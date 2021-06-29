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Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються. ФОТО

Власники пофарбували коня чорною і білою фарбою, "перетворивши" його на зебру. Це викликало обурення в соцмережах.

Інцидент стався в курортному Скадовську на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф". Фото тварини опублікували в місцевому Telegram-пабліку.

Реакція підписників була негативною. Люди обурені знущанням з тварини, яку змушують катати туристів у спеку. Вони запропонували її власникам катати відпочивальників "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається, жахом.

"Десь у паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?" - пишуть вони.

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Дехто засумнівався, що на фото не справжня зебра, але висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки, і це неприпустимо.

Коня у Скадовську пофарбували під зебру і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються 01

Коня у Скадовську пофарбували під зебру і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються 02

Автор: 

тварини (463) курорт (97) Скадовськ (68) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+41
Та то еще фигня. В Киеве осла под президента олигархи покрасили. Так он им такой денежный сезон второй год обеспечивает--закачаешься.
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29.06.2021 02:30
+38
Я часто повторюю "а от в Польщі", бо вважаю країни схожими, і тому польський досвід часто можна запроваджувати в Україні без змін. Так от, законодавство по захисту тварин дуже суворе. Проте люди ще суворіші. Тут троє п'яних молодиків пару раз їжака ногою штурхонули. Це було вночі. Їхала поліція і помітила, що м'яч якийсь не такий. Коротше, їх затримали, забрали у відділок, оштрафували, а їжака завезли в ветеринарний притулок. Де він через 2 доби склав копита, бо покидьки зломали йому ребро, а воно пробило легені. Їх забрали з домівок на повторний суд і дали рік виправних суспільних робіт в цьому притулку, прибирати гній, мити, чистити - і відмічатись в поліції. Це було кілька років тому, один там і зараз працює - сподобалось.
Коротше, за пофарбованого коня 100% був би суд, величезний штраф, реабілітація коня, оплата за неї з їх кишені, і конфіскація коня. Це якщо не було значної шкоди для його здоров'я. Якщо ж була шкода, то штрафи ростуть в рази.
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29.06.2021 02:22
+17
А у мене сусід кобилою дрова саме возить. Ні щоб тримати скотину просто для задоволення, так він її працювати примушує. А ще кіньми картоплю обгортають. Сіно возять.
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29.06.2021 06:48
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вот уроды..
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29.06.2021 02:07 Відповісти
А у мене сусід кобилою дрова саме возить. Ні щоб тримати скотину просто для задоволення, так він її працювати примушує. А ще кіньми картоплю обгортають. Сіно возять.
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29.06.2021 06:48 Відповісти
А в авто и мощность двигателя измеряется в лошадиных силах, это вообще попрание прав и моральное издевательство)))
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29.06.2021 08:24 Відповісти
садист короче
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29.06.2021 16:13 Відповісти
Быдло катается и норм. Совковые дегенераты.
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29.06.2021 02:08 Відповісти
Совковое быдло лошадь поставило руководителем МИДа и норм.А тут всего лишь покрасили...
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29.06.2021 07:37 Відповісти
Та, милиционерам откат дали-хоть слона зеброй крась.
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29.06.2021 02:09 Відповісти
Скабеева теперь должна захлебнуться слюной .
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29.06.2021 02:12 Відповісти
А до чого тут Скабеева?
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29.06.2021 07:19 Відповісти
Ну, так кацапська кобила ж...
До речі, їхня, так звана "династія Романових", насправді має засновника з прізвищем Кобила.
Тобто, кацапами 300 років правили Кобили. )))
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29.06.2021 19:00 Відповісти
Я часто повторюю "а от в Польщі", бо вважаю країни схожими, і тому польський досвід часто можна запроваджувати в Україні без змін. Так от, законодавство по захисту тварин дуже суворе. Проте люди ще суворіші. Тут троє п'яних молодиків пару раз їжака ногою штурхонули. Це було вночі. Їхала поліція і помітила, що м'яч якийсь не такий. Коротше, їх затримали, забрали у відділок, оштрафували, а їжака завезли в ветеринарний притулок. Де він через 2 доби склав копита, бо покидьки зломали йому ребро, а воно пробило легені. Їх забрали з домівок на повторний суд і дали рік виправних суспільних робіт в цьому притулку, прибирати гній, мити, чистити - і відмічатись в поліції. Це було кілька років тому, один там і зараз працює - сподобалось.
Коротше, за пофарбованого коня 100% був би суд, величезний штраф, реабілітація коня, оплата за неї з їх кишені, і конфіскація коня. Це якщо не було значної шкоди для його здоров'я. Якщо ж була шкода, то штрафи ростуть в рази.
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29.06.2021 02:22 Відповісти
Разумное и справедливое наказание злым двуногим тварям, обижающим добрых тварин.

Респект польской полиции и юстиции.
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29.06.2021 02:31 Відповісти
Еще бы всех без исключения т.н. охотников, которые убивают диких животных ради забавы, на подобные работы.
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29.06.2021 06:07 Відповісти
Колбаса поперек горла не стает?)
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29.06.2021 08:47 Відповісти
Вы за колбасой охотитесь? Так она в магазинах есть и все желающие могут её "добыть", не убивая беззащитных созданий.
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29.06.2021 08:55 Відповісти
Да, да))) На колбасных деревья она растет)))
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29.06.2021 09:03 Відповісти
Для людей, которые не могут без мяса, работает целая промышленность.
На данном этапе развития человечества, охота на животных является не более чем извращенной забавой незатронутых эволюцией людей.
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29.06.2021 09:14 Відповісти
Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте))) А МАССОВОЕ убийство, в этой промышленности вас не смущает?) Чем УБИЙСТВО коровы, свиньи или курицы отличаются от убийства на охоте?) Что за двойные стандарты?)
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29.06.2021 22:54 Відповісти
Скользкий вопрос.
Поедатели колбасы поощряют своим аппетитом убийц-профессионалов лишать жизней беззащитных созданий, причём в промышленных масштабах. Массово, конвеерным методом.
Т.н. "охотник" если и грохнет раз в год какую-то косулю, то это за счастье. Правда при всей своей кровожадности проклятый садист-убийца оплачивает государству лицензию, членские взносы общества убийц беззащитных созданий и т.п. Теоретически эти деньги должны тратится на охрану, контроль и прочие потребности милых пушистых зверушек.
А колбасная начинка - она безусловно не такая. Её можно херачить электрическим током. Курочек - тех вообще в кипятке убивают. И перья обдирать потом удобно и курочка уже не дёргается.

Повторюсь тема весьма сложная.
А лошадку лично мне жаль...
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29.06.2021 09:14 Відповісти
Тема абсолютно не сложная. Просто откажитесь от мяса и все.
А те люди, которые, "оплачивает государству лицензию, членские взносы", как Вы и сказали, являются садистами-убийцами, которые легко убьют и человека, если смогут приобрести соответствующую лицензию.
Охотники - это люди с пещерным мышлением.
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29.06.2021 09:21 Відповісти
Крайне необоснованная и неубедительная позиция. Если учесть, что "отказчиков от мяса" (что само по себе является глупым и противоестественным), меньшинство, то согласно принципам демократии, поедатели колбасы таки правы.
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29.06.2021 09:25 Відповісти
Не Вам судить о том, что глупо и противоестественно, если не в состоянии осознать.
Раньше большинство могло сжечь человека, вероятно также согласно "принципов демократии", но сейчас ведь не говорят о том, что это было правильным.
Человечество эволюционирует и более развитые страны уже запрещают варварство под названием охота.
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29.06.2021 09:36 Відповісти
Впрочем, как и не Вам. Однако, в отличие от некоторых, я не пытаюсь навязывать свою точку зрения, призывая кого-то к чему-то.
Человечество действительно эволюционирует и вполне вероятно, что через некоторое время вегетариантво и столь модное сейчас (в угоду жадности некоторых людей и глупости других) веганство будут считать чушью. Впрочем что есть, а что не есть - личное право каждого свободного человека.
Назовите более развитые, неварварские страны где запрещена спортивная охота?
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29.06.2021 10:34 Відповісти
Убийство останется убийством и никаким "правом свободного человека" его не оправдать. Но у адептов "колбасы" своя логика.
Я Вам не учитель, изучите вопрос и узнаете, какие страны принимали нормативные акты, которые ведут к запрету охоты. К сожалению, этот процесс не быстрый, поскольку многие люди до сих пор считают жестокость и убийство нормой.
Не хочу тратить время на бессмысленную дискуссию. Время рассудит.
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29.06.2021 11:04 Відповісти
А те "убийцы", которые на птицефабриках и на мясокомбинатах убивают МИЛЛИОНАМИ, не садисты-убийцы?))) А кто в селах, год выращивают, а потом ЛИЧНО УБИВАЮТ своих питомцев, десятками, сотнями В ГОД, не садисты-убийцы?))) Вы хоть немного понимаете какой маразм несете?)))
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29.06.2021 22:59 Відповісти
Очевидно то, что Вы сами являетесь "охотником" и пытаетесь приравнять убийство дикого зверя, которого осталось крайне немного, ради развлечения к забою для употребления в пищу. Пожелаю Вам одно, развивайтесь.
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30.06.2021 06:11 Відповісти
Да нет, вы ошиблись))) Я не охотник, я просто сельский житель, который "убивает" сотнями в год) По вашему, резать свинью, смотря ей в глаза, более гуманно, чем убить зайца с расстояния в сотню метров?) Вот я и спрашиваю, почему вы оправдываете меня, но обвиняете охотников? Их методы в разы гуманней...
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30.06.2021 07:52 Відповісти
Але це зовсім інша справа .
Коли й де йще раніше іжаками в футбол грали .

А ось коні завжди возили на собі людей . Й хто коли тоді дивився на термометр . В 30 градусів морозу , на Кушці (де +45 у тіні) . Це мабуть зебри не вчені на це , але зебра може покусати людину й не стане терпіти їздця на собі - змусити важкіше ніж загнати до смерті , бо коні й тим більш дикі вони такі нервові .

Ось що "гуманоїди" різні пропанують для цього парнокопитного як альтернативу. Хтось знає , скільки він з"їдає фуражу за день ... По розміру й по кішені ?! Альтернатива у цієї лошадки це ковбаса .
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29.06.2021 06:40 Відповісти
В такому разі хазяїну легше здати коня на ковбаси, раз уже ним заборонено працювати.
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29.06.2021 06:49 Відповісти
Так он выше, один из "защитников животных", утверждает, что колбаса ему поперек горла не стает, так как за ней не нужно охотится и она продается во всех магазинах и для этого не нужно убивать беззащитных животных)))
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29.06.2021 09:12 Відповісти
Це зрозуміло і я підтримую. Я сам за гуманне ставлення до тварин. Але мене дивує двояке ставлення людини. Коня фарбувати та кататися дітям на ньому не можна, але впрягати в підводу та зробити з нього ковбасу можна... Ось така дилема.
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29.06.2021 09:13 Відповісти
Та то еще фигня. В Киеве осла под президента олигархи покрасили. Так он им такой денежный сезон второй год обеспечивает--закачаешься.
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29.06.2021 02:30 Відповісти


А кацапи, сволочі, Висоцького під нєгра покрасили.
Треба, шоб з них BLM теж якогось штрафа здерло.

Лошадь в Скадовске покрасили "под зебру" и заставили катать отдыхающих на жаре, соцсети негодуют - Цензор.НЕТ 9537
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29.06.2021 04:06 Відповісти
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29.06.2021 08:05 Відповісти
А нашi хлопцi вночi,на конях возять крадений дуб.А що зробиш вижити поновому якось треба.
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29.06.2021 02:43 Відповісти
Ну то взагалі знущання над кіньми. Куди дивиться зоошиза?
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29.06.2021 06:51 Відповісти
___треба провести опитування;
хто в костюмi Зебри,або просто пофарбований готовий катати вiдпочиваючих за 1 тис. на день?
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29.06.2021 04:39 Відповісти
Слово "зебил" и "зебра" имеют что-то общее. Правда у зебры разума поболе, но это уже из области различий.
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29.06.2021 06:04 Відповісти
Покрасить хозяина фекалиями.
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29.06.2021 06:46 Відповісти
А ведь могли налепить на шею "гриву", постричь хвост и сказать что это типа лев.
Путин - царь тупых диких зверей.
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29.06.2021 06:50 Відповісти
Як кажуть, поки є попит - буде і пропозиція. Бидло катається, і плювати йому на страждання цієї тварини. Це стосується і цирків
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29.06.2021 07:12 Відповісти
Соц. сети возмущаются, это такое. А лошадь как? Довольна?
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29.06.2021 07:13 Відповісти
Лошадь в Скадовске покрасили "под зебру" и заставили катать отдыхающих на жаре, соцсети негодуют - Цензор.НЕТ 9827
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29.06.2021 07:21 Відповісти
Боевой слон в маскировочном халате.
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29.06.2021 07:46 Відповісти
значит есть спрос от быдломассы, что таким недобизнесмены занимаются...
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29.06.2021 07:52 Відповісти
Лошадь в Скадовске покрасили "под зебру" и заставили катать отдыхающих на жаре, соцсети негодуют - Цензор.НЕТ 9222
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29.06.2021 08:13 Відповісти
Что то я не пойму. 10000 лет катались, а почему сегодня круг замкнулся на этой полосатой лошади? И второе, отчего она так страдает из-за полосок? Может думаю мухи выбирают крашеную шерсть. А как же тогда страдают несчастные крашеные женщины? Парикмахеры палачи?
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29.06.2021 08:25 Відповісти
а может они с баллона ее задули
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29.06.2021 08:31 Відповісти
Ага))) Пеной монтажной)
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29.06.2021 08:46 Відповісти
пена - то внутри, а это снаружи
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30.06.2021 09:00 Відповісти
проблема высоссаная из ....пальца.
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29.06.2021 10:40 Відповісти
нехорошо красить коров
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29.06.2021 16:12 Відповісти
А сейчас гдето в мокшандии Лавров пишет жалобу в ООН .
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29.06.2021 08:41 Відповісти
Ну Лаврову можно. Как никак за родственную душу вписался. 😁
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29.06.2021 08:54 Відповісти
На крокодилах не ездят ? То-то же ...
А ведь там спина уже разграфлена под шашечки такси.
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29.06.2021 08:53 Відповісти
Лавров что ли ? 🙄🙄🙄
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29.06.2021 08:58 Відповісти
Ох! Уж эти любители и защитники животных !? Совсем не одобряя эти фото с удавами ,мартышками и попугаями,скажу ,-Людей любить надо ! О людях заботится! Ни хрена той лошади не поплохеет .
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29.06.2021 09:29 Відповісти
Живодери мерзенні
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29.06.2021 10:08 Відповісти
нет проблем, покрасить хозяина в жару краской как лошадь.
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29.06.2021 10:10 Відповісти
Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються - Цензор.НЕТ 8588
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29.06.2021 10:36 Відповісти
надо матроса посадить на эту лошадь
Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються - Цензор.НЕТ 301
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30.06.2021 09:09 Відповісти
псичек

Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються - Цензор.НЕТ 4336
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30.06.2021 09:15 Відповісти
 
 