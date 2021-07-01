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Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ. ФОТО

Посадові особи однієї з територіальних виборчих комісій Харківської області під час виборів у 2020 році замовили друк бюлетенів за значно завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що причетним до схеми є головний бухгалтер районної територіальної виборчої комісії. Він замовив виготовлення виборчих бюлетенів за ціною, що більш ніж утричі перевищує їхню ринкову вартість. Для цього він вступив у змову з керівником місцевої комерційної фірми та місцевим підприємцем.

За висновками судово-економічної експертизи, внаслідок оборудки державному бюджету завдано збитків на майже 500 тис. грн.

Під час обшуку за місцями роботи і мешкання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили:

  • документальні докази протиправних оборудок;
  • приблизно 300 грамів золота у банківських зливках;
  • грошові кошти у національній та іноземній валютах на загальну суму понад 1 млн грн.

Наразі директору комерційної фірми та підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри за цієї ж статтею й головному бухгалтеру виборчої комісії.

Служба безпеки України перевіряє законність витрачання бюджетних коштів іншими територіальними виборчими комісіями, де постачальниками бюлетенів були викриті комерсанти.

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Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ 01
Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ 02

Автор: 

бюлетені (70) вибори (6704) СБУ (12857) Харківщина (6054) махінації (417)


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и голоса за себя тоже продают
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01.07.2021 14:51 Відповісти
Одной ли - вот в чём вопрос
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01.07.2021 14:52 Відповісти
То есть, виноват не купивший в 3 раза дороже бухгалтер (Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.Источник: https://censor.net/ru/p3274532), а продавцы-коммерсанты?
И этим уродам я вынужден платить налоги? Прокурорско-судейские скоты просто издеваются над обществом и здравым смыслом...
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01.07.2021 14:57 Відповісти
Это уже норма. Так будет всегда.
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01.07.2021 15:12 Відповісти
Пока выборы раз в 5 лет - точно...
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01.07.2021 16:29 Відповісти
 
 