У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище. ФОТОрепортаж
Увечері 28 червня в небі над Києвом мешканці помітили хмару, за формою схожу на атомний гриб. "Укргідрометцентр" пояснив це явище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укргідрометцентру" у Facebook.
Як зазначили фахівці, таке явище називається Cumulonimbus incus - (Incus з латинської - "ковадло"). Це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яке досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери.
"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерне "ковадло" у верхній частині Cb.", - йдеться в повідомленні.
Спантеличені мешканці столиці поділилися фотографіями цього явища в соціальних мережах і під постом "Укргідрометцентру".
Фото: Укргідрометцентр і соцмережі
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Это Зеленскому сейчас надо беспокоиться за свой зад! Да поддержка у него пока что самая большая среди политиков, но абсолютное большинство уже против него и самое главное, что против него именно активная часть населения, которая как раз и выходит на улицу! Его сторонники, хрен оторвут жопу от дивана, а что бы еже и ради него живот подставлять под пули...ага щазззз!!!
миллионы облаков есть похожих на пса, на носок, или на Путина - но тут аж чуть не обосрались шо похоже на гриб
смешно же, я например не боюсь(собирает манатки, молитовники, сваливает из Киева)
Ох уж эти специалисты.Любят всё усложнять.Объясняю по простому.Это изображение из параллельной вселенной.Из той, в которой были приняты другие решения