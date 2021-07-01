ДФС запобігла незаконному відшкодуванню ПДВ на 400 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, в межах кримінального провадження викрили групу осіб в підробці реєстраційних документів громадської організації та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Правоохоронці викрили злочинну групу, організатори якої зареєстрували на підставних осіб понад 40 суб’єктів господарювання. З використанням реквізитів зазначених підприємств створювалась лише видимість господарської діяльності псевдо-громадських організацій з використанням праці осіб з обмеженими можливостямиповідомляє пресслужба ДФС, передає Цензор.НЕТ.

Ці СГД, в свою чергу, за останні півтора роки, заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн грн. ПДВ., понад 100 млн грн вже було незаконно відшкодовано з державного бюджету.

Враховуючи вищезазначене, службові особи згаданих підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а особи, які керували їх діяльністю, привласнили та розтратили їх.

На підставі ухвал районного суду м. Києва співробітники ДФС провели понад 20 санкціонованих обшуків за адресами виробничих, складських, житлових та офісних приміщень, за результатами яких виявлено матеріальні цінності, комп’ютерну техніку печатки, фінансово-господарські документи, чорнові записи, тощо. Також правоохоронці встановили та задокументували факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб з обмеженими можливостями, а за юридичними адресами встановлено відсутність підприємств та їх службових осіб.

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Вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Після проведення оперативно-слідчих заходів вищезазначеною групою підконтрольних підприємств, заявки до бюджетного відшкодування не подавались. Діяльність міжрегіональної злочинної схеми незаконного відшкодування ПДВ припинено.

Наразі, в межах досудового розслідування, вживається весь комплекс заходів спрямований на відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває.

"Аналітики ДФС продовжують не тільки виявляти факти ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ, але й викривають факти незаконних заявок на відшкодування, тобто діють на упередження незаконного відшкодування ПДВ. Правоохоронці аналізують роботу суб’єктів господарської діяльності, встановлюють факти незаконної діяльності таких підприємств, а системний підхід до вирішення цього явища допомагає руйнувати існуючі схеми з розкрадання бюджетних коштів.

Зусилля Служби спрямовані на створення рівних та прозорих умов ведення бізнесу та детінізацію економіки. Вкотре нагадую, з чесним бізнесом ми завжди готові до діалогу та співпраці, тіньовому бізнесу - жодних поступок", - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.









