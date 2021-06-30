Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі вирувала стихія: на місто обрушилися грози, град і шквальний вітер.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи", - зазначено в повідомленні.
Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, і після цього роботи з відкачування ще продовжилися.
Топ коментарі
+7 Paulo Kit
показати весь коментар30.06.2021 00:35
+4 5 копійок
показати весь коментар30.06.2021 00:45
+3 Василий Васильев #483600
показати весь коментар30.06.2021 00:31
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Чудо на 15 минут. Ливнёвки в порядке
Спасибо шведу за победу
но матч был очень тяжелым и к сожалению столько покалеченных
2-1
Боротьба триває!