УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 745 8

Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області разом зі слідчими відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 за силової підтримки "ТОР" та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем тимчасового мешкання 37-річного чоловіка з Європи, під час якого вилучили понад 500 грамів кокаїну та підроблений паспорт громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Наголошується, що затриманий перебував у міжнародному розшуку.

Також читайте: СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за тероризм

Дії правопорушника кваліфіковано за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Приморським судом міста Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Одразу після внесення застави поліцейські знову затримали іноземця в порядку екстрадиції.

Слідство триває.

Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку 01
Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку 02
Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку 03

Автор: 

затримання (4343) наркотики (1451) Одеса (5476) Нацполіція (15205) розшук (654)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тю, всего то полкило? та чувачелло явно на рыбалку собирался - бычков ловить, це у него просто ценный прикорм отобрали злодеи невиданные
показати весь коментар
01.07.2021 11:38 Відповісти
Так вот почему Янелох перешел на галлюциногены! Ожидаю, что он опять начнет видеть мир в глазах Ресурсного Фекалостана и еще много чего.
Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку - Цензор.НЕТ 7780
показати весь коментар
01.07.2021 11:42 Відповісти
Еще одна передача из Колумбии не доехала до ЗЕ...
показати весь коментар
01.07.2021 11:49 Відповісти
Ну имея полкило кокоса в Одессе можно было долго и плодотворно провести время ...
показати весь коментар
01.07.2021 11:50 Відповісти
Хлопцы шли за этой полкилограммовой баночкой конкретно и целенаправленно. Шота у этого русскоязычного гражданина иноземного государства из Европы с ними не срослось.
показати весь коментар
01.07.2021 12:17 Відповісти
Мабуть це Зе кур єр
показати весь коментар
01.07.2021 12:30 Відповісти
А может паспорт настоящий ?
Когда у власти был барыга-олигарх, любимый министр Януковича -ВСЕ продавалось....
показати весь коментар
01.07.2021 14:52 Відповісти
 
 