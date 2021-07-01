Поліцейському, який побив чоловіка під час затримання в Житомирі, загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейський, який побив при затриманні чоловіка в Житомирі, підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

3 листопада 2020 під час нічного патрулювання в Житомирі поліцейський зупинив водія автомобіля за підозрою в керуванні в нетверезому стані. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння, а при затриманні почав нецензурно висловлюватися.

Після того, як патрульний надів на водія наручники, він повалив затриманого на асфальт і почав бити. Чоловік спробував втекти, проте отримав ще кілька ударів гумовим кийком по животу.

Через кілька годин затриманому водієві стало погано і його госпіталізували в лікарню. У нього виявили закриту травму живота.

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно заступника командира роти Управління патрульної поліції в Житомирській області.

Поліцейський підозрюється в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством і застосуванням спецзасобів і що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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