Інспекторів Київської митниці підозрюють у зловживанні при ввезенні вживаних вантажівок: бюджет недоотримав 4,4 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Три інспектори одного з митних постів Київської митниці організували схему імпорту в Україну вантажних автомобілів зі штучним заниженням обсягу митних платежів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що з листопада 2018 року по січень 2020 чиновники "дозволяли" підприємствам, які займаються імпортом вантажних автомобілів, ввозити їх на територію України за підробленими документами.

Учасники схеми видавали старі автомобілі за більш нові й таким чином зменшували суму митних платежів.

Під час митного оформлення інспектори "не помічали" неправильно вказаний рік виробництва транспортних засобів. У результаті схем бюджет недоотримав 4,4 млн гривень.

Інспектори Київської митниці підозрюються в зловживанні службовим становищем в інтересах приватних підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 6 років.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних осіб, вирішується питання про обрання підозрюваним інспекторам заходу і відсторонення їх від займаних посад.

Незаконні дії приватних підприємців - учасників схеми розслідуються правоохоронними органами.

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