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"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020
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+46 Вася Шевченко #371210
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+32 Давид Стрембовский
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