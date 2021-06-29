Коня у Скадовську пофарбували "під зебру" і змусили катати відпочивальників у спеку, соцмережі обурюються. ФОТО

Власники пофарбували коня чорною і білою фарбою, "перетворивши" його на зебру. Це викликало обурення в соцмережах.

Інцидент стався в курортному Скадовську на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф". Фото тварини опублікували в місцевому Telegram-пабліку.

Реакція підписників була негативною. Люди обурені знущанням з тварини, яку змушують катати туристів у спеку. Вони запропонували її власникам катати відпочивальників "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається, жахом.

"Десь у паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?" - пишуть вони.

Також дивіться: Громадяни Нігерії влаштували на пляжі в Дніпрі пікнік із перерізанням горла козам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дехто засумнівався, що на фото не справжня зебра, але висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки, і це неприпустимо.