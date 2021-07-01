У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів, які потребують ліків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.
"Бійців привезли важких. Молодому офіцерові 22 роки, відірвало руку, інша рука перебита, ноги в осколкових пораненнях, обличчя, око, живого місця немає, він весь перемотаний бинтами. Терпить страшний біль. Коля, 24 роки, поранення в ногу, залізо стоїть, нога розпухла. Ще один боєць, 24 роки, кульове поранення, загноєння, відправили в "гнойку". Три бійці в нейрохірургії, ще один у реанімації та в інших відділеннях. Принесли хлопцям соки, футболки, перекуси, фрукти. Вчора вся країна раділа від футболу, а сьогодні треба згадати, що війна забирає найкращих і що наші бійці дають нам можливість спокійно насолоджуватися життям", - розповіла волонтерка.
Юсупова повідомила, що купила українським воїнам квадрокоптер за 44 тис. грн, передавач за 12 тис. грн, планшет за 6499 тис. грн та знеболювальне за 3900 грн.
"Машина їде на фронт у п'ятницю, ще потрібно купити багато ліків, кави і треба на липень купити два квадрокоптери. Люди, долучайтеся до допомоги. Я розумію, що літо, але пам'ятайте, що такі ж діти, як Ваші, ризикують своїми життями, захищаючи нашу країну і всіх нас", - додала Юсупова.
Картка для допомоги 4441111447002464
або
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А взяла б фото поранених, і пішла по цих всіх вище названих установах ведучи стрім! І напевно це б дало кращий результат! Всі б бачили хто і скільки дає.
Тому Наталія або може весь свій час витрачати на боротьбу з міністерством, або на адресну допомогу військовим. Вона обрала другий шлях, ви можете обрати для себе перший.
Они чё , квадрокоптер не могут купить ???
Как оторвёт , бывало , так сразу на Мальдивы , раны зализывать ...
Стрелять всё это быдло надо, по другому, наверное, никак...
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
https://images.cnscdn.com/images/9/a/6/1/9a6181032be71013d01f9e5d386614fc/original.jpgОгромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.
Об этом сообщает общественная организация https://statewatch.org.ua/publications/ponad-170-mln-hrn-khochut-vytratyty-na-hihants-ki-prapory-z-nahody-nezalezhnosti/ StateWatch , информирует https://censor.net/. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта - 170,7 млн гривен.
Этих лампасников паркетных обороноспособность страны не интересует - только собственные удобства.