Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ. ФОТО

Посадові особи однієї з територіальних виборчих комісій Харківської області під час виборів у 2020 році замовили друк бюлетенів за значно завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що причетним до схеми є головний бухгалтер районної територіальної виборчої комісії. Він замовив виготовлення виборчих бюлетенів за ціною, що більш ніж утричі перевищує їхню ринкову вартість. Для цього він вступив у змову з керівником місцевої комерційної фірми та місцевим підприємцем.

За висновками судово-економічної експертизи, внаслідок оборудки державному бюджету завдано збитків на майже 500 тис. грн.

Під час обшуку за місцями роботи і мешкання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили:

документальні докази протиправних оборудок;

приблизно 300 грамів золота у банківських зливках;

грошові кошти у національній та іноземній валютах на загальну суму понад 1 млн грн.

Наразі директору комерційної фірми та підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри за цієї ж статтею й головному бухгалтеру виборчої комісії.

Служба безпеки України перевіряє законність витрачання бюджетних коштів іншими територіальними виборчими комісіями, де постачальниками бюлетенів були викриті комерсанти.

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