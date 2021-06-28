У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок. ФОТОрепортаж
У День української Конституції, 28 червня, активісти запустили в небо над окупованим Росією Кримським півостровом кримськотатарський прапор, підписаний побажаннями від жителів різних міст України, а також - 9000 листівок. Прапор полетів з адмінмежі в бік Армянська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Акція присвячена Дню кримськотатарського прапора, який святкували 26 червня, а також у рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу.
Першим прапор підписав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, потім свої побажання кримчанам залишили жителі Києва, Львова, Дніпра, а також – Вінниці.
Прапор кримськотатарського народу розміром 16 на 9 метрів пошили волонтери в Краматорську на Донеччині.
Організатори акції наголошували, що прапор запущений над анексованим Кримом "як нагадування про те, що кримчан не забули".
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