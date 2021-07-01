Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з околиць шахти "Бутівка" запустили в бік окупованого Донецька прапор України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Цей захід є нагадування для російських окупантів, що український стяг буде майоріти над українським Донецьком, адже окупація є не вічною і за всі злочини доведеться відповідати.







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Для місцевого населення, яке тимчасово відірване ворогом від нашої країни, жовто-блакитний прапор є привітанням з нагоди 25-ї річниці проголошення Конституції України та 7-ї річниці звільнення від російських окупантів українських міст Констянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ. Також наш прапор є нагадуванням, що про них пам’ятають і не забувають .







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