Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються. ФОТО
Власники пофарбували коня чорною і білою фарбою, "перетворивши" його на зебру. Це викликало обурення в соцмережах.
Інцидент стався в курортному Скадовську на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф". Фото тварини опублікували в місцевому Telegram-пабліку.
Реакція підписників була негативною. Люди обурені знущанням з тварини, яку змушують катати туристів у спеку. Вони запропонували її власникам катати відпочивальників "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається, жахом.
"Десь у паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?" - пишуть вони.
Дехто засумнівався, що на фото не справжня зебра, але висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки, і це неприпустимо.
Будь ласка, зачекайте...
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До речі, їхня, так звана "династія Романових", насправді має засновника з прізвищем Кобила.
Тобто, кацапами 300 років правили Кобили. )))
Коротше, за пофарбованого коня 100% був би суд, величезний штраф, реабілітація коня, оплата за неї з їх кишені, і конфіскація коня. Це якщо не було значної шкоди для його здоров'я. Якщо ж була шкода, то штрафи ростуть в рази.
Респект польской полиции и юстиции.
На данном этапе развития человечества, охота на животных является не более чем извращенной забавой незатронутых эволюцией людей.
Поедатели колбасы поощряют своим аппетитом убийц-профессионалов лишать жизней беззащитных созданий, причём в промышленных масштабах. Массово, конвеерным методом.
Т.н. "охотник" если и грохнет раз в год какую-то косулю, то это за счастье. Правда при всей своей кровожадности проклятый садист-убийца оплачивает государству лицензию, членские взносы общества убийц беззащитных созданий и т.п. Теоретически эти деньги должны тратится на охрану, контроль и прочие потребности милых пушистых зверушек.
А колбасная начинка - она безусловно не такая. Её можно херачить электрическим током. Курочек - тех вообще в кипятке убивают. И перья обдирать потом удобно и курочка уже не дёргается.
Повторюсь тема весьма сложная.
А лошадку лично мне жаль...
А те люди, которые, "оплачивает государству лицензию, членские взносы", как Вы и сказали, являются садистами-убийцами, которые легко убьют и человека, если смогут приобрести соответствующую лицензию.
Охотники - это люди с пещерным мышлением.
Раньше большинство могло сжечь человека, вероятно также согласно "принципов демократии", но сейчас ведь не говорят о том, что это было правильным.
Человечество эволюционирует и более развитые страны уже запрещают варварство под названием охота.
Человечество действительно эволюционирует и вполне вероятно, что через некоторое время вегетариантво и столь модное сейчас (в угоду жадности некоторых людей и глупости других) веганство будут считать чушью. Впрочем что есть, а что не есть - личное право каждого свободного человека.
Назовите более развитые, неварварские страны где запрещена спортивная охота?
Я Вам не учитель, изучите вопрос и узнаете, какие страны принимали нормативные акты, которые ведут к запрету охоты. К сожалению, этот процесс не быстрый, поскольку многие люди до сих пор считают жестокость и убийство нормой.
Не хочу тратить время на бессмысленную дискуссию. Время рассудит.
Коли й де йще раніше іжаками в футбол грали .
А ось коні завжди возили на собі людей . Й хто коли тоді дивився на термометр . В 30 градусів морозу , на Кушці (де +45 у тіні) . Це мабуть зебри не вчені на це , але зебра може покусати людину й не стане терпіти їздця на собі - змусити важкіше ніж загнати до смерті , бо коні й тим більш дикі вони такі нервові .
Ось що "гуманоїди" різні пропанують для цього парнокопитного як альтернативу. Хтось знає , скільки він з"їдає фуражу за день ... По розміру й по кішені ?! Альтернатива у цієї лошадки це ковбаса .
А кацапи, сволочі, Висоцького під нєгра покрасили.
Треба, шоб з них BLM теж якогось штрафа здерло.
хто в костюмi Зебри,або просто пофарбований готовий катати вiдпочиваючих за 1 тис. на день?
Путин - царь тупых диких зверей.
А ведь там спина уже разграфлена под шашечки такси.