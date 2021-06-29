Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський зателефонував гравцями збірної України з футболу напередодні матчу зі збірною Швеції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.
"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу гратиме зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.
Топ коментарі
+30 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.06.2021 09:51
+24 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар29.06.2021 09:54
+22 Андрей Кузьменко #393210
показати весь коментар29.06.2021 10:05
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нахера воно туди полізло?
Ему тюрьма светит, а он дурака валяет.
Не впорядке у человека с головой.
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
ПОКУРИВ І ПОДЗВОНИВ
Марадона той хоч і був наркоманом, але футболістоми був екстра класу, а цей клоун окрім корпоративів нічого не вміє