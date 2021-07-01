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Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейський, який побив при затриманні чоловіка в Житомирі, підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

3 листопада 2020 під час нічного патрулювання в Житомирі поліцейський зупинив водія автомобіля за підозрою в керуванні в нетверезому стані. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння, а при затриманні почав нецензурно висловлюватися.

Після того, як патрульний надів на водія наручники, він повалив затриманого на асфальт і почав бити. Чоловік спробував втекти, проте отримав ще кілька ударів гумовим кийком по животу.

Через кілька годин затриманому водієві стало погано і його госпіталізували в лікарню. У нього виявили закриту травму живота.

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно заступника командира роти Управління патрульної поліції в Житомирській області.

Поліцейський підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів і що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 01
Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 02
Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 03
Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 04

Житомир (578) побиття (939) Нацполіція (15205) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+7
мусору знов нічого не буде, переведуть в інше місце
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01.07.2021 10:02
+4
За 30 лет независимости много посадили? Или это у нас такая образцовая милиция-полиция? На Майдане избивали и убивали, много посадили? Половина из них уже давно работает в полиции и даже не стесняется носить береты "Беркута".
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01.07.2021 10:16
+4
Возможно не стоит так быстро клеить ярлыки? С одной стороны, мусорской произвол всегда был практически нерешаемой проблемой Украины, но ведь и пьяное быдло за рулем ничем не лучше..
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01.07.2021 10:16
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мусору знов нічого не буде, переведуть в інше місце
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01.07.2021 10:02 Відповісти
в этой стране всегда так ! кто в погонах - тот БОГ ! остальные - дерьмо
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01.07.2021 12:21 Відповісти
А зеленый скот васильковский отказался пройти обследование и никто его не задерживал...
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01.07.2021 10:04 Відповісти
Хоть одного посадят, или нравится писать «грозит» ?
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01.07.2021 10:08 Відповісти
За 30 лет независимости много посадили? Или это у нас такая образцовая милиция-полиция? На Майдане избивали и убивали, много посадили? Половина из них уже давно работает в полиции и даже не стесняется носить береты "Беркута".
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01.07.2021 10:16 Відповісти
Так и я ж про это .
Были б наказания, может что то б и боялись, а так …..
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01.07.2021 10:17 Відповісти
Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР.

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Да не грозит мусору никаких 10 лет. Пойдет на повышение, с компроматом.
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01.07.2021 10:08 Відповісти
МУСОРА ВОНЮЧЕГО на пожизненное !!!!
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01.07.2021 10:13 Відповісти
Возможно не стоит так быстро клеить ярлыки? С одной стороны, мусорской произвол всегда был практически нерешаемой проблемой Украины, но ведь и пьяное быдло за рулем ничем не лучше..
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01.07.2021 10:16 Відповісти
"Відмовився проводити обстеження"- скоріш за все був п'яний і дуже сильно бузив.
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01.07.2021 10:19 Відповісти
Спочатку проводиться обстеження на стан алкогольного сп'яніння технічними засобами на місці зупинки. У лікарні проводиться по направлення, яке виписує поліцейський і тільки у разі незгоди видія із результатами, які показав драгер. Якщо не було драгера, то ніяких підстав для обстеження у лікарні немає. Мусора як правило зловживають або ігнорують законодавство і діють по принципу прав той, у кого є зброя.
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01.07.2021 11:19 Відповісти
Так він відмовився обстежуватися на місці.
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01.07.2021 13:37 Відповісти
Тебе лично пишу: У законодавстві відсутня така підстава для зупинки транспортного засобу як ПІДОЗРА У КЕРУВАННІ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.

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После незаконной остановки транспорта все остальные действия мусора незаконны.
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01.07.2021 13:43 Відповісти
В законодавстві написано що не можна керувати в стані алкогольного сп'яніння.
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01.07.2021 14:40 Відповісти
нахер такие законы. недоработка законодателей - не повод для индульгенции потенциальным убийцам

если был пьяный за рулем, то не жалко
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06.12.2021 21:28 Відповісти
У законодавстві відсутня така підстава для зупинки транспортного засобу як ПІДОЗРА У КЕРУВАННІ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.
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01.07.2021 11:21 Відповісти
А с ***** его должнь садить.Пьяное бьдло за рулем преступник
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01.07.2021 10:22 Відповісти
где доказано что он был пьян?
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01.07.2021 12:40 Відповісти
пьяний за рулем- забити насмерть сволоту! , забили пьяного водія- посадити мусора! оприділіться .
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01.07.2021 11:27 Відповісти
А він був п'яний? Це зафіксовано? Може тебе забити про всяк випадок, для профілактики?
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01.07.2021 12:22 Відповісти
"оприділіться"? ще одна "рускоязичная чєлюсть"
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01.07.2021 12:39 Відповісти
смотрю все посаженные уже ....мусора шапито
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01.07.2021 12:23 Відповісти
Ну прям таки так грозит "десяточка" "полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире", шо бедняга драчливый полицай небось поди уже 47 раз усрався.
В свете вышесказанного треба не провтыкать недельку, оставшуюся на подготовку празднования скромненького юбилейчика - 5 годочков и 5 месячишек (с 07.02.2016), как киевский полицай С.Олейник зажмурил невинного несовершеннолетнего пассажира преследуемого и впоследствии расстрелянного BMW. Раз украинской Фемиде без малого 5 с половиной лет не хватило, чтобы примерно "вжарить" Олейнику, дабы другим неповадно было, то когда ещё Фемидины руки дойдут до житомирского полицая-драчуна. Тем паче, драчливый полицай а-ля де Житомир вообще-то никого и не зажмурил, а так, маненько попинал терпилу ногами - как татары самовар - так то ж для сугреву, чтобы чутка вспотеть - "вот и весь хрен до копейки"©.
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01.07.2021 13:53 Відповісти
3 березня 2018 р. було масове побиття бєркутастами людей.
І шо?
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01.07.2021 15:26 Відповісти
 
 