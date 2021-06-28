"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак. ФОТОрепортаж

У кулуари Верховної Ради України пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Громадського", попри заборону перебування представників ЗМІ у кулуарах парламенту.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших". Можна подякувати Дмитру Разумкову, що нагадав і продемонстрував сьогодні цей пункт "Конституції колгоспу тварин".

Пояснюю.

Разумков минулого року закрив кулуари для журналістів. "Усі журналісти рівні". Але от сьогодні з'явилися рівніші. У кулуари пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Суспільного".

Їхня робота у кулуарах Ради лише підтвердила уривок з книжки. Бо виявилось, що і серед політиків є рівні, а є рівніші. З кулуарів в ефір включали "слуг" Федора Веніславського, Євгенію Кравчук та Ірину Верещук, віцеспікера Руслана Стефанчука, віцепрем'єра Олексія Резнікова. Ну і завершувало це урочисте дійство інтерв'ю найрівнішого - Дмитра Разумкова.

Просто епічна робота спікера. І "Суспільного". Чи вже не "Суспільного", а підзабутого УТ-1?"











