Ошукав пенсіонерів і батьків хворих дітей на $1 млн: СБУ в Дніпрі затримала іноземця, який переховувався від органів правосуддя Молдови. ФОТОрепортаж

Громадянина Молдови, який перебуває 5 років у міжнародному розшуку, затримано в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України і постійно змінював місця проживання.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.

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