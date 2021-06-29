Полковнику ЗСУ загрожує до 12 років в'язниці за розкрадання палива, призначеного для зони ООС, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили розслідування щодо службовця Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Він входив до складу організованої злочинної групи, яка заволоділа паливом для ООС на мільйони гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що полковник систематично виділяв надлишкове паливо одній з військових частин Повітряних Сил ЗСУ. Таким чином 60 тонн палива, яке призначалося для зони ООС, потрапило у військову частині на Київщині. Там його збували на автозаправних станціях.

У результаті державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн ​​гривень.





У квітні 2021 полковнику було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Його звинувачують у заволодінні військовим майном, вчиненим повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення провини військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: Викрито масштабне розкрадання дизпалива "Укрзалізниці" в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі одного з фігурантів справи випустили під заставу понад 1 млн гривень, а інших чотирьох - відпустили під особисті зобов'язання.

Всього до вказаного злочину причетні шестеро осіб, обвинувальні акти за якими направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід - Нацполіція Київської області.