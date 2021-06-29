У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище. ФОТОрепортаж

Увечері 28 червня в небі над Києвом мешканці помітили хмару, за формою схожу на атомний гриб. "Укргідрометцентр" пояснив це явище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідрометцентру" у Facebook.

Як зазначили фахівці, таке явище називається Cumulonimbus incus - (Incus з латинської - "ковадло"). Це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яке досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерне "ковадло" у верхній частині Cb.", - йдеться в повідомленні.

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Спантеличені мешканці столиці поділилися фотографіями цього явища в соціальних мережах і під постом "Укргідрометцентру".









Фото: Укргідрометцентр і соцмережі