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Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вирувала стихія: на місто обрушилися грози, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи", - зазначено в повідомленні.

Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, і після цього роботи з відкачування ще продовжилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило. ВIДЕО

Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 01
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 02
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 03
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 04
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 05
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 06
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 07
Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці 08

Автор: 

Запоріжжя (2278) негода (757) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+7
Слава Україні !!!
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30.06.2021 00:35
+4
Запаребрік сходить на гівно.
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30.06.2021 00:45
+3
Украина - Швеция 2:1
Спасибо шведу за победу
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30.06.2021 00:31
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Улица Иванова самая высокая точка Запорожья, как может затопить? Хотя и ливень был сильный.
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30.06.2021 00:16 Відповісти
А просто по Шевчику линуло.
Чудо на 15 минут. Ливнёвки в порядке
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30.06.2021 00:37 Відповісти
А все тому, що в самій колисці козаків запорожських вивіски на магазинах до сих пір на кацапсячому ізьікє пишуть...
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30.06.2021 01:18 Відповісти
Тю. Дощ, вітер був,але не довго. Граду не бачив. А потім знов світило сонце.
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30.06.2021 00:28 Відповісти
Град был. Недолго и мелкий. Но был.
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30.06.2021 01:10 Відповісти
Украина - Швеция 2:1
Спасибо шведу за победу
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30.06.2021 00:31 Відповісти
2-1 Украина Украина Довбык заколотыв гол
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30.06.2021 00:31 Відповісти
ребята молодцы !!!!!!!!!!! поздравляю !!!!!!!!!!!!!
но матч был очень тяжелым и к сожалению столько покалеченных
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30.06.2021 00:39 Відповісти
Довбык делает 2-1 ...какаяразница ?
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30.06.2021 00:33 Відповісти
Слава Україні !!!
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30.06.2021 00:35 Відповісти
Запаребрік сходить на гівно.
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30.06.2021 00:45 Відповісти
ріденьке..
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30.06.2021 00:48 Відповісти
Шева чемпион ...Украина 2-1 Швеция .....урааааааапп
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30.06.2021 00:35 Відповісти
Цензор не спи ....
2-1
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30.06.2021 00:36 Відповісти
2:1!!!!!Украина в 1\4 финала!!!!!! с Англией теперь играть...
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30.06.2021 00:38 Відповісти
Перемога 2:1
Боротьба триває!

Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы - Цензор.НЕТ 7815
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30.06.2021 00:39 Відповісти
Враждебная стихия
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30.06.2021 00:47 Відповісти
на бабурке был дождь два раза гром но без града а вгороде по ютубу градо\потоп.шок))
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30.06.2021 00:49 Відповісти
А как там в Криворожье?
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30.06.2021 02:08 Відповісти
Небесная канцелярия в этом году льет нещадно водицу...
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30.06.2021 05:17 Відповісти
 
 