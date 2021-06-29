Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зателефонував гравцями збірної України з футболу напередодні матчу зі збірною Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.

"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу гратиме зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський перед матчем зі Швецією запустив флешмоб на підтримку збірної України. ВIДЕО







