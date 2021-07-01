Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області разом зі слідчими відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 за силової підтримки "ТОР" та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем тимчасового мешкання 37-річного чоловіка з Європи, під час якого вилучили понад 500 грамів кокаїну та підроблений паспорт громадянина України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Наголошується, що затриманий перебував у міжнародному розшуку.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Приморським судом міста Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Одразу після внесення застави поліцейські знову затримали іноземця в порядку екстрадиції.
Слідство триває.
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