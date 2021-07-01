Затримано організаторку сепаратистського "референдуму" в Попасній на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку антиконституційного "референдуму" щодо створення псевдоутворення "ЛНР". Жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ.

Завдяки спланованій спецоперації співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній "референдуму" ‒ очолювала так звану "виборчу комісію". Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування. Після "голосування" зловмисниця забезпечила підрахунок голосів та відправлення заповнених "бюлетенів" до Луганська", - зазначають у СБУ.

Слідчі спецслужби заочно повідомили їй про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України) і оголосили в розшук. В даний час слідство триває, перевіряється причетність фігурантки до інших злочинів на шкоду державній безпеці.

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Крім того, СБУ повідомила про підозру за ч.2 ст.110 КК України також колишньому депутату міської ради м. Золоте Луганської області, який у травні 2014 очолив "виборчу комісію" з проведення незаконного референдуму в місті. Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і виявили докази скоєння злочину.





Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено в загальнодержавний розшук.

Зараз оперативні співробітники та слідчі СБУ встановили всіх ключових організаторів антиконституційного заходу в Попасній і Золотому Луганської області. Більшість із них уже отримали судові вироки, додали в СБУ.