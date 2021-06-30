Десятьох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано санавіацією до Києва, - Медсили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 червня, з Дніпра до Києва проведено планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" троє поранених, четверо хворих і троє травмованих військовослужбовців прибули на військовий майданчик аеропорту "Бориспіль", а потім спеціалізованим транспортом їх доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" у Києві.

Військовослужбовці проходили лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.





Зараз воїнів розмістили у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів стабільний.





Зазначається, що в даний час військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.