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"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак. ФОТОрепортаж

У кулуари Верховної Ради України пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Громадського", попри заборону перебування представників ЗМІ у кулуарах парламенту.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших". Можна подякувати Дмитру Разумкову, що нагадав і продемонстрував сьогодні цей пункт "Конституції колгоспу тварин".

Пояснюю.

Разумков минулого року закрив кулуари для журналістів. "Усі журналісти рівні". Але от сьогодні з'явилися рівніші. У кулуари пустили двох журналісток для святково-урочистого марафону "Суспільного".

Їхня робота у кулуарах Ради лише підтвердила уривок з книжки. Бо виявилось, що і серед політиків є рівні, а є рівніші. З кулуарів в ефір включали "слуг" Федора Веніславського, Євгенію Кравчук та Ірину Верещук, віцеспікера Руслана Стефанчука, віцепрем'єра Олексія Резнікова. Ну і завершувало це урочисте дійство інтерв'ю найрівнішого - Дмитра Разумкова.

Просто епічна робота спікера. І "Суспільного". Чи вже не "Суспільного", а підзабутого УТ-1?"

Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 01
Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 02
Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 03
Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 04
Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 05
Деякі рівніші за інших: У закриті для ЗМІ кулуари ВР пустили журналістів Суспільного для спілкування зі слугами народу, - Братущак 06

Автор: 

ВР (14975) журналістика (1760) карантин (18172) Разумков Дмитро (1527) Братущак Олексій (56)


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Топ коментарі
+17
Пусть Колыван Стефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 6379
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28.06.2021 15:55
+15
Це все шашлик...
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28.06.2021 15:49
+11
Представители одной древнейшей профессии из клана слуг не могут без услуг представителей древнейшей профессии из клана журнашлюх.
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28.06.2021 16:05
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Це все шашлик...
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28.06.2021 15:49 Відповісти
https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1409192419468398595 20 ч

Это так прелестно, что я даже изменю своим принципам и заскриню Дубинского...

"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 4089
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28.06.2021 15:57 Відповісти
Зрозуміло.
Лайнофільми вазеленського, мовні квоти і нічогоособистого лишебабло.
Коли ж тут про захист державних інтересів думати?
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28.06.2021 16:28 Відповісти
шашличок з долончиків клювали?
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28.06.2021 15:53 Відповісти
Как в анекдоте про рыбака:
...

- Клюёт?
- Не. Сосёт...
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28.06.2021 15:56 Відповісти
Пусть Колыван Стефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 6379
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28.06.2021 15:55 Відповісти
свиноматка
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28.06.2021 15:57 Відповісти
Дві. Ще братІк. Ну і дружини, куми і т.д.
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 9981
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28.06.2021 16:30 Відповісти
Та забанили....на цей час....
Мені вже не звикати тут...
🤗
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28.06.2021 16:03 Відповісти
Де Вася Рибніков? Який же багатий поживний матеріал за минулий тиждень йому прямо в руки лізе на переробку... Чого Вася мовчить?
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28.06.2021 16:05 Відповісти
Такое количество откровенных зашкваров от Зели и его холуев, что и переработать их тяжело.
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28.06.2021 16:08 Відповісти
Представители одной древнейшей профессии из клана слуг не могут без услуг представителей древнейшей профессии из клана журнашлюх.
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28.06.2021 16:05 Відповісти
тож избранные
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 2862
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28.06.2021 16:11 Відповісти
Ніякого піару! Ніяких перерізань стрічок! Ми всі преЗЕденти! (с)

Мабуть це ті, хто на шашликах у найвеличнішого віддали свою пайку ваві, а шашлик їли з іншого боку цього тіла. Тепер язиками "миють робоче місце"...

Я не дуже злий у своїх міркуваннях, сподіваюсь...
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28.06.2021 16:18 Відповісти
https://twitter.com/GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 23 мин

Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?

"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 5247
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28.06.2021 16:20 Відповісти
Не треба спрощувати - "майдан-антимайдан". Майдан вимагав змін, антимайдан - захищав стару систему, тому правильніше протиставляти прагнення народу до змін і олігархічну систему. Народ на Майдані чітко вимагав зміни олігархічної системи. Система опиралась і не хотіла ніяких змін.Так от, я вважаю, що реванш олігархічної системи почався з тої хвилини, коли Порошенко заскочив на бульдозер і призвав народ до мирного мітингування. Ще 1 грудня 2013-го можна було покінчити з режимом Януковича, коли сотні тисяч людей вийшли на Хрещатик і Майдан Незалежності. Невже багатьом до цього часу не зрозуміло, що "сивочолий" - агент олігархічної системи, бо й сам олігарх? Всі ж знають, що це він з Рибаком заснували партію регіонів. Після олігархічної змови з Фірташем у Відні, олігархічні ЗМІ зробили все, аби обрали в 2014-ому президентом Порошенка. Так само вони прокрутили кіно з Зеленським в 2019-ому. Спектаклі олігархів змінюються, але основа одна - розводняк народу для утримання своєї влади.
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28.06.2021 18:24 Відповісти
У ніч на 28 червня в Одесі затримали народного депутата від "Слуги народу" Ігоря Васильковського (фото).
Він кермував позашляховиком Toyora Land Cruiser напідпитку, Пройти тестування на стан алкогольного сп'яніння Васильковський категорично відмовився.
Інспектори склали на нього протокол.
Ігор Васильковський - член партії "Слуга народу", обраний до Верховної Ради по округу №139 в Одеській області.
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 7513

...
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28.06.2021 16:33 Відповісти
Щас в мацкве идёт "грибной" дождик.
Затопило к ипеням метро, куча возгораний от молний, подтопило первые этажи, машины плавают ну и т п.
Так шо они без воды не останутся.)
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28.06.2021 16:44 Відповісти
а ЧО?
есть же зеленая энергетика
и кАнституция должна быть зеленой
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28.06.2021 16:54 Відповісти
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 1089
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28.06.2021 17:08 Відповісти
разве это новость?
По радио УТ1 в разгар предвыборной компании журналисты Суспильного не скрываясь открыто агитировали за Зеленского , распостраняли фейки о Порошенко и т.д. По первой кнопке украинского радио ! , которое слушают в каждом селе.

Так что это наши украинские пропагандоны на службе у партии власти.
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28.06.2021 17:20 Відповісти
Можна тільки прикордонним у всіх сенсах журнашлюхам-українофобам, що пройшли кастинг на шашликах.
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28.06.2021 17:23 Відповісти
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 6309
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28.06.2021 17:31 Відповісти
ці слуги подібні на фантомаса без гриму особливо брати
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28.06.2021 18:54 Відповісти
Лично я целиком и полностью поддерживаю посыл. Еще в первые месяцы каденции зе лично я очень поддерживал позицию "Суспiльного", и похоже, как результат демократического поступа 8го созыва. Но со временем часто появляющийся в эфире Хоркин ушел в тень, вероятно, сознательно, удалили КОЛОРИТНОГО, ПРОУКРАИНСКОГО Б.Буткевича и остались представители типа Т.Гусейновой и Х.Стець, которые вступают в дискуссии с экспертами на любую телу (универсалы), атлантами в Украине в это тяжелейшее время назначаются производители равликов, индюшатины и т.п., main stream стал в основном, ПРОВЛАСТНЫМ, хоть и есть еще целый ряд журналистов, отражающих именно мнение СУСПIЛЬСТВА. Это, конечно, субъективно, но думается, даже замечен мной период, когда зе-владя начала подминать под себя "Суспiльне". Желаю их НАСТОЯЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ (не буду перечислять, хоть и хочется) стойкости и добросовыестного СЛУЖЕНИЮ СУСПIЛЬСТВУ, а не зе-сообществу! Удачи ВАМ.
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28.06.2021 19:47 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен

Ахахах)) Зеленский два года всем рассказывал какой он офуенный борец с Кремлём, а потом БАЦ, и пригласил на шашлыки откровенно пророссийскую медведчуковскую медиабл*дь, подружку Портнова и петушария - Наташку Влащенко. Земля тебе пухом, долбо*б))



"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 3215
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28.06.2021 20:02 Відповісти
Мразота.
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28.06.2021 20:48 Відповісти
Суспильне в бан!
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29.06.2021 02:21 Відповісти
Я не здивований. У ЗЕлених від самого початку так і було. Причому найбільші преференції у них - навіть не для українських ЗМІ, а для пропагандонів з Мордора.

"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 3775
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29.06.2021 14:03 Відповісти
Свои жополизы.
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29.06.2021 21:18 Відповісти
 
 