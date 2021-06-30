Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини. ФОТОрепортаж

Інструктори з тактичної медицини Української морської піхоти в рамках навчань Sea Breeze провели заняття з військовослужбовцями збройних сил Грузії, Молдови та морськими піхотинцями США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Українські військові медики показали, як надавати першу домедичну допомогу при веденні бойових дій та евакуювати пораненого з поля бою.

За словами керівника занять, виконуючого обов'язки начальника медичної служби Командування морської піхоти підполковника медичної служби Сергія Толкачова, такі заняття показують реальний бойовий досвід, отриманий в районі проведення АТО/ООС. Завдяки професіоналізму наших медиків вдалося врятувати не одне життя. Саме тому заняття викликали великий інтерес у зарубіжних учасників навчань.

У всіх інструкторів, які проводили заняття, є сертифікати підготовки за стандартами НАТО.







