Начальника райвідділу поліції Одещини підозрюють у продажу заарештованих автомобілів, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР повідомило про підозру начальнику райвідділу поліції Одеської області, причетному до схеми продажу заарештованих автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Позашляховик "Range Rover" був вилучений під час перетину українського кордону у зв’язку з перебуванням автомобіля у базі розшуку Інтерполу як викраденого у Великій Британії. Автівку передали для подальшого зберігання до відділу поліції.

Встановлено, що згодом начальник цього відділу "віддав" громадянину Молдови цей позашляховик. Іноземець продав автомобіль третій особі.

Під час обшуків у відділах поліції Одеської області слідчі ДБР вилучили речі та документи, які свідчать про систематичність таких зловживань поліцейським щодо автомобілів, розшукуваних Інтерполом.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Поліцейському загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідство триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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