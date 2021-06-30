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Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі міністри та глава уряду прийшли на засідання Кабінету Міністрів у футболках збірної України з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Telegram.

"Уряд вітає збірну України з футболу з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх команди й тренерського штабу. Такі речі дуже мотивують та об’єднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Дякуємо нашим гравцям! Вперед - до нових перемог!" - написав Шмигаль.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції і вперше вийшла у чвертьфінал.

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Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу 01
Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу 02
Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу 03
Шмигаль і міністри прийшли на засідання Кабміну у футболках збірної України з футболу 04

Автор: 

Кабмін (14103) збірна з футболу (224) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+16
А вы, как не рядитесь и как не садитесь ... нутро краше не станет.
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30.06.2021 14:05
+11
У клоунов показуха.
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30.06.2021 14:07
+11
цЫрк
Квартальный вариант "Денег нет, но вы держитесь" для малоросов.
Зрелища вместо хлеба.
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30.06.2021 14:09
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А вы, как не рядитесь и как не садитесь ... нутро краше не станет.
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30.06.2021 14:05 Відповісти
У клоунов показуха.
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30.06.2021 14:07 Відповісти
По видосикам и флешмобам эта власть впереди планеты всей. Вот только работают исключительно на свой карман и карманы своих хозяев, а не на страну.
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30.06.2021 14:08 Відповісти
Боюся що ці слуги Бені накупили футболу за бюджетні кошти ще й в тридорого.
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30.06.2021 14:08 Відповісти
цЫрк
Квартальный вариант "Денег нет, но вы держитесь" для малоросов.
Зрелища вместо хлеба.
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30.06.2021 14:09 Відповісти
могут в футболках, а могут и в косовортках, как зеленский.
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30.06.2021 14:09 Відповісти
Лицемеры,ублюдки и , вообще,ряженые презервативы....
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30.06.2021 14:11 Відповісти
Видосики....***...А за футболки ОНИ заплатили?
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30.06.2021 14:16 Відповісти
Мы за эти футболки заплатили...своими налогами...а эти скоты на них ни копейки не потратили..
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30.06.2021 14:21 Відповісти
И что?? Это как то реанимирует упавшую в кому экономику Украины??
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30.06.2021 14:18 Відповісти
Эти суки в кандалах ходить должны...
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30.06.2021 14:21 Відповісти
У победы много отцов , поражение - всегда сирота.
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30.06.2021 17:14 Відповісти
У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота (С)
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30.06.2021 20:24 Відповісти
 
 