СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е. ФОТОрепортаж

Група контрабандистів на Київщині намагалася відправити близько 30 посилок з унікальними культурними цінностями, датованими I тисячоліттям до н.е. і періодом Київської Русі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.

Переправити контрабандну ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Під час слідчих дій за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема:

вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі;

холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е.

Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей.

Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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