Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі міністри та глава уряду прийшли на засідання Кабінету Міністрів у футболках збірної України з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Telegram.

"Уряд вітає збірну України з футболу з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх команди й тренерського штабу. Такі речі дуже мотивують та об’єднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Дякуємо нашим гравцям! Вперед - до нових перемог!" - написав Шмигаль.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції і вперше вийшла у чвертьфінал.

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