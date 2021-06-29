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Полковнику ЗСУ загрожує до 12 років в'язниці за розкрадання палива, призначеного для зони ООС, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили розслідування щодо службовця Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Він входив до складу організованої злочинної групи, яка заволоділа паливом для ООС на мільйони гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що полковник систематично виділяв надлишкове паливо одній з військових частин Повітряних Сил ЗСУ. Таким чином 60 тонн палива, яке призначалося для зони ООС, потрапило у військову частині на Київщині. Там його збували на автозаправних станціях.

У результаті державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн ​​гривень.

Полковнику ЗСУ загрожує до 12 років вязниці за розкрадання палива, призначеного для зони ООС, - ДБР 01
Полковнику ЗСУ загрожує до 12 років вязниці за розкрадання палива, призначеного для зони ООС, - ДБР 02

У квітні 2021 полковнику було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Його звинувачують у заволодінні військовим майном, вчиненим повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення провини військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Наразі одного з фігурантів справи випустили під заставу понад 1 млн гривень, а інших чотирьох - відпустили під особисті зобов'язання.

Всього до вказаного злочину причетні шестеро осіб, обвинувальні акти за якими направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід - Нацполіція Київської області.

Автор: 

армія (3772) злодійство (395) паливо (893) ЗСУ (7569) ДБР (3503)


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Топ коментарі
+4
За это убивать надо!!
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29.06.2021 18:20
+4
ну да - вас бы за потерянную ручку расстреляли бы с семьей. и то неважно шо она бы нашлась потом - Зинка уборщица нечаянно ее смахнула со стола.
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29.06.2021 18:30
+3
Полковнику ВСУ грозит до 12 лет тюрьмы за разворовывание топлива, предназначенного для зоны ООС, - ГБР - Цензор.НЕТ 8275
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29.06.2021 18:19
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Полковнику ВСУ грозит до 12 лет тюрьмы за разворовывание топлива, предназначенного для зоны ООС, - ГБР - Цензор.НЕТ 8275
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29.06.2021 18:19 Відповісти
За это убивать надо!!
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29.06.2021 18:20 Відповісти
Лёлик только без рук.
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29.06.2021 18:29 Відповісти
Полковнику ВСУ грозит до 12 лет тюрьмы за разворовывание топлива, предназначенного для зоны ООС, - ГБР.

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грозіт-це в майбутньому неозначеному часі.А насправді нічого йому не буде.І якийсь районний суд села під Києвом його виправдає за відсутністю складу злочину чи за давністю справи.І ківа на поруки візьме і в опзж запише.
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29.06.2021 20:25 Відповісти
Его снимут с этой должности и дадут другую повыше. Ему придется просто отдать половину наворованного за всё время, наверху его бабки поделят и самое больше, что ему дадут это условно. Но виноват Порошенко, это при нем этот полковник получил эту должность и звание.
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29.06.2021 20:59 Відповісти
За що?!......
Звичайний ******** бізнес.
Мабуть з кимось не поділився......
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29.06.2021 18:20 Відповісти
Знайдуть прапорщика.
Полковник у такій ситуації - це щось неймовірне.
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29.06.2021 18:21 Відповісти
прапорщики на складі в полі, а в Києві - полковники
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29.06.2021 18:30 Відповісти
а может и не всё было плохое при Сталине в подобной ситуации.а ? ))
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29.06.2021 18:23 Відповісти
ну да - вас бы за потерянную ручку расстреляли бы с семьей. и то неважно шо она бы нашлась потом - Зинка уборщица нечаянно ее смахнула со стола.
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29.06.2021 18:30 Відповісти
к сожалению,почти никого из ЖИВЫХ СВИДЕНТЕЛЕЙ той эпохи не осталось.имею ввиду не тех,кто в то время ещё под стол пешком ходил.но видел и знал,как было оно в действительности.но вот если расстреливали бы расхитителей армии.я бы приветствовал. 9всё равно в ЕСы и НАТы нам пока в ближайшую перспективу н7е идтим и церемониться с "запретами смертной кары" нет необходимости...(спасибо меркелдьшам-макрелям )
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29.06.2021 18:43 Відповісти
есть документальные свидетельства, дебил лишнехромосомный!
типа ты сейчас видишь "как оно в действительности"
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29.06.2021 18:46 Відповісти
посмотри про Флемминга - нигера тупо посадили шо он был во Флориде за то шо типо убил кого-то в Н.Й., на основании показаний одного свидетеля.
потерял 25 лет жизни. оправдали, но ему как-то не особо понравилось.
а твой Сралин тупо расстреливал за любой пук.
посмотри шо было после удара Вермахта по совку - чел писал - пошел на опознание, нашел брата запытанного - записался в войско и воевал против красножопых. Ну и что? он неправ? или я неправ шо ты написал бред, тогда как даже в сша - и то тупо человека посадили за так?
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29.06.2021 18:53 Відповісти
Розстрілювали,а все одно крали,ще й по чорному!!!
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29.06.2021 20:14 Відповісти
ну давай тогда им за это орден ещё давать будем ?!
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29.06.2021 20:21 Відповісти
Черговий гнидо-мародер...
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29.06.2021 18:25 Відповісти
розстріляти ...- війна ж іде......, але ж всі крадуть ...отака от ділема
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Пора отменять военный сбор
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29.06.2021 18:26 Відповісти
Завжди знайдеться безшабашна особа яка підписує документи
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29.06.2021 18:29 Відповісти
Одного не понимаю, почему полковник занимается распределением топлива, мяса, гречки, носков, его дело непосредственно должно быть по сути, а этой херьней должны заниматься гражданские.
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29.06.2021 18:31 Відповісти
ТОЛЬКО С КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
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29.06.2021 18:31 Відповісти
Палковніку нікто, нє пі-шет! Па! Ба! Ба!

Палковніка нікто, нє ждьо-от...
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29.06.2021 18:32 Відповісти
Украине ещё много прийдётся притерпеть от чиновников получивших дипломы за "сало"
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29.06.2021 18:33 Відповісти
А при чем тут "сало"? Гэсээмщики по жизни в" шоколаде " были. Даже когда ГСМ копейки стоили. Должность хлебная, коррупционная...
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29.06.2021 20:33 Відповісти
"неестественный коррупционный отбор" в системе образования даёт свои коррупционные плоды во ВВСЕХ сферах современной жизни. 20-25 лет назад промосковским олигархатом был заложен "сценарий" сегодняшних трагичных и антисоциальных событий. Предательство и "мажорство" это всё, что смог выродить МАФИОЗНЫЙ СПРУТ для Украины.
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30.06.2021 04:40 Відповісти
С такими палковниками и путина не надо. Намажьте этой суке лоб зелёнкой, оно заслужило.
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29.06.2021 18:35 Відповісти
Чесно - слабак. В ВВС дальней авиации 200 тонн керосина, очень сложно доказать. Брали за задницу, находились экологи, которые типа выкачивали и отстаивали протечки в грунтовые воды. Сами просто насосами воровали из резервуаров керосин и соляру. Потом смесь и продажа КСП.
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29.06.2021 18:43 Відповісти
Мабуть полковник якогось справжнього крадуна виявив і йому пришили пів каністри бензину. А тепер заховають надовго і подалі, щоб не киздів. Більше, ніж краде Зєля з усіма своїми генералами, навіть Пєця не крав.
_________
Не вірю чмирьку. Зєлю геть. Дострокові.
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29.06.2021 18:50 Відповісти
У меня товарищ был на фронте и числился водителем машины- радиостанции,естественно никакой дурак ее не включал так как сразу накроют,но начальство 900 литров в месяц списывало как расход топлива.
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29.06.2021 19:12 Відповісти
Мало. Отстреливать надо. Со всей семьёй.
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29.06.2021 19:29 Відповісти
Только пожизненное!
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29.06.2021 20:08 Відповісти
от і вся суть життя: якби вкрасти, обманути...
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29.06.2021 20:56 Відповісти
Розстріл для корупціонера це як свято. Треба років на 20 колонії з обовязковим працевлаштуванням на шкідливому виробництві, з конфіскацією всього нажитого майна, позбавлення всіх дипломів, нагород, стажу та пенсії. І двадцять років показувати по тв як це жирне гівно перетворюється на висушений кізяк а після звільнення здихає як бомж біля смітника.
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30.06.2021 01:59 Відповісти
"Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник"©
(исп. Алла Пугачёва, текст Ю.Исаков)
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Та хіба ж "настоящий полковник"© не може бути сиріткою убогою? Тільки-но убогий сирітка-полковник боязко насмілився подбати про трішечки грошеняток, щоб було, де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисного, щоб позбавити сирітку-полковника і куточка, і скориночки, і збанятка. Ну поцупив сирітка-полковник грамульку палива - то щоб казенні полковницькі чоботи на грубих шляхах не знівечити - та хіба ж то не турботливе піклування про збереження військового речового майна?! Гріх то великий - збиткуватися над беззахисним, прагнути відлучити сирітку-полковника від скупої армійської годівнички та ще й (це нечувано!) 12 рочків буцегарні "шити".
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30.06.2021 06:40 Відповісти
В умовах війни, а Україна - воююча країна, цьому полковнику світить ШТРАФБАТ. Ніяких 12 років. Вперед, на мінне поле. Кров'ю спокутувати злочин.
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01.07.2021 08:36 Відповісти
 
 