Новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі може приймати змагання національного і міжнародного рівня. ФОТОрепортаж

Відкритий минулого року в Мелітополі сучасний водно-спортивний комплекс був акредитований Міжнародною федерацією плавання FINA.

Про це у Facebook повідомив Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

Спорткомплекс відкрили минулого року в межах президентської програми "Велике будівництво".

Так, основний басейн ВСК розрахований на 8 доріжок завдовжки 25 метрів, середня глибина в басейні становить 1,8 метра.

Комплекс може приймати змагання як національного, так і міжнародного рівня. Трибуни здатні вмістити до 300 глядачів.

Арена доступна для всіх містян, які бажають займатися водними видами спорту. Загальна вартість проєкту становить 78 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році планують побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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