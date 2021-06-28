Пам'ятний знак "Тризуб" встановлено біля Верховної Ради в День Конституції. ФОТОрепортаж

На столичному майдані Конституції біля будівлі Верховної Ради встановили пам'ятний знак "Тризуб".

Захід відбувся з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пам'ятний знак урочисто відкрили військовослужбовці Національної гвардії.

Також біля Ради було урочисто піднято Державний прапор України.

Під час церемонії були присутні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, віцеспікерка Олена Кондратюк, народні депутати, посли іноземних держав, автори Конституції, церковні діячі.

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