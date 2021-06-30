УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
3 409 4

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 червня, з Дніпра до Києва проведено планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 01

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" троє поранених, четверо хворих і троє травмованих військовослужбовців прибули на військовий майданчик аеропорту "Бориспіль", а потім спеціалізованим транспортом їх доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" у Києві.

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 02

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 03

Військовослужбовці проходили лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 04
Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 05

Зараз воїнів розмістили у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів стабільний.

Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 06
Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ 07

Зазначається, що в даний час військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

Автор: 

Київ (19530) поранення (2807) евакуація (2321) військовослужбовці (4770) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выздоравливайте ребята!
показати весь коментар
30.06.2021 20:13 Відповісти
Одужання хлопцям…..
показати весь коментар
30.06.2021 20:22 Відповісти
Одужуйте, рідненькі.
показати весь коментар
30.06.2021 20:30 Відповісти
здоровья,дети!!
показати весь коментар
30.06.2021 20:44 Відповісти
 
 