з Мартою, а Джину, фахівця з комунікацій, запросив на роботу радником, коли три роки тому отримав призначення міністром. Але Хенкок звільнився не через скандал у своєму особистому житті.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон вважав Хенкока одним із найкращих міністрів і високо оцінив його досягнення в боротьбі з коронавірусом.
"Хенкок запровадив жорсткі заходи соціальної дистанції і поведінки в публічних місцях, які отримали величезний резонанс, оскільки зачіпали кожного жителя Британії, бізнес, особисте життя. Серед цих правил, дотримання яких уряд вимагає від підданих Її величності, - заборона на поцілунки в громадських місцях між особами, які не є близькими людьми. Міністерство - публічне місце. Коладанджело не є близькою людиною для міністра, вони представляють різні сім'ї. Начебто дрібниця - це ж не державна зрада! Але порушення і обман на знімку не викликають сумнівів", - пише Бутусов.
Далі журналіст цитує слова Метта Хенкока про причини відставки, акцентуючи увагу на важливості того, щоб коли-небудь вони стали правилами поведінки і для української влади:
"Ми в боргу перед людьми, які так багато чим пожертвували в цій пандемії. І якщо бути чесними, ми підвели їх. І це зробив я, порушивши правила поведінки. Я прошу вибачення за те, що порушив правила, я прошу вибачення у моєї родини і близьких за те, що піддав їх цьому випробуванню. Я розумію величезні жертви, які приніс кожен у нашій країні, які принесли ви. І ті з нас, хто створює ці правила, зобов'язані дотримуватися їх, і саме тому я подаю у відставку".
"Головною цінністю британської влади є довіра, і обманути цю довіру - означає втратити владу. Міністр обманув свої власні правила і свої власні слова, а в розвинених демократичних країнах брехню керівництву не вибачають", - підсумував Бутусов.
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Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
Ты понимаешь шо если даст, то это будет круто, а если не даст, то обосрется?
Что не так этот Юра сделал то? Круто сделал. Жаль шо Даниленко нету тут - мужественная, ненавидит всех
Опять в Квартал возвращаться? - но там уже не те заработки.
А они уже привыкли к черной икре.
Не на кабачковую ж им переходить?
Где-то министра "опусти" дружний рев в 400 глоток - ...(ну и лох, приходи к нам, тут мона чесать хер, вызывать проститутук, торчать - и это все как клоунада, то есть ВР, так шо рук не распускать, вот)
А пакосники в усьому світі однакові. Я маю на увазі те гімно, що опублікувало фотку. Жаба давонула? Так стань і ти міністром. І цілуйся.
чудят бриты...
та й людям незвична повна тиша влади.
а нука ответьте нам - брита, целующий мадаму...
Бубочка: - Юля, Мені 43-й рік. Я ж не лох якийсь!
Мендель: - Ану вийди з мене, розбійник!
Гірше ніж гумор 95 кварталу.
-Нет.Я министр на страже здоровья.
-Ну цёмни...
-Ладно.Сейчас оксалинкой помажусь
а крыхитка Зеля в HD качестве с голубого очка регулярно в разных локациях и позах испражняется на украинцев - и хоть бы что..
и не исключено, что часть особоодарённых дебилов пойдут голосовать за моську-недодиктатора ещё раз.. умом зебилов не понять
И всё ещё девочка ?
Сообщение в капсуле - она её проглотит, сходит в туалет, достанет и прочитает.
Поцелуй не настоящий, это имитация для отвода глаз.
какие люди странные, каких приключений ищут на свою ж*пу?
имея - не ценим, потерявши - плачем...