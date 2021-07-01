УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5707 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Допомога пораненим
8 593 53

У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів, які потребують ліків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.

"Бійців привезли важких. Молодому офіцерові 22 роки, відірвало руку, інша рука перебита, ноги в осколкових пораненнях, обличчя, око, живого місця немає, він весь перемотаний бинтами. Терпить страшний біль. Коля, 24 роки, поранення в ногу, залізо стоїть, нога розпухла. Ще один боєць, 24 роки, кульове поранення, загноєння, відправили в "гнойку". Три бійці в нейрохірургії, ще один у реанімації та в інших відділеннях. Принесли хлопцям соки, футболки, перекуси, фрукти. Вчора вся країна раділа від футболу, а сьогодні треба згадати, що війна забирає найкращих і що наші бійці дають нам можливість спокійно насолоджуватися життям", - розповіла волонтерка.

Юсупова повідомила, що купила українським воїнам квадрокоптер за 44 тис. грн, передавач за 12 тис. грн, планшет за 6499 тис. грн та знеболювальне за 3900 грн.

"Машина їде на фронт у п'ятницю, ще потрібно купити багато ліків, кави і треба на липень купити два квадрокоптери. Люди, долучайтеся до допомоги. Я розумію, що літо, але пам'ятайте, що такі ж діти, як Ваші, ризикують своїми життями, захищаючи нашу країну і всіх нас", - додала Юсупова.

Картка для допомоги 4441111447002464

або

5375411500427369 Монобанк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова. ФОТО

У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 01
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 02
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 03
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 04
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 05
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 06
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 07
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 08
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 09
У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова 10

Автор: 

допомога (8375) поранення (2807) військовослужбовці (4775) волонтери (1336) Юсупова Наталія (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Для мусоров закупают новые французкие вертолеты, повышают мусорам зарплаты каждые пол года, миллиарды долларов ежегодно выплачиваются Ахметову и КО на *зеленые тарифы*, а армия собирает на китайские квадрокоптеры. Как называется ета страна? У населения уже вытресли все деньги отложенные на черный день, кто поможет армии в трудную минуту? Ваш Ахметов, Мервель с Макароном и *експерды* которые требуют повысить тарифы и налоги для украинцев?
показати весь коментар
01.07.2021 15:24
+21
УЖАС И ПОЗОР ! Неужели ,у вас жлобов зелёных ,нет на ЭТО СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ , ИЗ КОТОРОГО ВЫ , ублюдки миллиардами тырите !
показати весь коментар
01.07.2021 15:33
+19
штаб ООС каждый день сообщает, чт потерь нет. Откуда же эти тяжело раненные воины? Выходит, штаб врет? Как в лучших традициях совка.
показати весь коментар
01.07.2021 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для мусоров закупают новые французкие вертолеты, повышают мусорам зарплаты каждые пол года, миллиарды долларов ежегодно выплачиваются Ахметову и КО на *зеленые тарифы*, а армия собирает на китайские квадрокоптеры. Как называется ета страна? У населения уже вытресли все деньги отложенные на черный день, кто поможет армии в трудную минуту? Ваш Ахметов, Мервель с Макароном и *експерды* которые требуют повысить тарифы и налоги для украинцев?
показати весь коментар
01.07.2021 15:24 Відповісти
УЖАС И ПОЗОР ! Неужели ,у вас жлобов зелёных ,нет на ЭТО СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ , ИЗ КОТОРОГО ВЫ , ублюдки миллиардами тырите !
показати весь коментар
01.07.2021 15:33 Відповісти
Шо-то я не прочитал этого в посте "уважаемого волонтера". И про наше "МинОбороны" не прочитал, которое вроде как должно отвечать за снабжение наших воинов всем необходимым. Особенно на передовой. Такие "незначительные" вопросики не в тему волонтеру?
показати весь коментар
01.07.2021 15:34 Відповісти
Уважаемій волонтер делает со своей стороны то, что может для помощи нашим защитникам, а не разглагольствует на тему того, кто за что должен отвечать.
показати весь коментар
01.07.2021 15:47 Відповісти
Так может "те кто должен" поэтому и делают все через жо...пу, потому что "а че там разглагольствовать?". Они бы тебя очень поддержали в твоей позиции. Они очень не любят когда их в их дерьмо носом тыкают.
показати весь коментар
01.07.2021 16:35 Відповісти
Так а чому волонтер це робить не в міністерстві оборони, не в ВР, не в ОП а через соцмережі??
показати весь коментар
01.07.2021 17:00 Відповісти
Тому, що вона - волонтер, а не працівник Міноборони.
показати весь коментар
02.07.2021 03:17 Відповісти
Ще раз питання. Знаючи проблеми які є в шпиталі, причому ці проблеми виникають не раптово, а носять сестиматичний характер, чому волонтер Юсупова постійно звертається до громадян про допомогу, а не до конкретних міністерств??? На якого біса створилось міністерство ветеранів???
показати весь коментар
02.07.2021 09:28 Відповісти
А з чого ви взяли, що вона не звертається також і до міністерств?
показати весь коментар
02.07.2021 11:21 Відповісти
З того що звертається до громадян!
А взяла б фото поранених, і пішла по цих всіх вище названих установах ведучи стрім! І напевно це б дало кращий результат! Всі б бачили хто і скільки дає.
показати весь коментар
02.07.2021 11:28 Відповісти
Вона звертається до всіх. Міністерства - структури бюрократичні і нічого не дають на щось - бюджети розписані і розписані паркетними генералами не на користь солдатів.
Тому Наталія або може весь свій час витрачати на боротьбу з міністерством, або на адресну допомогу військовим. Вона обрала другий шлях, ви можете обрати для себе перший.
показати весь коментар
02.07.2021 12:22 Відповісти
Розмова йде про чиновників з цих міністерств. Вона відомий волонтер і веде стрім як ця вся издобратія і скільки дає. І це б напевно дало більшу ефективність ніж коли їх не чіпати. І так кожного разу!
показати весь коментар
02.07.2021 12:50 Відповісти
Она об этом говорит постоянно. Если вы не слышали, то это ваши проблемы.
показати весь коментар
01.07.2021 16:33 Відповісти
Я комментирую статью, а не "слухи".
показати весь коментар
01.07.2021 16:41 Відповісти
Там , ниже , зрадовцы на большую реставрацию выделили 1 млрд . гр .
Они чё , квадрокоптер не могут купить ???
показати весь коментар
01.07.2021 15:25 Відповісти
Пораненим бійцям гроші на ліки волонтери збирають, а ці зебіли лише на прапорах збираються 170 лімонів розпиляти!
показати весь коментар
01.07.2021 21:50 Відповісти
зеленый мародер никогда от себя не оторвет на помощь армии
показати весь коментар
01.07.2021 15:30 Відповісти
+
показати весь коментар
01.07.2021 15:31 Відповісти
Петя - да , тот много отрывал .
Как оторвёт , бывало , так сразу на Мальдивы , раны зализывать ...
показати весь коментар
01.07.2021 15:34 Відповісти
Що ватні, ніяк не заспокоїтесь? Скільки відірвав Віслюк Оманський чи ваша мервечина? Ви особисто, скільки відірвали, за 7 років?
показати весь коментар
01.07.2021 15:56 Відповісти
Ну да так наворовал, что откатился в форбсе на 3 позиции.
показати весь коментар
01.07.2021 23:00 Відповісти
Зробив перевод. Дякую за вашу працю!
показати весь коментар
01.07.2021 15:35 Відповісти
Доброе дело делают такие волонтеры как Наталия Юсупова. Мы лишь можем им помочь в этом.
показати весь коментар
01.07.2021 15:49 Відповісти
І якраз вилізло чмо на прізвище зеленський зі словами - рассіянє не хочуть війни з нами.
показати весь коментар
01.07.2021 15:35 Відповісти
Это писец какой-то! На 7-ом году войны страна не может купить 2 квадрокоптера и лекарства солдатам? Как они собрались воевать с россией если на сраные коптеры денег нет?
показати весь коментар
01.07.2021 15:39 Відповісти
На 8-ом!
показати весь коментар
01.07.2021 17:28 Відповісти
Они и не воюют , зеленскийв в своём видосике заявлял ,что «выстрелы ушли в прошлое, сейчас слышны только раскаты грома «
показати весь коментар
01.07.2021 15:44 Відповісти
Судьям, которые нихрена не судят на заоблачные зарплаты деньги есть, депутатам - есть, министрам, налоговикам, таможенникам и прочей ненужной шушере - есть, а солдатам нету!
Стрелять всё это быдло надо, по другому, наверное, никак...
показати весь коментар
01.07.2021 15:45 Відповісти
люди забувають що війна іде , І для цього даже не кажуть про велику кількість поранених, не кажуть про тих хто помирає від ран, їх взагалі не рахують. А нехай хтось із депутатів сходить на кладовище , може там прозріє, що для армії потрібно віддавати все найкраще, найновіще а не тримати для парадів і показових виступів. На лікування воїнів немає грошей. На величезні зарплати, на наглядові ради є а на армію немає. ЦЕ САБОТАЖ І ЗРАДА
показати весь коментар
01.07.2021 15:47 Відповісти
Позвольте, откуда раненные, "Величайший Лидер Современности" что, зря войска отводил?
показати весь коментар
01.07.2021 15:49 Відповісти
штаб ООС каждый день сообщает, чт потерь нет. Откуда же эти тяжело раненные воины? Выходит, штаб врет? Как в лучших традициях совка.
показати весь коментар
01.07.2021 15:50 Відповісти
У Тарана с Хомчаком много других интересных занятий, устали люди от войны...
показати весь коментар
01.07.2021 15:55 Відповісти
Их лично назначил ЗЕИУДА И БЕЗ ЕГО ПРИКАЗА ОНИ НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ШАГ В СТОРОНУ ! Благодарите лично -ПОРНОШУТА
показати весь коментар
01.07.2021 16:30 Відповісти
Звідки поранені ? Адже вже перестали стріляти , а в очах Пуйла з'явився мир.
показати весь коментар
01.07.2021 15:55 Відповісти
+. Одужуйте, рідненькі.
показати весь коментар
01.07.2021 15:57 Відповісти
Родина свое дело сделала - избрала на царство зеленую мразь . " Кошка бросила котят - пусть ....ься как хотят " .
показати весь коментар
01.07.2021 16:09 Відповісти
А Выше текст
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
показати весь коментар
01.07.2021 16:47 Відповісти
.07.21 16:42 На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
https://images.cnscdn.com/images/9/a/6/1/9a6181032be71013d01f9e5d386614fc/original.jpgОгромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.

Об этом сообщает общественная организация https://statewatch.org.ua/publications/ponad-170-mln-hrn-khochut-vytratyty-na-hihants-ki-prapory-z-nahody-nezalezhnosti/ StateWatch , информирует https://censor.net/. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта - 170,7 млн гривен.
показати весь коментар
01.07.2021 16:55 Відповісти
Раненых и больных доставили вчера самолётом из Днепра где они проходили лечение несколько дней. В Днепре нет волонтёра Юсуповой, но есть лекарства для раненых. А в центральном военном госпитале в Киеве есть волонтёр Юсупова и почему-то всегда нужно собирать деньги на лекарства для раненых.
показати весь коментар
01.07.2021 17:14 Відповісти
Иногда , быть волонтером выгодно.
показати весь коментар
01.07.2021 17:48 Відповісти
Блин, так у нас ведь "перемиряние". Откуда раненые?
показати весь коментар
01.07.2021 17:54 Відповісти
планшет и роутер по любому впарит на олх
показати весь коментар
01.07.2021 18:22 Відповісти
по Закону за такие травмы компенсация полагается , выписку с больницы запись в журналах .. причем тут волонтер ? куда он лезит этот волонтер ? У меня 2 знакомых погибло в 2014 и 2015 годах семьи тогда получили по 600 000 грн ..За ранения до 200 000 грн если с инвалидностью то до 300 000 грн ..Но никто не забыт или волонтер забыл что он не во Франции и не в Зимбабве живет , а в Украине
показати весь коментар
01.07.2021 19:01 Відповісти
Подожите, я уплатил налоги, а мне говорят давай в общак по новой, всё фигня. Это коррупция или как? Когда мы перестанем жить па панятиям?На шторы и лампочки не надо скидываться?
показати весь коментар
01.07.2021 20:17 Відповісти
Я преклоняюсь перед нашими защитниками. Но почему, в наших ВРУ и ОП Украины не знают какой еще очередной "Лексус" купить или самолет и нет денег на лечение защитников Украины. Почему мы уже семь лет собираем на защиту Украины со своего кармана со своих куцых зарплат, платим налоги в казну и считаем деньги от зарплаты до зарплаты, а эти твари в высоких кабинетах деребанят деньги на оборону из этой казны? Да так, что не хватает на лечение воинам.
показати весь коментар
01.07.2021 20:33 Відповісти
Если не можете не воровать, то хотя бы отмените этот ненужный парад (когда жопа в дерьме), а деньги - на лечение воинов.
показати весь коментар
01.07.2021 20:42 Відповісти
В пролом году отменили - и что? Военные были возмущены, общество негодовало. В этом решили провести - тем более - круглая дата - опять возмущены...
показати весь коментар
02.07.2021 03:20 Відповісти
А где Главный Командующий! Видосики снимает... Чем бы дитя не игралось, пока взрослые дяди народ обкрадывают. А воины тем временем в госпиталях в муках стают инвалидами, а то и умирают. Я бы таких зебилов-чиновников по законам военного времени - расстреливал без суда и следствия...
показати весь коментар
01.07.2021 22:35 Відповісти
А в это время для парада на день независимости Министерство обороны Украины в воюющей стране закупает Мерседесы в люксовом исполнении ДЛЯ ВОЕННОГО ПАРАДА!!! Они бледть не танки и бронемашины покупают, а люксовые Мерсы для паркетных генералов, что бы тех на парад водить!!! Это победа господа! Это победа!!! Да здравствует ЗЕ-говнокомандующий!
показати весь коментар
01.07.2021 22:44 Відповісти
Пока всех этих совковых говно-генералов из армии не выметут - дела не будет
Этих лампасников паркетных обороноспособность страны не интересует - только собственные удобства.
показати весь коментар
02.07.2021 03:21 Відповісти
 
 