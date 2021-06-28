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Новини Фото День Конституції
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Пам'ятний знак "Тризуб" встановлено біля Верховної Ради в День Конституції. ФОТОрепортаж

На столичному майдані Конституції біля будівлі Верховної Ради встановили пам'ятний знак "Тризуб".

Захід відбувся з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пам'ятний знак урочисто відкрили військовослужбовці Національної гвардії.

Також біля Ради було урочисто піднято Державний прапор України.

Під час церемонії були присутні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, віцеспікерка Олена Кондратюк, народні депутати, посли іноземних держав, автори Конституції, церковні діячі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції

Памятний знак Тризуб встановлено біля Верховної Ради в День Конституції 01
Памятний знак Тризуб встановлено біля Верховної Ради в День Конституції 02
Памятний знак Тризуб встановлено біля Верховної Ради в День Конституції 03
Памятний знак Тризуб встановлено біля Верховної Ради в День Конституції 04
Памятний знак Тризуб встановлено біля Верховної Ради в День Конституції 05

Автор: 

ВР (14999) День Конституції (76) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+21
Сейчас скорее актуален такой вариант

Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции - Цензор.НЕТ 8387
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28.06.2021 11:18
+7
Тризуб один из символов Украины, поэтому не корректно его использовать для наказания предателя.. разумного использовать осиновый кол, а гос символы пусть будут неприкосновенны..
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28.06.2021 11:15
+4
как-то наш гидрант и его пиар-отдел не дорабатывают! я надеялся и верил, что они проявят выдумку и поставят памятник Конституции на ножках, с приподнятой обложкой - в виде рояля! а на этом рояле-Конституции будет лежать большой хер
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28.06.2021 11:13
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Этот Тризуб нужно засунуть гаранту в одно место. Может тогда произойдет чудо и он вспомнит о Конституции Украины и о том, что он гарант ее исполнения.
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28.06.2021 11:09 Відповісти
как-то наш гидрант и его пиар-отдел не дорабатывают! я надеялся и верил, что они проявят выдумку и поставят памятник Конституции на ножках, с приподнятой обложкой - в виде рояля! а на этом рояле-Конституции будет лежать большой хер
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28.06.2021 11:13 Відповісти
Тризуб один из символов Украины, поэтому не корректно его использовать для наказания предателя.. разумного использовать осиновый кол, а гос символы пусть будут неприкосновенны..
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28.06.2021 11:15 Відповісти
Может и так, но уж форма шибко удобная.
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28.06.2021 11:17 Відповісти
Якщо підрілі щось запхнути в дупу то не є кара, для нього це задоволення чи то звичка
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28.06.2021 11:28 Відповісти
Согласен либо вилы либо бутылка шампанского , можно ерш или кутак.
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28.06.2021 12:58 Відповісти
Сейчас скорее актуален такой вариант

Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции - Цензор.НЕТ 8387
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28.06.2021 11:18 Відповісти
Конституцией Украины предусмотрен и Большой герб. Но правящий кодлан Коломойского Большой герб игнорирует.
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28.06.2021 11:19 Відповісти
Представь как тот герб смотрелся бы например на форме спортсменов.
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28.06.2021 11:35 Відповісти
тогда надо бы шоб была STG-44
шо Парашников украл у людей и высрал Калто.мат Алкашникова
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28.06.2021 11:37 Відповісти
выполнено примитивно, и даже не в национальных цветах. кто нибудь знает сколько это стоило нашему бюджету?
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28.06.2021 11:19 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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28.06.2021 11:23 Відповісти
А де ж харант? Мабуть садить мільярд дерев.
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28.06.2021 11:23 Відповісти
Наворачивая мороженко и просматривает свои ролики, так где оно раком в труселях, ползает по сцене.
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28.06.2021 11:31 Відповісти
А де Шпендик?
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28.06.2021 11:32 Відповісти
церковные деятели.\\\\\\\\\\\\

а если по простому - кровососы, дурачащие простаков.
зачем этих "мужиков" в платьях приглашать куда то?
вообще, блин, кто финансист - скажите какие потери от того шо Вася придет в капище и лизнет кусок коровы, ну, это от того шо "святой" не мог дать 100500 кусков своего сушенного(а в 99% случаев) - сгнившего трупа.
можно еще пригласить любителей закидывать спиннинг с подвывертом? или любителей отгонять котов путем расбрасывания колбасы?
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28.06.2021 11:36 Відповісти
Не вистачає на ньому нанизаної ординської курки.
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28.06.2021 11:38 Відповісти
кстати, подозреваю шо его осквернят, ну, судя по всем зашкварам власти. и подозрений об .... алло, кто это?
- это Бакланов, не пиши на цензоре то шо думаешь
- извините, младший рядовой Козлов принял к сведению
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28.06.2021 11:40 Відповісти
лучше б на Прапоре Тризуб ввели...
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28.06.2021 11:41 Відповісти
..зекомандА, зачем вы так с Тризубом?..
Герб Украины выглядит как папкина одноразовая проволочно-пластиковая поделка на детском утреннике..(
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28.06.2021 11:54 Відповісти
Красивый герб у нас. Не орлы и львы, банальщина и забитая тема, а Тризуб. Величие и мощь.
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28.06.2021 20:24 Відповісти
Поцам Тризуб як кістяк в горлянці. Слава Нації!
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28.06.2021 22:37 Відповісти
У 2017 р. перед ВРУ установили знак "Камінь народовладдя", на якому виписали статтю 5 Конституції.
Так цей знак Петя вкрав 03 березня 2018 р.
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29.06.2021 09:55 Відповісти
 
 