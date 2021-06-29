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Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня. ФОТОрепортаж

Відкритий минулого року в Мелітополі сучасний водно-спортивний комплекс був акредитований Міжнародною федерацією плавання FINA.

Про це у Facebook повідомив Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

Спорткомплекс відкрили минулого року в межах президентської програми "Велике будівництво".

Так, основний басейн ВСК розрахований на 8 доріжок завдовжки 25 метрів, середня глибина в басейні становить 1,8 метра.

Комплекс може приймати змагання як національного, так і міжнародного рівня. Трибуни здатні вмістити до 300 глядачів.

Арена доступна для всіх містян, які бажають займатися водними видами спорту. Загальна вартість проєкту становить 78 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році планують побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня 01
Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня 02
Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня 03
Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня 04

Автор: 

Мелітополь (771) Запорізька область (3620) Голик Юрій (133) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+6
начали строить при Порошенке, деньги выделил Гройсман, а молодец зеленский
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29.06.2021 12:19
+3
Какой тупой ЗЕбот. Гадишь с ходу и даже не палишься
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29.06.2021 12:19
+2
Ты согласен разделить с ЗЕ тюремный срок за госизмену?
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29.06.2021 12:13
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Порохогниди,починайте гадити!)))
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Ты согласен разделить с ЗЕ тюремный срок за госизмену?
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29.06.2021 12:13 Відповісти
А вона доведена?
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29.06.2021 12:15 Відповісти
Более того - ЗЕ чистосердечно признался в прямом эфире 1+1.
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29.06.2021 13:23 Відповісти
В Мелитополе будет построен водно-спортивный комплекс

Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.



Вот просто интересно, как же это то, что было запланировано еще до ЗЕ, стало его достижением?
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29.06.2021 12:16 Відповісти
Ну головне досягнення бариги,це ж Мінські угоди,правда?
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29.06.2021 12:21 Відповісти
Ты действительно туп , а говорили подоляк обещал на работу умных на ботоферму набрать Видимо они все закончились , что таким как ты разрешили писать
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29.06.2021 12:50 Відповісти
відмий свій рот від шоколаду утирок
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29.06.2021 13:09 Відповісти
Посмотри на утырка в зеркало
Шо зебил правда в глаза колит ?
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29.06.2021 14:24 Відповісти
Сейчас на ЗЕ уже работают ботоферсы ДНР.

Так что ничего удивительного в том, что ты говоришь с поленом.
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29.06.2021 13:24 Відповісти
Это не "ДНР"....это Пригожинские тролли!!!!Они и работали за ЗЕ все время!!!!
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29.06.2021 15:24 Відповісти
Еще раз для тупого ЗЕбила:
Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.



ЗЕ тут вобще никаким боком. Вся проектная документация была подготовлена еще до того, как ЗЕ анализы на наркоту сдал.
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29.06.2021 13:23 Відповісти
зе-скот не вміє читати. Воно вміє лише рефлексувати.
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29.06.2021 14:13 Відповісти
та багато чого було відкрито в минулому році...гройсман ключі передав...
а незабаром, побудовані на гроші ковідфонду, дороги передадуть інвесторам і ті братимуть за проїзд 77 грн за 100 км...
тут вже гройсман ключі не передавав...це - велике будівництво
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29.06.2021 12:19 Відповісти
Какой тупой ЗЕбот. Гадишь с ходу и даже не палишься
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29.06.2021 12:19 Відповісти
гірше порохогнид людей немає,просто тупі зомбі
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29.06.2021 13:11 Відповісти
Ти готовий, зелена хдобина, сидіти разом з Зе-дегенартом за державну зраду?
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29.06.2021 14:14 Відповісти
Не черешней единой.
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29.06.2021 12:12 Відповісти
25 метров?
лягушатник
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29.06.2021 12:15 Відповісти
У нас в Мелитополе еще строят ледовый каток, который будет самым современным в Украине. Город кстати на первом месте в Украине по развитию
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29.06.2021 12:18 Відповісти
не делись планами - рассмешишь бога
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29.06.2021 12:19 Відповісти
?????
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29.06.2021 12:20 Відповісти
порт баку занимает второе место в мире, на первом - сан-фрациско
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29.06.2021 12:24 Відповісти
наверно каток будет по мини-хоккею, как и полу-бассейн.
еврейский вариант
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29.06.2021 12:23 Відповісти
А судьи кто?
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29.06.2021 12:25 Відповісти
начали строить при Порошенке, деньги выделил Гройсман, а молодец зеленский
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29.06.2021 12:19 Відповісти
По мне, вообще заслуга строителей
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29.06.2021 12:44 Відповісти
Ой,я сначала прочитал водочно-спортивный!
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29.06.2021 12:24 Відповісти
 
 