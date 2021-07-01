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Стартував новий етап будівництва обхідної дороги в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Новий етап будівництва Південного обходу міста Дніпро стартував. На ділянці розпочато укладання шарів дорожнього покриття дворівневої транспортної розв'язки на перетині з вулицею Аеропортівською

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook.

"Нова об'їзна дорога матиме протяжність 7 км і вирішить проблему транспортного навантаження на вуличну мережу міста, направивши транзитний транспорт на правий берег Дніпра в обхід міської забудови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обхідна дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з'єднає західні області України зі східними.

Нині в межах президентської програми "Велике будівництво" роботи тривають одночасно на 4 ділянках: там працюють 200 фахівців і 75 одиниць спецтехніки. Роботи планують завершити восени 2021 року.

Найближчим часом на ділянці км 0+000 - км 1+800 розпочнеться комплекс робіт зі зміцнення вхідного і вихідного русла водопропускних труб і зміцнення відкосів. На відрізку км 3+700 - км 4+200 почнеться влаштування шарів дорожньї основи. На ділянці від межі міста до вул. Мільмана завершуються роботи з влаштування колектора і земляного полотна і піску з подальшим армуванням геосинтетичним матеріалом. Після цього розпочнуться роботи з влаштування зливової каналізації.

Також читайте: На Полтавщині повністю відновили дорогу Шили - Полтава, - ОДА

Водночас фахівці "Автомагістраль-Південь" будують дворівневу транспортну розв'язку завдовжки 45 м і завширшки 22 м на перетині з вулицею Аеропортівською.

"Ця частина проєкту є вкрай важливою, адже дасть змогу повноцінно з’єднати всі ділянки 7-кілометрової об’їзної дороги, забезпечивши комфорт та безпеку транспортного руху при перетині нової траси з магістральною вулицею міста", - йдеться в повідомленні.

На транспортній розв'язці триває будівництво шляхопроводу: мостобудівники завершують влаштування збірно-монолітних стоянів і незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови. Дорожньо-будівельні бригади проводять влаштування посиленого шару основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Найближчим часом стартують роботи з влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Автор: 

Дніпро (3283) дороги (3065) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
сейчас все фуры едут через город. пусть половину украдут, но решат эту проблему
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01.07.2021 10:19
+1
ЗЕ-Велике КРАДІВНИЦТВО!!!))))
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01.07.2021 09:51
+1
Карьеры юзика работают круглосуточно....бабло в офшоры течет рекой...
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01.07.2021 09:55
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ЗЕ-Велике КРАДІВНИЦТВО!!!))))
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01.07.2021 09:51 Відповісти
сейчас все фуры едут через город. пусть половину украдут, но решат эту проблему
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01.07.2021 10:19 Відповісти
І який трафік піде цією дорогою? З Солоного на Іларіонове і назад?
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01.07.2021 12:24 Відповісти
останови любую фуру на Космической и поинтересуйся, что за грузопоток такой "между Соленым и Илларионово".
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01.07.2021 13:03 Відповісти
А про фури - поїдьТЕ і подивІТЬСЯ де там тими фурами їздити Гаванська-Рибальськ-Ігрень-Іларіонове? Чи Гаванська-Усть-Самарський міст-Білостоцького-Слобожанський-Підгороднє?
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01.07.2021 13:22 Відповісти
Так,Ромо,абсолютно правильно,бо скоріш за все кошти були виділено під реалізацію проекту "Об"ізної дороги", а в натурі будується "Обхідна дорога"!
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01.07.2021 10:54 Відповісти
Карьеры юзика работают круглосуточно....бабло в офшоры течет рекой...
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01.07.2021 09:55 Відповісти
Сколько раз я писала - дорога на Днепр из Киева в сегодняшнем виде - это пародия . Строить надо автобан ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА Киев- Днепр. Там есть нормальное пространство
Дорога будет короче , по типу Киев- Одесса
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01.07.2021 09:55 Відповісти
элка, ты?
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01.07.2021 10:18 Відповісти
Як казав наш 5 Президент - навіть якщо Тризуб на Спаську вежу встановлять, то ми скажем що криво висить.
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01.07.2021 10:07 Відповісти
Це дорога з нізвідки у нікуди. Перегляньте карту доріг і придумайте для неї трафік.
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01.07.2021 12:25 Відповісти
" ...там работают 200 специалистов и 75 единиц спецтехники ... " 3,14здешь! На 5 разделите и получите правду. Заявляю как местный житель. Поэтому нихера там не будет закончено "к осени 2021 г.". И что это за срок такой "к осени"? Писали бы уже "после дождичка, в четверг ..." Какая разница? (с)
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01.07.2021 10:19 Відповісти
Когда будут доделывать объездную через Кайдакский мост? Опоры поставили лет 10 назад, и - тишина...
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01.07.2021 10:28 Відповісти
Кирилл Тимошенко, такой Тимошенко . Сегодня с утра по этим фоткам - что было на самом деле. Работяги натягивали красно-белую ленту ограждающую и забивали колышки на ответвлении коллектора, но самое интересное - никто нигде не пишет - дожди уничтожили метровую пластиковую трубу для отвода ручья от дороги и её основание. Теперь гаражный кооператив на 2000 авто полностью в грязи - убили окончательно дорогу к гаражам. Это место проклято людьми
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01.07.2021 11:52 Відповісти
 
 