Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вирувала стихія: на місто обрушилися грози, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи", - зазначено в повідомленні.

Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, і після цього роботи з відкачування ще продовжилися.

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