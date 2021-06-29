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Ошукав пенсіонерів і батьків хворих дітей на $1 млн: СБУ в Дніпрі затримала іноземця, який переховувався від органів правосуддя Молдови. ФОТОрепортаж

Громадянина Молдови, який перебуває 5 років у міжнародному розшуку, затримано в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України і постійно змінював місця проживання.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила мільйонні зловживання на закупівлях комп'ютерних програм для Національної школи суддів

Ошукав пенсіонерів і батьків хворих дітей на $1 млн: СБУ в Дніпрі затримала іноземця, який переховувався від органів правосуддя Молдови 01
Ошукав пенсіонерів і батьків хворих дітей на $1 млн: СБУ в Дніпрі затримала іноземця, який переховувався від органів правосуддя Молдови 02
Ошукав пенсіонерів і батьків хворих дітей на $1 млн: СБУ в Дніпрі затримала іноземця, який переховувався від органів правосуддя Молдови 03

Автор: 

Дніпро (3281) затримання (4342) іноземець (390) СБУ (12837)


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Топ коментарі
+2
Отдайте его обманутым!
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29.06.2021 15:26
+1
1 млн....
Да и приоделся неплохо...
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29.06.2021 13:51
+1
Як для Троєщини чи Дніпра...
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29.06.2021 13:54
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1 млн....
Да и приоделся неплохо...
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29.06.2021 13:51 Відповісти
Як для Троєщини чи Дніпра...
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29.06.2021 13:54 Відповісти
Во Львове тоже такое носят.
И в Кривом Роге.
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29.06.2021 13:59 Відповісти
Миллионеры?
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29.06.2021 14:12 Відповісти
Липовые.
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29.06.2021 14:13 Відповісти
Я у Львові нічого подібного не бачив.
Можливо, там є подібні рагулі, але саме рагулі, а в Дніпрі подібне бидло вважається крутим.
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01.07.2021 13:01 Відповісти
Иностранец-молдаванин. Так понятнее.
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29.06.2021 14:27 Відповісти
Він циган. Хіба такі бувають іноземцями?
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29.06.2021 14:54 Відповісти
И что ж его выдало? Видимо килограммовая золотая цепень на шее
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29.06.2021 14:58 Відповісти
Отдайте его обманутым!
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29.06.2021 15:26 Відповісти
вот это гадина собака..такая..
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29.06.2021 15:26 Відповісти
РАЗДЕЛАЙТЕ ЕГО НА ОРГАНЫ И ПРОДАЙТЕ !!!
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29.06.2021 15:39 Відповісти
 
 