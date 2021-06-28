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Пам'ятний знак "Тризуб" встановлено біля Верховної Ради в День Конституції. ФОТОрепортаж
На столичному майдані Конституції біля будівлі Верховної Ради встановили пам'ятний знак "Тризуб".
Захід відбувся з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Пам'ятний знак урочисто відкрили військовослужбовці Національної гвардії.
Також біля Ради було урочисто піднято Державний прапор України.
Під час церемонії були присутні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, віцеспікерка Олена Кондратюк, народні депутати, посли іноземних держав, автори Конституції, церковні діячі.
Топ коментарі
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+7 Шрек Баблокат
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+4 Борменталь Незабаром
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шо Парашников украл у людей и высрал Калто.мат Алкашникова
а если по простому - кровососы, дурачащие простаков.
зачем этих "мужиков" в платьях приглашать куда то?
вообще, блин, кто финансист - скажите какие потери от того шо Вася придет в капище и лизнет кусок коровы, ну, это от того шо "святой" не мог дать 100500 кусков своего сушенного(а в 99% случаев) - сгнившего трупа.
можно еще пригласить любителей закидывать спиннинг с подвывертом? или любителей отгонять котов путем расбрасывания колбасы?
- это Бакланов, не пиши на цензоре то шо думаешь
- извините, младший рядовой Козлов принял к сведению
Герб Украины выглядит как папкина одноразовая проволочно-пластиковая поделка на детском утреннике..(
Так цей знак Петя вкрав 03 березня 2018 р.