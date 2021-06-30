Тіло 19-річного військовослужбовця виявили в кар'єрі в Ужгороді, - поліція. ФОТОрепортаж

В Ужгороді в кар'єрі знайшли тіло 19-річного військовослужбовця, якого розшукували п'ять днів, який зник ще 10 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Поліцейські, рятувальники, нацгвардійці близько 5 діб розшукували 19-річного жителя Рівненщини… Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, повідомлення про зникнення 19-річного мешканця Рівненської області на території Закарпаття надійшло до Ужгородського районного управління поліції 23 червня. Поліцейські встановили, що чоловік був військовослужбовцем і ще 10 червня пішов з військової частини відпочивати на природі.

Зазначається, що правоохоронці вивчили всю інформацію про зниклого та приступили до пошуків. Ужгородські поліцейські спільно з кінологами, нацгвардійцями та рятувальниками обстежили прилеглі до міста території, громадські заклади обласного центру, ринки, вокзали, перевірили коло спілкування хлопця, опитали кожного, хто міг бодай щось знати про місцезнаходження чоловіка. Також поліцейські скористалася записами відеокамер міста "Безпечне Закарпаття".

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"Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України", - наголосили в поліції.





Фото: сайт Нацполіції