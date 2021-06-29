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Нацполіція про бійки між мітингувальниками і правоохоронцями на акції ФОПів: Сутички припинили негайно, інформація про потерпілих не надходила. ФОТО

Сьогодні, 29 червня, згідно з поданою до місцевих органів заявкою від громадської організації, в центральній частині Києва проводиться акція з масовою участю громадян. На місці перебувають співробітники поліції, які стежать за правопорядком. Під час акції між учасниками і правоохоронцями сталися короткочасні сутички, які поліцейські відразу ж припинили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що незважаючи на превентивні заходи, під час акції кілька учасників вчинили з правоохоронцями штовханину, які негайно припинили протиправні дії. Під час сутичок ніхто не постраждав, інформація про потерпілих до поліції не надходила.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків", - випливає з повідомлення.

Дивіться: У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 29 червня в Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися бійки.

Нацполіція про бійки між мітингувальниками і правоохоронцями на акції ФОПів: Сутички припинили негайно, інформація про потерпілих не надходила 01
Нацполіція про бійки між мітингувальниками і правоохоронцями на акції ФОПів: Сутички припинили негайно, інформація про потерпілих не надходила 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують

Автор: 

Київ (19517) Нацполіція (15190) підприємці (618) протест (2398)


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Топ коментарі
+7
Та вы шо)видосиками беспредела мусоров -по всему инету дофига,а то ж были,в подавляющем большинстве ,те кто за кацапскую вонючку зелупу голосил..
Теперь будут у зекретина "рейтинги" ещё выше -ну что бы остатки зесрани обнадежить)))
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29.06.2021 14:52
+6
Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала - Цензор.НЕТ 8778
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29.06.2021 14:54
+5
Ещё бы -придуманные )))))))или зесрань думает,что после всего кто то поверит в рейтинг зекретина?вы,дегенераты,ну тупые....
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29.06.2021 15:02
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Та вы шо)видосиками беспредела мусоров -по всему инету дофига,а то ж были,в подавляющем большинстве ,те кто за кацапскую вонючку зелупу голосил..
Теперь будут у зекретина "рейтинги" ещё выше -ну что бы остатки зесрани обнадежить)))
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29.06.2021 14:52 Відповісти
песрані такі рейтинги навіть не снились
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29.06.2021 14:55 Відповісти
Ещё бы -придуманные )))))))или зесрань думает,что после всего кто то поверит в рейтинг зекретина?вы,дегенераты,ну тупые....
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29.06.2021 15:02 Відповісти
про тупість не тобі дегенератці казати, ти як в тому фільмі про Єлочку Людожерку, 3 десятки слів вивчив і все. Навіть мову вивчити розуму не вистачає
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29.06.2021 15:06 Відповісти
мова кажеш заважає, чмо зелене? Іди на кіркорова з бастами вони тобі українською заспівають.
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29.06.2021 15:29 Відповісти
А ти що, чмо синє? кіркорова з бастами не переварюю
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29.06.2021 18:07 Відповісти
Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала - Цензор.НЕТ 8778
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29.06.2021 14:54 Відповісти
Висловлювати свій протест це нормально, ми демократична країна все ж таки
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29.06.2021 14:57 Відповісти
Я читал как в 2000году в одном Штате на забастовке бастовавшие пожарники подрались с полицией, представляете одни в форме и другие бьют морды друг другу
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29.06.2021 15:12 Відповісти
так, мабуть було видовище
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29.06.2021 15:13 Відповісти
Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала, некоторые что-то бормочат но из за выбитых зубов ничего невозможно понять.
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29.06.2021 15:02 Відповісти
всем соблюдать спокойствие. просто черт-аваков решил показать доротичу (организатору митинга фопов), что беспроблемно митинговать можно только с персонального одобрения его светлости арсена ********. т.е фотоповцев зебилы поимели как котят.
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29.06.2021 15:08 Відповісти
Мусора мрази, зеленский гнида
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29.06.2021 16:14 Відповісти
--І що б там НЕ говорили . ---.треба віддати належне ФОПикам за відвагу і винахідливість... За 2- роки бовтання у ЗЕ- жабуринні. чи НЕ вперше мене розсмішили. до гикавки . витівки ФОПиків --- трупарів . які у темпі " ЛЕТКИ--ЕН-КИ" на напівзігнутих ніжках перли домовину нашому ЗЕ--чудотворцю ... Бачили б Ви як у безсилій люті ЗЕ--мінтура трощила. пінала. підкидала оту домовину...Це засвідчує. що і у вчорашніх прихильників . кумира ЗЕ-нелоха відбуваються процеси прозріння ...
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29.06.2021 16:37 Відповісти
Це ,друже , не прозріння, а готовність нести відповідальність за свої вчинки!!!
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29.06.2021 18:24 Відповісти
Уже всем давно понятно,что гетьманович работает на москву,те кто его защищают от фопов такие агенты ботоксного убийцы,как и он сам.
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29.06.2021 17:26 Відповісти
Беркут , беркут ти с-чий в-блд0к, п-тушара ти п-Тушара !
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29.06.2021 18:23 Відповісти
а что этим псевдофопам вообще нужно? давно стоят, бизнес не идет что ли?)))
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29.06.2021 19:53 Відповісти
 
 