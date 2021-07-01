Схрони з гранатами і вибухівкою виявлено в підвалі багатоповерхівки і покинутому дитячому таборі на Луганщині, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон ватажків незаконних збройних угруповань з військовими засобами ураження і схованку з гранатами в центрі Сєверодонецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед іншого вилучено ручну протипіхотну гранату виробництва РФ. Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили: 6,5 кг тротилу, ручну осколкову гранату та запал до неї, гранатометний постріл ВОГ-25, набої для стрілецької зброї.

За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.

Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєверодонецька.













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З тайника було вилучено: ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї, гранати РГД-5 та запали до них, реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

"Встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - додали в СБУ.