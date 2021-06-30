Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство. ФОТО

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини на вул. Джерельній, в результаті якої був поранений представник Нацкорпусу Артем Мошенський.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зараз поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в середу вранці в Харкові на вул. Джерельній сталася стрілянина, в результаті якої невідомий поранив 31-річного чоловіка в область шиї. Пораненого чоловіка доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Постраждалим виявився представник Нацкорпусу Артем Мошенський.

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