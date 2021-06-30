УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 574 1

Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини. ФОТОрепортаж

Інструктори з тактичної медицини Української морської піхоти в рамках навчань Sea Breeze провели заняття з військовослужбовцями збройних сил Грузії, Молдови та морськими піхотинцями США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Українські військові медики показали, як надавати першу домедичну допомогу при веденні бойових дій та евакуювати пораненого з поля бою.

За словами керівника занять, виконуючого обов'язки начальника медичної служби Командування морської піхоти підполковника медичної служби Сергія Толкачова, такі заняття показують реальний бойовий досвід, отриманий в районі проведення АТО/ООС. Завдяки професіоналізму наших медиків вдалося врятувати не одне життя. Саме тому заняття викликали великий інтерес у зарубіжних учасників навчань.

У всіх інструкторів, які проводили заняття, є сертифікати підготовки за стандартами НАТО.

Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини 01

Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини 02
Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини 03
Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини 04
Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини 05

Автор: 

Міноборони (7406) Сі-Бриз (87) військові навчання (2777)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Nації !!!
Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини - Цензор.НЕТ 2675
показати весь коментар
01.07.2021 00:22 Відповісти
 
 