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"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 01

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Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 02

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 03

Також читайте: Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 04

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 05

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 06

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 07

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 08

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Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 09

Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів. ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 10

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Автор: 

путін володимир (23878) збірна з футболу (224) фотожаба (13898) футбол (1582) Янукович Віктор (10782) Євро-2020 (99) Шевченко Андрій футболіст (46)


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Топ коментарі
+46
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5182

...
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01.07.2021 08:50
+37
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5287
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01.07.2021 08:48
+32
Насчет "косоворотки" огонь)))
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01.07.2021 08:48
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Насчет "косоворотки" огонь)))
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01.07.2021 08:48 Відповісти
Там в ней должен был быть преЗЕдент.
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01.07.2021 08:50 Відповісти
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5287
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01.07.2021 08:48 Відповісти
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5182

...
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01.07.2021 08:50 Відповісти
то косиворотка ... розстібнулась
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01.07.2021 14:28 Відповісти
Спасибо шведам за дважды победу.
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01.07.2021 08:53 Відповісти
Мосейчук , с г+г то же не плохо по Подхалимажу , аж Противно.Одна в ОП уже перестаралась , - Выдатной деятель Современности.
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01.07.2021 08:58 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/d/c/4/fdc4067a0f5a79ac0bf3b82bef36c9fc/original.jpg Это как Гражданская война в угольном бассейне по московски, при оккупации Крыма и захвата большого водного пространства Азовского и Чёрного морей.
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01.07.2021 09:09 Відповісти
Русофобия с особой циничностью.
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01.07.2021 09:25 Відповісти
"Volvo" - русофобская марка для унижения московитского автопрома.
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01.07.2021 09:24 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 159
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01.07.2021 10:18 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3505
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01.07.2021 10:19 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3509
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01.07.2021 10:19 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3027
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01.07.2021 10:20 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9940
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01.07.2021 10:21 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6017
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01.07.2021 10:22 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1371
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01.07.2021 10:23 Відповісти
Тема з ліфчиком до кінця не розкрита!
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01.07.2021 11:30 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6221
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01.07.2021 11:39 Відповісти
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7686
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01.07.2021 11:39 Відповісти
⁠Думаю Україні потрібно зіграти в автобус, а в атаках використовувати тактику кутового (при атаці іти на фланг і старатись як най більше заробити кутових, при кутових використовувати велику кількість гравців. І ще постаратись заробити штрафний для Малиновського.
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01.07.2021 23:20 Відповісти
 
 