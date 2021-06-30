Україна показала в ОБСЄ, як російські окупанти застосовують важке озброєння на Донбасі. ФОТОрепортаж

Місія України в ОБСЄ продемонструвала країнам-учасницям факти застосування минулого тижня російськими окупаційними військами важкого озброєння, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 30 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулого тижня 21-27 червня позиції Збройних Сил України були обстріляні 102 рази з активним застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння поблизу 18 житлових районів. У результаті цих актів збройної агресії Росії один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранень", - заявили в українській делегації.

Найбільш грубі випадки порушення перемир’я збройними формуваннями РФ із застосуванням забороненого Мінськом озброєння були продемонстровані з використанням карт-схем.

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Так, 23 червня вранці українські позиції в районі н.п. Південне були обстріляні з житлового району біля шахти імені Гагаріна, що біля окупованої Горлівки. Обстріл, який тривав 25 хвилин, вівся із 120-мм міномета.

23 червня ввечері російські збройні формування також здійснили обстріл південної околиці Авдіївки, вогонь із 120-мм міномета вівся з району тимчасово окупованої Яковлівки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено, зокрема, приватний житловий будинок. Крім того, позиції ЗСУ поблизу Авдіївки були обстріляні в іншому випадку, коли окупанти вели вогонь з 82- та 120-мм мінометів з напрямку Ясинуватої та Каштанового.

24 червня цивільна інфраструктура в мирній Мар’їнці зазнала обстрілу із 100-мм протитанкових гармат МТ-12. Загалом окупанти, які вели вогонь з житлового району біля шахти Трудівська на околиці Донецька, випустили 24 снаряди. У результаті обстрілу пошкоджень зазнала школа у Мар’їнці та прилегла територія.

Позиції ЗСУ поблизу Новотошківського були обстріляні з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Обстріл проводився з напрямку н.п. Донецький, де раніше було зафіксовано ведення інженерних робіт на позиціях окупантів.

"Під обстріл також потрапив автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони Спеціального центру з контролю та координації. Він відбувся у той час, коли на місці був присутній персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста, який був вимушений покинути територію. Російські збройні формування вдалися до такої безвідповідальної поведінки, незважаючи на раніше узгоджені гарантії безпеки", - заявили в українській місії.

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26 червня окупанти здійснили обстріл Красногорівки, завдавши пошкодження цивільній інфраструктурі. Обстріл вівся з району тимчасово окупованої Старомихайлівка із застосуванням 122-мм артилерійських систем, 120-мм мінометів та станкового протитанкового гранатомета СПГ-9.

"Такі дії ставлять під загрозу життя цивільних осіб і спрямовані на ескалацію ситуації вздовж лінії зіткнення. Вони супроводжуються дезінформаційною кампанією, що передбачає розповсюдження брехливих наративів про так звану агресивну поведінку України. Окупанти явно намагаються спровокувати українських захисників на вогонь у відповідь, щоб звинуватити потім українську сторону у нібито порушенні режиму припинення вогню", - заявили в місії України при ОБСЄ.