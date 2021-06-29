Нацполіція про бійки між мітингувальниками і правоохоронцями на акції ФОПів: Сутички припинили негайно, інформація про потерпілих не надходила. ФОТО

Сьогодні, 29 червня, згідно з поданою до місцевих органів заявкою від громадської організації, в центральній частині Києва проводиться акція з масовою участю громадян. На місці перебувають співробітники поліції, які стежать за правопорядком. Під час акції між учасниками і правоохоронцями сталися короткочасні сутички, які поліцейські відразу ж припинили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що незважаючи на превентивні заходи, під час акції кілька учасників вчинили з правоохоронцями штовханину, які негайно припинили протиправні дії. Під час сутичок ніхто не постраждав, інформація про потерпілих до поліції не надходила.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків", - випливає з повідомлення.

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