У київський госпіталь доставили тяжкопоранених воїнів. Потрібно багато ліків і знеболювальних, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів, які потребують ліків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова.

"Бійців привезли важких. Молодому офіцерові 22 роки, відірвало руку, інша рука перебита, ноги в осколкових пораненнях, обличчя, око, живого місця немає, він весь перемотаний бинтами. Терпить страшний біль. Коля, 24 роки, поранення в ногу, залізо стоїть, нога розпухла. Ще один боєць, 24 роки, кульове поранення, загноєння, відправили в "гнойку". Три бійці в нейрохірургії, ще один у реанімації та в інших відділеннях. Принесли хлопцям соки, футболки, перекуси, фрукти. Вчора вся країна раділа від футболу, а сьогодні треба згадати, що війна забирає найкращих і що наші бійці дають нам можливість спокійно насолоджуватися життям", - розповіла волонтерка.

Юсупова повідомила, що купила українським воїнам квадрокоптер за 44 тис. грн, передавач за 12 тис. грн, планшет за 6499 тис. грн та знеболювальне за 3900 грн.

"Машина їде на фронт у п'ятницю, ще потрібно купити багато ліків, кави і треба на липень купити два квадрокоптери. Люди, долучайтеся до допомоги. Я розумію, що літо, але пам'ятайте, що такі ж діти, як Ваші, ризикують своїми життями, захищаючи нашу країну і всіх нас", - додала Юсупова.

Картка для допомоги 4441111447002464



або



5375411500427369 Монобанк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова. ФОТО



















