Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Андрієм Гонаром попрощалися у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 червня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з Андрієм Миколайовичем Гонаром, 1969 року народження, старшим солдатом, старшим водієм 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 26 червня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, що дістав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Рудана", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Центральному цвинтарі Кривого Рогу поховали старшого солдата Андрія Гонара, загиблого на Донбасі від осколкових поранень. Старший водій мотопіхотної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар загинув 26 червня.

Це трапилося поблизу селища Піски на Донеччиніпід час обстрілу із гранатометів та мінометів з боку проросійських бойовиків.

Воїн був родом із Кривого Рогу, служив у лавах 58-ї мотопіхотної бригади з червня 2019 року.

Наш земляк поліг в останній день дії контракту, який він збирався подовжити.

З Героєм попрощалися у храмі на вул. Українській. На панахиду прийшли до сотні людей. Провели воїна в останню путь його рідні, близькі, побратими-військовослужбовці, представники міської та Центрально-Міської районної влади", - зазначається, зокрема, у повідомленні.

Андрій Гонар народився 14.08.1969 року. На війні перебував з 2015 року, спочатку був мобілізований, потім підписав контракт із 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. Останнім часом проходив військову службу в 58-й ОМПБр з червня 2019 року.

У нього залишилося троє дітей.

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