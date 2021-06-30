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Начальника райвідділу поліції Одещини підозрюють у продажу заарештованих автомобілів, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР повідомило про підозру начальнику райвідділу поліції Одеської області, причетному до схеми продажу заарештованих автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Позашляховик "Range Rover" був вилучений під час перетину українського кордону у зв’язку з перебуванням автомобіля у базі розшуку Інтерполу як викраденого у Великій Британії. Автівку передали для подальшого зберігання до відділу поліції.

Встановлено, що згодом начальник цього відділу "віддав" громадянину Молдови цей позашляховик. Іноземець продав автомобіль третій особі.

Під час обшуків у відділах поліції Одеської області слідчі ДБР вилучили речі та документи, які свідчать про систематичність таких зловживань поліцейським щодо автомобілів, розшукуваних Інтерполом.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Поліцейському загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідство триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Читайте: Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР. ФОТОрепортаж

Начальника райвідділу поліції Одещини підозрюють у продажу заарештованих автомобілів, - ДБР 01
Начальника райвідділу поліції Одещини підозрюють у продажу заарештованих автомобілів, - ДБР 02
Начальника райвідділу поліції Одещини підозрюють у продажу заарештованих автомобілів, - ДБР 03

авто (6185) Одеська область (3236) Нацполіція (15196) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+5
Аваков не не а каким он боком к этой истории
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30.06.2021 12:08
+5
Не клевещите на полицейского, он же ж а/м не продал, а просто отдал гр-ну Молдовы. Просто хотел помочь гражданину братской страны. Он ведь не знал, что тот его продаст. В действиях полицейского никакого корыстного умысла не было. Мне кажется его любой Одесский суд оправдает. Здесь не к чему зацепиться...
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30.06.2021 12:19
+3
Выпишут премию и отправят на повышение
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30.06.2021 12:23
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Не тяжкое преступление, вот когда жить мешают - полиция изжила себя, выродки
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Тю, а кому ще як не йому продавати арештовані тачки?
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30.06.2021 12:08 Відповісти
Аваков не не а каким он боком к этой истории
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30.06.2021 12:08 Відповісти
Не клевещите на полицейского, он же ж а/м не продал, а просто отдал гр-ну Молдовы. Просто хотел помочь гражданину братской страны. Он ведь не знал, что тот его продаст. В действиях полицейского никакого корыстного умысла не было. Мне кажется его любой Одесский суд оправдает. Здесь не к чему зацепиться...
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30.06.2021 12:19 Відповісти
Оправдает, не удивлюсь ещё и жертвой наклепу сделают, это ток судья Черниговского Логвина, очень похоже, что продажная, а поэтому должна сидеть, но в Украине преступников защищают все инстанции, такая страна
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01.07.2021 04:55 Відповісти
Выпишут премию и отправят на повышение
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30.06.2021 12:23 Відповісти
Похоже так и будет, ещё если папа как например у Бугая Александра назначался самим Януковичем на должности - зелёный свет золотой молодежи мусоров
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01.07.2021 04:56 Відповісти
А інші не такі?
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30.06.2021 15:20 Відповісти
Схоже, що не краші, як того мене переконували у відділку, адже в інших країнах на їх думку не краще, тому і їм можна. Та й головне народ терпить
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01.07.2021 04:57 Відповісти
Хрень какая то. В Великобритании руль с другой стороны стоит.
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30.06.2021 19:25 Відповісти
 
 