Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Андрієм Гонаром простяться завтра в Кривому Розі. ФОТО

Завтра, 30 червня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбудеться церемонія прощання з Андрієм Миколайовичем Гонаром, 1969 року народження, старшим солдатом, старшим водієм 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 26 червня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, що дістав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Гонар народився 14.08.1969 року. На війні перебував з 2015 року, проходив військову службу в 58 ОМПБ з червня 2019 року. У нього залишилося троє дітей.

30 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Цього дня у місті приспустять державні прапори, а також обмежать розважальні та концертні заходи.

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