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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з околиць шахти "Бутівка" запустили в бік окупованого Донецька прапор України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 01

Цей захід є нагадування для російських окупантів, що український стяг буде майоріти над українським Донецьком, адже окупація є не вічною і за всі злочини доведеться відповідати.

Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 02
Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 03
Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 04

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Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 05

Для місцевого населення, яке тимчасово відірване ворогом від нашої країни, жовто-блакитний прапор є привітанням з нагоди 25-ї річниці проголошення Конституції України та 7-ї річниці звільнення від російських окупантів українських міст Констянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ. Також наш прапор є нагадуванням, що про них пам’ятають і не забувають .

Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 05
Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 07
Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 08

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Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 09
Бійці 72-ї ОМБр запустили в бік окупованого Донецька величезний прапор України 10

Автор: 

Донецьк (947) прапор (485) Донбас (22356) 72 окрема механізована бригада (243) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины - Цензор.НЕТ 197
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01.07.2021 00:22
+2
А скільки жовто-блакитних кульок потрібно для підняття в повітря заряду з РПГ?
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01.07.2021 00:46
+1
Задача для школи з фізики.
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01.07.2021 01:00
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Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины - Цензор.НЕТ 197
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01.07.2021 00:22 Відповісти
Щоб ти не впізнала.
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01.07.2021 00:34 Відповісти
А скільки жовто-блакитних кульок потрібно для підняття в повітря заряду з РПГ?
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01.07.2021 00:46 Відповісти
Задача для школи з фізики.
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01.07.2021 01:00 Відповісти
А скiльки зарядiв потрiбно "перемiстити" до лугандону?
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01.07.2021 11:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.07.2021 11:35 Відповісти
 
 