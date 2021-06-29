Полковнику ЗСУ загрожує до 12 років в'язниці за розкрадання палива, призначеного для зони ООС, - ДБР. ФОТО
Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили розслідування щодо службовця Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Він входив до складу організованої злочинної групи, яка заволоділа паливом для ООС на мільйони гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Встановлено, що полковник систематично виділяв надлишкове паливо одній з військових частин Повітряних Сил ЗСУ. Таким чином 60 тонн палива, яке призначалося для зони ООС, потрапило у військову частині на Київщині. Там його збували на автозаправних станціях.
У результаті державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн гривень.
У квітні 2021 полковнику було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Його звинувачують у заволодінні військовим майном, вчиненим повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України).
У разі доведення провини військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі одного з фігурантів справи випустили під заставу понад 1 млн гривень, а інших чотирьох - відпустили під особисті зобов'язання.
Всього до вказаного злочину причетні шестеро осіб, обвинувальні акти за якими направлено до суду.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід - Нацполіція Київської області.
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грозіт-це в майбутньому неозначеному часі.А насправді нічого йому не буде.І якийсь районний суд села під Києвом його виправдає за відсутністю складу злочину чи за давністю справи.І ківа на поруки візьме і в опзж запише.
Звичайний ******** бізнес.
Мабуть з кимось не поділився......
Полковник у такій ситуації - це щось неймовірне.
типа ты сейчас видишь "как оно в действительности"
потерял 25 лет жизни. оправдали, но ему как-то не особо понравилось.
а твой Сралин тупо расстреливал за любой пук.
посмотри шо было после удара Вермахта по совку - чел писал - пошел на опознание, нашел брата запытанного - записался в войско и воевал против красножопых. Ну и что? он неправ? или я неправ шо ты написал бред, тогда как даже в сша - и то тупо человека посадили за так?
Палковніка нікто, нє ждьо-от...
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Не вірю чмирьку. Зєлю геть. Дострокові.
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник"©
(исп. Алла Пугачёва, текст Ю.Исаков)
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Та хіба ж "настоящий полковник"© не може бути сиріткою убогою? Тільки-но убогий сирітка-полковник боязко насмілився подбати про трішечки грошеняток, щоб було, де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисного, щоб позбавити сирітку-полковника і куточка, і скориночки, і збанятка. Ну поцупив сирітка-полковник грамульку палива - то щоб казенні полковницькі чоботи на грубих шляхах не знівечити - та хіба ж то не турботливе піклування про збереження військового речового майна?! Гріх то великий - збиткуватися над беззахисним, прагнути відлучити сирітку-полковника від скупої армійської годівнички та ще й (це нечувано!) 12 рочків буцегарні "шити".