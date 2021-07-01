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Інспекторів Київської митниці підозрюють у зловживанні при ввезенні вживаних вантажівок: бюджет недоотримав 4,4 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Три інспектори одного з митних постів Київської митниці організували схему імпорту в Україну вантажних автомобілів зі штучним заниженням обсягу митних платежів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що з листопада 2018 року по січень 2020 чиновники "дозволяли" підприємствам, які займаються імпортом вантажних автомобілів, ввозити їх на територію України за підробленими документами.

Учасники схеми видавали старі автомобілі за більш нові й таким чином зменшували суму митних платежів.

Під час митного оформлення інспектори "не помічали" неправильно вказаний рік виробництва транспортних засобів. У результаті схем бюджет недоотримав 4,4 млн гривень.

Інспектори Київської митниці підозрюються в зловживанні службовим становищем в інтересах приватних підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 6 років.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання про обрання підозрюваним інспекторам заходу і відсторонення їх від займаних посад.

Незаконні дії приватних підприємців - учасників схеми розслідуються правоохоронними органами.

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Інспекторів Київської митниці підозрюють у зловживанні при ввезенні вживаних вантажівок: бюджет недоотримав 4,4 млн грн 01
Інспекторів Київської митниці підозрюють у зловживанні при ввезенні вживаних вантажівок: бюджет недоотримав 4,4 млн грн 02
Інспекторів Київської митниці підозрюють у зловживанні при ввезенні вживаних вантажівок: бюджет недоотримав 4,4 млн грн 03

Київ (19534) митниця (1874) машина (35) ДБР (3509)


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не волнуйтесь, ввс скоро вернут взад, извинятся, компенсируют расходы и дадут повышение. Все будет айкос.
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01.07.2021 12:28 Відповісти
Обычный инспектор никогда не позволит себе такую самодеятельность. Это не 200-500 грн в декларации.... Такие схемы мутятся или по указанию или поставив в известность начальство.... А вот если начальник это делает по собственной инициативе и ни с кем из "старших" не делится, то отвечать будет обычный инспектор. Хотя, задним числом поделятся и отбелят парня!
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01.07.2021 12:36 Відповісти
Весь европейский средний и малый бизнес работает на Бу авто. Это дешевле и не жалко.

И только в Украине, ПРОСЯЩЕЙСЯ ЯКОБЫ В ЕС, препоны для малого и среднего бизнеса во всем
Явно с подачи олигархов и коррупционеров
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01.07.2021 12:44 Відповісти
Ау, ребята! Вы чего?! Люди давал сумасшедшие взятки, чтобы работать в этом месте! Дети малые недоедали, сами ходили босые-голодные! Дайте людЯм нормальной жизнью пожить хоть чуть-чуть!!!
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01.07.2021 12:55 Відповісти
не може буты
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01.07.2021 12:56 Відповісти
Не "инспекторы" ! А : "Руководство Киевской таможни, крышуемое главным офисом "типа-Таможенной службы", руками рядовых инспекторов таможенного поста (с радостью и энтузиазмом дебилов, взявшихся "поучаствовать" в прибыльном дельце) ..." а вот далее уже по тексту анонса данной заметки... Жирные инспектора таможенного поста, хотя и "жирные", но все равно, не более чем несамостоятельные в этих вопросах "стрелочники"!
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01.07.2021 14:56 Відповісти
 
 