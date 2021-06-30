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Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство. ФОТО

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини на вул. Джерельній, в результаті якої був поранений представник Нацкорпусу Артем Мошенський.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зараз поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в середу вранці в Харкові на вул. Джерельній сталася стрілянина, в результаті якої невідомий поранив 31-річного чоловіка в область шиї. Пораненого чоловіка доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Постраждалим виявився представник Нацкорпусу Артем Мошенський.

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Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство 01
Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство 02

замах (553) Нацполіція (15198) стрілянина (1783) Харків (5631) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+11
"Спочатку було слово". Українська влада дуже лояльно ставиться до носіїв руцького мира в інформаційному просторі. Ось і маємо результат, почалося реальне полювання на людей, які дотримуються державницької ідеології.
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30.06.2021 16:01
+9
Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 4568
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30.06.2021 16:19
+8
нацкорпус это петушня продажная, хоть в харькове, хоть в киеве.
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30.06.2021 16:26
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"Спочатку було слово". Українська влада дуже лояльно ставиться до носіїв руцького мира в інформаційному просторі. Ось і маємо результат, почалося реальне полювання на людей, які дотримуються державницької ідеології.
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30.06.2021 16:01 Відповісти
Зато футболистов поздравили видосиками и футболочками на заседании КМ!
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30.06.2021 16:09 Відповісти
Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 4568
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30.06.2021 16:19 Відповісти
подивитись на якому авто Їздить людина з державницькою ідеологією і починають мучити сумніви,а чи за державу і народ вона страждає так тяжко?
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30.06.2021 16:20 Відповісти
На якому авто мусить їздити людина із «державницькою ідеологією»? 🤔
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30.06.2021 16:54 Відповісти
Двом кацапським тролям дуже сподобався цей комент)
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30.06.2021 16:55 Відповісти
Людина із державницькою ідеологією мусить їздити згідно з кольоровою диференціацією. Продажні чиновники, судді та прокурори на чорних величезних позашляховиках, носії державницької ідеології - на білих величезних позашляховиках.
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30.06.2021 17:21 Відповісти
Ти ідіот?
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30.06.2021 17:24 Відповісти
нацкорпус это петушня продажная, хоть в харькове, хоть в киеве.
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30.06.2021 16:26 Відповісти
О какой ты "грозныЙ"
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30.06.2021 22:57 Відповісти
чмошник не прчься за ником - иди скажи им в лицо. быдлота ватная.
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30.06.2021 22:58 Відповісти
полупокер, ты чего расхрюкался! кому им, стаду петухов, или опущенному в сизо? так сам он не придет, бздливое по жизни, 6 штук охраны. это он только в студиях пальцы гнет.
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01.07.2021 11:07 Відповісти
номерной знак на машине отличный- дата основания Харькова)
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30.06.2021 16:42 Відповісти
Страна вечного цирка,титушка подстрелил титушку.
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30.06.2021 16:44 Відповісти
Изговняли себя по полной эти нацженовские «патриоты». Выступают продажными шестерками в руках «правильных» кукловодов.
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30.06.2021 17:08 Відповісти
Ушлепки из нацкорпуса слоняются по улицам наших городов как платная титушня. Ведь всего год назад именно эти псевдопатриоты забивали битами харьковчанина Никиту Роженорко - выжил тот чудом! Так что сочувствия к таким персонажам нет! Что посеешь - то и пожнешь)))
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30.06.2021 18:07 Відповісти
Тільки ти забув сказати, що Нікіта Роженко, це українофоб із партії шарія, і якщо б він не був українофобом, йому б не рознесли мордашку битами
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30.06.2021 21:20 Відповісти
Ушлепки из нацкорпуса слоняются по улицам наших городов как платная титушня. Ведь всего год назад именно эти псевдопатриоты забивали битами харьковчанина Никиту Роженко - выжил тот чудом! Так что сочувствия к таким персонажам нет! Что посеешь - то и пожнешь)))
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30.06.2021 18:11 Відповісти
так а что же ты родной за ником обвиняешь? ты выйди и скажи как мужик ИМ в лицо . не можешь - засунь язык в опу и не булькай
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30.06.2021 22:59 Відповісти
Тут і думати особливо нічого, Добкін замовляє переслідування націоналістів, які заважають йому вести виборчу кампанію.
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30.06.2021 21:17 Відповісти
 
 