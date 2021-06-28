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У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок. ФОТОрепортаж

У День української Конституції, 28 червня, активісти запустили в небо над окупованим Росією Кримським півостровом кримськотатарський прапор, підписаний побажаннями від жителів різних міст України, а також - 9000 листівок. Прапор полетів з адмінмежі в бік Армянська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Акція присвячена Дню кримськотатарського прапора, який святкували 26 червня, а також у рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу.

Першим прапор підписав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, потім свої побажання кримчанам залишили жителі Києва, Львова, Дніпра, а також – Вінниці.

Прапор кримськотатарського народу розміром 16 на 9 метрів пошили волонтери в Краматорську на Донеччині.

Організатори акції наголошували, що прапор запущений над анексованим Кримом "як нагадування про те, що кримчан не забули".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок 01
У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок 02
У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок 03
У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок 04
У небо над окупованим Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок 05

Автор: 

Крим (14153) кримські татари (2004)


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Молодці !
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28.06.2021 15:26 Відповісти
Мда уж...)))
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28.06.2021 18:26 Відповісти
ПНХ!
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28.06.2021 18:54 Відповісти
Потрібно відновлення УПА, разом з Курултаєм
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28.06.2021 20:26 Відповісти
Слава Україні та кримським татарам
Смерть ворогам
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29.06.2021 02:13 Відповісти
Криму -- СВОБОДУ!
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01.07.2021 10:24 Відповісти
 
 