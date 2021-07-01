Стартував новий етап будівництва обхідної дороги в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Новий етап будівництва Південного обходу міста Дніпро стартував. На ділянці розпочато укладання шарів дорожнього покриття дворівневої транспортної розв'язки на перетині з вулицею Аеропортівською

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook.

"Нова об'їзна дорога матиме протяжність 7 км і вирішить проблему транспортного навантаження на вуличну мережу міста, направивши транзитний транспорт на правий берег Дніпра в обхід міської забудови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обхідна дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з'єднає західні області України зі східними.

Нині в межах президентської програми "Велике будівництво" роботи тривають одночасно на 4 ділянках: там працюють 200 фахівців і 75 одиниць спецтехніки. Роботи планують завершити восени 2021 року.

Найближчим часом на ділянці км 0+000 - км 1+800 розпочнеться комплекс робіт зі зміцнення вхідного і вихідного русла водопропускних труб і зміцнення відкосів. На відрізку км 3+700 - км 4+200 почнеться влаштування шарів дорожньї основи. На ділянці від межі міста до вул. Мільмана завершуються роботи з влаштування колектора і земляного полотна і піску з подальшим армуванням геосинтетичним матеріалом. Після цього розпочнуться роботи з влаштування зливової каналізації.

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Водночас фахівці "Автомагістраль-Південь" будують дворівневу транспортну розв'язку завдовжки 45 м і завширшки 22 м на перетині з вулицею Аеропортівською.

"Ця частина проєкту є вкрай важливою, адже дасть змогу повноцінно з’єднати всі ділянки 7-кілометрової об’їзної дороги, забезпечивши комфорт та безпеку транспортного руху при перетині нової траси з магістральною вулицею міста", - йдеться в повідомленні.

На транспортній розв'язці триває будівництво шляхопроводу: мостобудівники завершують влаштування збірно-монолітних стоянів і незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови. Дорожньо-будівельні бригади проводять влаштування посиленого шару основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Найближчим часом стартують роботи з влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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