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Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зателефонував гравцями збірної України з футболу напередодні матчу зі збірною Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.

"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу гратиме зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський перед матчем зі Швецією запустив флешмоб на підтримку збірної України. ВIДЕО

Зеленський зателефонував футболістам збірної України: Вони добре мотивовані і здатні дивувати 01
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: Вони добре мотивовані і здатні дивувати 02
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: Вони добре мотивовані і здатні дивувати 03
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: Вони добре мотивовані і здатні дивувати 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Збірна України (144) футбол (1581)


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Топ коментарі
+30
История с Киркоровым, звонок футболистам....главное, максимально отвлечь от "вагнергейта"...
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29.06.2021 09:51
+24
значить, програють
нахера воно туди полізло?
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29.06.2021 09:54
+22
А ***** Матерям погибших обзвонить не хочет???? слабо дауну
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29.06.2021 10:05
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Станет ясно насколько фартовый Зеленский. Вы видели что было в прошлый раз, при другом президенте?
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29.06.2021 09:51 Відповісти
Только совсем тупорылому быдлу ещё не ясно насколько кацапская зевонючка "фартовая"
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29.06.2021 10:14 Відповісти
История с Киркоровым, звонок футболистам....главное, максимально отвлечь от "вагнергейта"...
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29.06.2021 09:51 Відповісти
Аби не дивували, як ломаченкоВ і усікоВ....
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29.06.2021 09:51 Відповісти
А то у спортцменів, часто спрацьовує закон балансу і розподілу матерії: сила, здоров"я, міць +.. розум, інтелект -
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29.06.2021 09:57 Відповісти
От нах бідосік хоч сюди писок суне?
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29.06.2021 09:52 Відповісти
значить, програють
нахера воно туди полізло?
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29.06.2021 09:54 Відповісти
на останнім фото футболісти думають так само...такі "щасливі і горді" дзвінком від балабола
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29.06.2021 10:34 Відповісти
Теперь точно писец😂 Хотя, в принципе, правильно сделал. Сборная Украиньі очень напоминает клоунов-компрачикосов, с ********** во главе.
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29.06.2021 09:55 Відповісти
Гуинпленн это Шевченко что-ли?... я бы не додумался до такого)
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29.06.2021 15:55 Відповісти
Какая отвратительная рожа....
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29.06.2021 09:58 Відповісти
*****,лучше бы он туда не лез, все до чего касается приходит в упадок
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29.06.2021 10:00 Відповісти
По моему он недоразвитый дебил.
Ему тюрьма светит, а он дурака валяет.
Не впорядке у человека с головой.
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29.06.2021 10:02 Відповісти
За что тюрьма? Жрёт, срет, ржёт... Народу нравится.
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29.06.2021 10:07 Відповісти
когда народу будет нечего жрать (а это уже не за горами, осень будет веселой) 73% с удовольствием будут смотреть, как этого хрипуна будут выкидывать на мороз.
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29.06.2021 10:15 Відповісти
Нет, 73 будут вопить про барыгу порошенко
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29.06.2021 11:11 Відповісти
он этого искренне не понимает. Думаешь зря Дядя Беня нашел самого тупого дебила на своем канале? Он и когда его будут на березу волочить будет поясничать и кривляться, думая что ему награду вручают=)
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29.06.2021 10:14 Відповісти
да не дебил он, он целенаправлено работает на рашку, целенаправлено портит отношения с Западом, целенаправлено одебиливает украинцев
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29.06.2021 10:33 Відповісти
Он, безусловно, дебил, потому что его играет Ермак (который работает на рашку). А сам зе-генерат ни о чем не догадывается, - последнию страницу сценария ему не дали почитать, а сам он слишком тупой, чтобы догадаться. Но у него "драматическая" роль. Он думает, что это комедия, но это драма, даже траги-фарс)
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29.06.2021 10:41 Відповісти
Зеля - удачный проект кремлядей "голобородько". Он не глуп, как Вам кажется, дурак миллионы не заработает на уклонении от налогов так, чтобы не посадили. Зеленский настоящий враг. Враг хитрый, готовый на унижения. Главное, набарыжить с десяток миллиардов, получить откат от ***** - и свалить на историческую родину.
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29.06.2021 11:15 Відповісти
Он бесконечно глуп, так все его "заработанные" деньги, при самом лучшем для него случае (самом маловероятном), превратятся в фантики (Ростов), - все остальные варианты. - это смерть! Он глупее, даже, чем вы можете себе представить!
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29.06.2021 13:38 Відповісти
недоразвитые дебилы это украинцы, которые до сих пор готовы за него проголосовать
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29.06.2021 10:26 Відповісти
это такая модель поведения - когда не знаешь что сказать прикинься идиотом, а когда что-то натворил - дебилом! и надо сказать у зенелоха это профессионально выходит... отработано!
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29.06.2021 10:36 Відповісти
А ***** Матерям погибших обзвонить не хочет???? слабо дауну
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29.06.2021 10:05 Відповісти
Чтобы обматерили в ответ? Не, он лучше в очередной раз для "самых честных СМИ" шашлык нажарит
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29.06.2021 10:09 Відповісти
На хрена этот дешевый пиар?
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29.06.2021 10:06 Відповісти
Для дебилов саме то
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29.06.2021 10:10 Відповісти
для зеленых жаб, которые повелись на простого учителя галабародька...
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29.06.2021 10:36 Відповісти
Зеленский позвонил украинским футболистам и сказал что если проиграете будет вам....https://censor.net/ru/photo_news/3273916/v_nebe_nad_kievom_poyavilos_oblako_pohojee_na_yadernyyi_grib_sinoptiki_obyasnili_yavlenie_fotoreportaj
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29.06.2021 10:06 Відповісти
Перднет что ли?
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29.06.2021 10:17 Відповісти
уделается мимо памперса ))))
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29.06.2021 10:37 Відповісти
Снял видео для футболистов, позвонил им, будет смотреть матч... В общем, как может проводит экономическую, судебную, военную реформы.
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29.06.2021 10:08 Відповісти
человек играющий роль президента Украины, воспользовался своим положением и навязал свое косноязычное выступление сборной команде Украины по футболу... А попросту говоря, урист опять публично запустил шептуна.
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29.06.2021 10:12 Відповісти
Настроение ребятам перед матчем только испортил.И наверное прозвонил шведам,что все договорено,пусть не боятся,и чтобы они ему за это "Сватов" на шведТВ прокрутили.
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29.06.2021 11:23 Відповісти
Эх,зря отаетили на звонок...
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29.06.2021 10:12 Відповісти
Ну чого ж, пообіцяли виграти, якщо він в прямому ефірі на "Г+Г" буде кричати "Путін )(уйло".
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29.06.2021 10:25 Відповісти
Все до чого торкається Зе перетворюється на лайно, так і цього разу, виключень не буває:
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
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29.06.2021 10:13 Відповісти
Що взів під особистий контроль? Програємо, а така була надія, але Валедемар і сюди всунув свого носа. Ти краще Кіркорову телефонуй і забивай "стрілу" про зустріч, краще на своїй квартирі в Ялті без повернення назад.
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29.06.2021 10:14 Відповісти
Когда журналист Мокрик спросил, - как это зеленое Чмо видит свою ответсвенность по "делу Шеремета" и аресту невиновных людей, - зебил его искренне не понимал. Он искренне не понимал что такого? Ну просидели невиновные люди, - ну что такого?! О-о
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29.06.2021 10:18 Відповісти
Все, футбол сегодня можно не смотреть…
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29.06.2021 10:16 Відповісти
какой же он гнусавый этот зеля.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
"тобі личить моє кохання!..." а? как самочувствие?! нужно титульным голосом какого-нибудь рвотного средства его приобрести, там даже водичку можно будет фасовать, действовать будет моЩно и безотказно.
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29.06.2021 10:27 Відповісти
Якщо до цього була хоч якась надія, то після дзвінка "бідоносця" вже все зрозуміло!. А жаль....
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29.06.2021 10:18 Відповісти
Лучше позвони легитимному и уточни возможные условия своего размещения в Ростове
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29.06.2021 10:18 Відповісти
*******, дайте йому номер шведів.
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29.06.2021 10:20 Відповісти
шоб позвонило и молчало...и так пару-тройку раз...
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29.06.2021 10:40 Відповісти
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 5988
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29.06.2021 10:32 Відповісти
Так и хочется сказать : Ну не лезь, и так все на соплях, так еще и Ты все как обычно испортишь.
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29.06.2021 10:34 Відповісти
Матч можно не смотреть. Все к чему прикасается эта зелёная обезьяна превращается в гавно...
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29.06.2021 10:38 Відповісти
Як же я скучив за дебільнуватими відосіками блазня-дегенерата!
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29.06.2021 10:49 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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29.06.2021 10:50 Відповісти
ШМАРКЛЯ ЛЮБИТ СЕПАРОВ! Но мы всё помним.Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 955
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29.06.2021 10:54 Відповісти
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 8063
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29.06.2021 11:00 Відповісти
Бедосик, ты что наделал!
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29.06.2021 11:11 Відповісти
ну какого там подняли трубку, этот бедоносец к добру не приведет
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29.06.2021 11:13 Відповісти
Теперь песец сборной. Пожар в раздевалке, как минимум.
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29.06.2021 11:24 Відповісти
Значить вилетять з розгромним рахунком.
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29.06.2021 11:35 Відповісти
Чует моё сердцечто Просрутся наши футболисты сегодня также как и этот псевдо- президент Зеленский со своими и "ВАгнеровцами"".. Получили наши футболисты сегодня от псевдо- президента Зеленского "путинско-коммунистические" апрельские тезисы- указания??!! Теперь вперёд к позору........ Главное , что бы Шевченко действительно не слушал этого олуха Зеленского.. Иначе нашей футбольной сборной прийдёт пипец!! Там куда суёт свой нос Зеленский, везде появляется зрада, провал , воровство, кумовство, поражения и хаос!!
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29.06.2021 12:27 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со сборной Швеции. Источник: https://censor.net/ru/p3273913

ПОКУРИВ І ПОДЗВОНИВ

Марадона той хоч і був наркоманом, але футболістоми був екстра класу, а цей клоун окрім корпоративів нічого не вміє
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29.06.2021 12:41 Відповісти
Сборной-жопа.Можно не смотреть.
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29.06.2021 13:04 Відповісти
Спасибо,ребятам!Слава Україні!
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30.06.2021 20:06 Відповісти
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 5503
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29.06.2021 13:04 Відповісти
от нахіба то звонило?...
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29.06.2021 13:16 Відповісти
..та кількість технічного браку,яку продемонструвала збірна України,зовсім не налаштовує на перемогу...Немає команди,тому сподівання-марні!!Гіршої збірної за роки незалежності-я не бачив...Звиняйте,але це-так!!
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29.06.2021 13:31 Відповісти
може як у старі часи, заслати у глазго КВ-95, потішити футболістів-мільонерів ,та в додачу відправити їхніх батьків щоб було соромно дурнів на полі клеїти ,а "удивляти" там є кому ,-сб Чехії, сб Швейцирії, сб Бельгиї,- то бійці справжні
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29.06.2021 14:24 Відповісти
Ну і харя на екрані. А футболісти всцикаються від дібілізма. Пацан осилив дві "доріжки", невже футболісти не осилять два тайми, блукаючи по фітбольній площадці.
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29.06.2021 14:39 Відповісти
госпади, дурень Зеленый, куда ты лезешь поперед батька... не можешь что-ли нормально болеть в ОП, а затем звонить с поздравлениями... обязательно игрокам нужно мешать перед матчем...
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29.06.2021 15:51 Відповісти
хорошо. правильно.
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30.06.2021 11:51 Відповісти
Любий привід для самопіара з відосіком. Не забути би про День Незалежності Мадагаскара...
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30.06.2021 12:42 Відповісти
 
 