"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак. ФОТОрепортаж
У кулуари Верховної Ради України пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Громадського", попри заборону перебування представників ЗМІ у кулуарах парламенту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.
"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших". Можна подякувати Дмитру Разумкову, що нагадав і продемонстрував сьогодні цей пункт "Конституції колгоспу тварин".
Пояснюю.
Разумков минулого року закрив кулуари для журналістів. "Усі журналісти рівні". Але от сьогодні з'явилися рівніші. У кулуари пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Суспільного".
Їхня робота у кулуарах Ради лише підтвердила уривок з книжки. Бо виявилось, що і серед політиків є рівні, а є рівніші. З кулуарів в ефір включали "слуг" Федора Веніславського, Євгенію Кравчук та Ірину Верещук, віцеспікера Руслана Стефанчука, віцепрем'єра Олексія Резнікова. Ну і завершувало це урочисте дійство інтерв'ю найрівнішого - Дмитра Разумкова.
Просто епічна робота спікера. І "Суспільного". Чи вже не "Суспільного", а підзабутого УТ-1?"
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1409192419468398595 20 ч
Это так прелестно, что я даже изменю своим принципам и заскриню Дубинского...
Лайнофільми вазеленського, мовні квоти і нічогоособистого лишебабло.
Коли ж тут про захист державних інтересів думати?
...
- Клюёт?
- Не. Сосёт...
КолыванСтефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
Мені вже не звикати тут...
🤗
Мабуть це ті, хто на шашликах у найвеличнішого віддали свою пайку ваві, а шашлик їли з іншого боку цього тіла. Тепер язиками "миють робоче місце"...
Я не дуже злий у своїх міркуваннях, сподіваюсь...
https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 23 мин
Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?
Він кермував позашляховиком Toyora Land Cruiser напідпитку, Пройти тестування на стан алкогольного сп'яніння Васильковський категорично відмовився.
Інспектори склали на нього протокол.
Ігор Васильковський - член партії "Слуга народу", обраний до Верховної Ради по округу №139 в Одеській області.
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Затопило к ипеням метро, куча возгораний от молний, подтопило первые этажи, машины плавают ну и т п.
Так шо они без воды не останутся.)
есть же зеленая энергетика
и кАнституция должна быть зеленой
По радио УТ1 в разгар предвыборной компании журналисты Суспильного не скрываясь открыто агитировали за Зеленского , распостраняли фейки о Порошенко и т.д. По первой кнопке украинского радио ! , которое слушают в каждом селе.
Так что это наши украинские пропагандоны на службе у партии власти.
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
Ахахах)) Зеленский два года всем рассказывал какой он офуенный борец с Кремлём, а потом БАЦ, и пригласил на шашлыки откровенно пророссийскую медведчуковскую медиабл*дь, подружку Портнова и петушария - Наташку Влащенко. Земля тебе пухом, долбо*б))