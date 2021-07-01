Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж
Поліцейський, який побив при затриманні чоловіка в Житомирі, підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
3 листопада 2020 під час нічного патрулювання в Житомирі поліцейський зупинив водія автомобіля за підозрою в керуванні в нетверезому стані. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння, а при затриманні почав нецензурно висловлюватися.
Після того, як патрульний надів на водія наручники, він повалив затриманого на асфальт і почав бити. Чоловік спробував втекти, проте отримав ще кілька ударів гумовим кийком по животу.
Через кілька годин затриманому водієві стало погано і його госпіталізували в лікарню. У нього виявили закриту травму живота.
Слідчі завершили досудове розслідування стосовно заступника командира роти Управління патрульної поліції в Житомирській області.
Поліцейський підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів і що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Были б наказания, может что то б и боялись, а так …..
===============
Да не грозит мусору никаких 10 лет. Пойдет на повышение, с компроматом.
===========
После незаконной остановки транспорта все остальные действия мусора незаконны.
если был пьяный за рулем, то не жалко
В свете вышесказанного треба не провтыкать недельку, оставшуюся на подготовку празднования скромненького юбилейчика - 5 годочков и 5 месячишек (с 07.02.2016), как киевский полицай С.Олейник зажмурил невинного несовершеннолетнего пассажира преследуемого и впоследствии расстрелянного BMW. Раз украинской Фемиде без малого 5 с половиной лет не хватило, чтобы примерно "вжарить" Олейнику, дабы другим неповадно было, то когда ещё Фемидины руки дойдут до житомирского полицая-драчуна. Тем паче, драчливый полицай а-ля де Житомир вообще-то никого и не зажмурил, а так, маненько попинал терпилу ногами - как татары самовар - так то ж для сугреву, чтобы чутка вспотеть - "вот и весь хрен до копейки"©.
І шо?