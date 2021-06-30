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СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е. ФОТОрепортаж

Група контрабандистів на Київщині намагалася відправити близько 30 посилок з унікальними культурними цінностями, датованими I тисячоліттям до н.е. і періодом Київської Русі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.

Переправити контрабандну ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Під час слідчих дій за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема:

  • вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі;
  • холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е.

Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей.

Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба. ФОТО

СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 01
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 02
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 03
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 04
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 05
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 06
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е 07

Київська область (4041) контрабанда (1823) культура (434) СБУ (12846) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+6
а какие кресты могли быть до нашей эры?
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30.06.2021 10:16
+4
чорний коп
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30.06.2021 10:11
+4
Все ценное вывозилось из нашей страны (как колонии ) в москву и питербург, начиная с 17 века. Грустно констатировать, но это все - почти хлам.
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30.06.2021 10:43
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30.06.2021 10:11 Відповісти
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е - Цензор.НЕТ 9415СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е - Цензор.НЕТ 9440
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30.06.2021 11:07 Відповісти
а какие кресты могли быть до нашей эры?
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30.06.2021 10:16 Відповісти
ти гадаєш, що першого хреста виготовили сам для того аби розіпяти христоса?
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30.06.2021 10:24 Відповісти
он про то, что крест стал крестиком-символом для ношения на пузе после распятия Христа.
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30.06.2021 11:44 Відповісти
він про це мовчить
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30.06.2021 12:00 Відповісти
Козацьки хрести 1 ст д.е.?
Уламки фібул і ароматниці шмурдякові.
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30.06.2021 10:17 Відповісти
Все ценное вывозилось из нашей страны (как колонии ) в москву и питербург, начиная с 17 века. Грустно констатировать, но это все - почти хлам.
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30.06.2021 10:43 Відповісти
на любому ринку копачів, монетників/нумізматів ітп. такий металолом продається вільно і серед білого дня ...подекуди під носом у мінтів...
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30.06.2021 10:59 Відповісти
Это кому-то нужно?
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30.06.2021 12:34 Відповісти
якби у зЕлені було "масло у голові", то краще б міні-стр безкультури ткаченко та його Вошь дь виділили б справедливі кошти на викуп артефактів, що знайдені українцями.. аніж усіх, навіть патріотів, направляти у неправове русло..
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30.06.2021 14:51 Відповісти
Все что на фото это антикварный мусор, который в принцепе ничего не стоит. Новость из разряда "наколотить понты" с целью показать свою якобы работу. Везде один обман, жульничество и "развод".
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01.07.2021 07:42 Відповісти
 
 