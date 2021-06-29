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У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище. ФОТОрепортаж

Увечері 28 червня в небі над Києвом мешканці помітили хмару, за формою схожу на атомний гриб. "Укргідрометцентр" пояснив це явище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідрометцентру" у Facebook.

Як зазначили фахівці, таке явище називається Cumulonimbus incus - (Incus з латинської - "ковадло"). Це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яке досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерне "ковадло" у верхній частині Cb.", - йдеться в повідомленні.

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Спантеличені мешканці столиці поділилися фотографіями цього явища в соціальних мережах і під постом "Укргідрометцентру".

У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 01

У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 02
У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 03У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 04
У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 05
У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 06У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 07
Фото: Укргідрометцентр і соцмережі

У небі над Києвом зявилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище 08

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (789)


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Топ коментарі
+22
У ішака апокаліпсису, бідоносіка пів шостого.
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29.06.2021 10:00
+21
знаки бывают разные:
У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 2312
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29.06.2021 10:03
+20
у дЕрмака рвануло?
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29.06.2021 09:55
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у дЕрмака рвануло?
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29.06.2021 09:55 Відповісти
У Пророшенка
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29.06.2021 09:59 Відповісти
У ішака апокаліпсису, бідоносіка пів шостого.
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29.06.2021 10:00 Відповісти
хмарка не з Чорнобиля зненацька? тож були новини, що там реакції нишком так відбуваються
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29.06.2021 10:55 Відповісти
Скорее у зеленских. Вчера под охфисом презедонта скандировал шо зеля, как путин *****
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29.06.2021 10:00 Відповісти
А у Порошенко с какого перепугу?! Что Зеленский, 2 года спустя, таки нашел на него компромат???
Это Зеленскому сейчас надо беспокоиться за свой зад! Да поддержка у него пока что самая большая среди политиков, но абсолютное большинство уже против него и самое главное, что против него именно активная часть населения, которая как раз и выходит на улицу! Его сторонники, хрен оторвут жопу от дивана, а что бы еже и ради него живот подставлять под пули...ага щазззз!!!
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29.06.2021 10:14 Відповісти
Да особо и искать не надо. Компроматов на него- как у сучки блох. И не фейковых, а РЕАЛЬНЫХ.
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29.06.2021 21:01 Відповісти
Ты ***** своему верёвочку уже приготовило?
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29.06.2021 10:18 Відповісти
Від Порошенка
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29.06.2021 10:42 Відповісти
В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление - Цензор.НЕТ 1289
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29.06.2021 09:59 Відповісти
хмара-наковальня, типова для передгроззя
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29.06.2021 09:59 Відповісти
типова не для передгроззя, а для передпіззя
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Теперь главное, чтобы кое-кто в своем безумии не воспринял это, как знак свыше.
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29.06.2021 10:01 Відповісти
знаки бывают разные:
У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 2312
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29.06.2021 10:03 Відповісти
Я кстати, еще тогда говорил, что это знак и такой, что к войне (хотя в войну, я тогда и не верил, просто думал, что с хряком беда приключиться ,всем на радость)
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29.06.2021 10:18 Відповісти
Может поэтому Янелох стал двигать закон о большом государственном гербе?
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29.06.2021 11:05 Відповісти
ядрёный гриб и забористый
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29.06.2021 11:54 Відповісти
Все капець ОПі - викликайте гівнозбиральну машину великої ємності, можливо не одну, і велику кількість памперсів... і референдум - обов"язково... бубочці - дуже страшно....
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29.06.2021 10:03 Відповісти
Жирик даже мальчиком подавился, ну, то есть не целым мальчиком, а частью - и завопил что это кара Бока фошистам-муссолинистам и знак шо надо бомбить Воронеж.

миллионы облаков есть похожих на пса, на носок, или на Путина - но тут аж чуть не обосрались шо похоже на гриб
смешно же, я например не боюсь(собирает манатки, молитовники, сваливает из Киева)
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29.06.2021 10:05 Відповісти
Главное,чтоб не зеленое...
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29.06.2021 10:06 Відповісти
*на три поста выше
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29.06.2021 10:07 Відповісти
Ядерний гриб виглядає по іншому, в нього ножка тоненька.
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Воронеж?
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Москва
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29.06.2021 10:32 Відповісти
Хмаринка в небі над Андрушівкой (Житомирська обл) У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 8418У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 4615
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29.06.2021 10:29 Відповісти
И знак вопроса...
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29.06.2021 11:06 Відповісти
Как отметили специалисты, такое явление называется Cumulonimbus incus - (Incus с латинского - "наковальня"). Это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Ох уж эти специалисты.Любят всё усложнять.Объясняю по простому.Это изображение из параллельной вселенной.Из той, в которой были приняты другие решения
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29.06.2021 10:56 Відповісти
Ва фсьомі вінаватый Парашэнка!!!
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29.06.2021 10:58 Відповісти
я сфотал как то случайно облако лицо дьявола и шо ж ...кому надо скину...
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29.06.2021 11:29 Відповісти
у цукобеевой будет истерика.
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29.06.2021 13:10 Відповісти
Это зелянский думает и дым из жопы валит
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30.06.2021 08:19 Відповісти
 
 