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Затримано організаторку сепаратистського "референдуму" в Попасній на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Затримано організаторку сепаратистського

Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку антиконституційного "референдуму" щодо створення псевдоутворення "ЛНР". Жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ.

Завдяки спланованій спецоперації співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній "референдуму" ‒ очолювала так звану "виборчу комісію". Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування. Після "голосування" зловмисниця забезпечила підрахунок голосів та відправлення заповнених "бюлетенів" до Луганська", - зазначають у СБУ.

Слідчі спецслужби заочно повідомили їй про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України) і оголосили в розшук. В даний час слідство триває, перевіряється причетність фігурантки до інших злочинів на шкоду державній безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила 10 "інтернет-агентів", які діяли на замовлення російських спецслужб. ФОТОрепортаж

Крім того, СБУ повідомила про підозру за ч.2 ст.110 КК України також колишньому депутату міської ради м. Золоте Луганської області, який у травні 2014 очолив "виборчу комісію" з проведення незаконного референдуму в місті. Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і виявили докази скоєння злочину.

Затримано організаторку сепаратистського референдуму в Попасній на Луганщині, - СБУ 01
Затримано організаторку сепаратистського референдуму в Попасній на Луганщині, - СБУ 02

Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено в загальнодержавний розшук.

Зараз оперативні співробітники та слідчі СБУ встановили всіх ключових організаторів антиконституційного заходу в Попасній і Золотому Луганської області. Більшість із них уже отримали судові вироки, додали в СБУ.

затримання (4343) референдум (628) СБУ (12857) сепаратизм (757) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+21
как и со штепой, зеля сделает данную курицу депутаткой?
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01.07.2021 15:50
+16
Нахріна затримали? Може зразу в ВР, як аксьонова?
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01.07.2021 15:51
+9
Молодцы, не зря хлебушек с маслом едят. Теперь этой тете талоны на усиленное питание, и домой...
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01.07.2021 15:51
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как и со штепой, зеля сделает данную курицу депутаткой?
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01.07.2021 15:50 Відповісти
Это спорный вопрос...а вот к государственной награде представят точно
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01.07.2021 16:04 Відповісти
Компенсацию ей уже выплатили, но процесс идет. Позор, я видел видео, где эта стерва топтала флаг ЕС, пролетела на выборах мера Славянска, дрянь высшей пробы, а украинская Фемида к таким слепая и глухая. При Порохе не посадили, а сейчас и подавно.
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01.07.2021 17:17 Відповісти
Это я о Штепе
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01.07.2021 17:18 Відповісти
Молодцы, не зря хлебушек с маслом едят. Теперь этой тете талоны на усиленное питание, и домой...
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01.07.2021 15:51 Відповісти
Теперь ей дадут условно лет пять и всё. Хоть кого-то посадили реально за эти референдумы?
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01.07.2021 16:29 Відповісти
сказочник,мля.... эти "товарищи" решают вопросы(финансово) с сепарьем, на раз два.На Донбассе таких уйо@ков сотнями свободно себя чувствуют и после условного срока сейчас являются депутатами местных громад.
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01.07.2021 19:30 Відповісти
Нахріна затримали? Може зразу в ВР, як аксьонова?
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01.07.2021 15:51 Відповісти
Що Ви це ж жінка, спочатку в салон краси а потім вже в депутати та призначити головою якогось комітету, наприклад, у справах ветеранів.
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01.07.2021 23:06 Відповісти
Может даже и путёвку дадут
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01.07.2021 15:52 Відповісти
ей прямая дорога в депутаты Верховной Рады. Тогда к ней у нашей СБУ вопросов не будет.
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01.07.2021 15:52 Відповісти
На НАРЫ лет на 15 и не меньше ...
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01.07.2021 15:58 Відповісти
Задержали ? Так расстреляйте на месте , к чему эти бумажки ???
Вы ещё палачей из их подвалов задержите , а потом затейте с ними долгие разговоры .
Не власть , а импотентное дерьмо ...
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01.07.2021 15:58 Відповісти
Перфект участникам этой операции! Смутные времена во всех странах вытягивали только патриоты. Сейчас такое руководство во всех силовых структурах, что это скорее всего не благодаря налаженной работе вертикали управления, а вопреки.
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01.07.2021 16:08 Відповісти
Німеччина вкотрий раз пробує "злити" Україну -


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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01.07.2021 16:14 Відповісти
Говна на палке в качестве пункта 5 не хотят?
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01.07.2021 16:27 Відповісти
А все остальные пункты вам норм?
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01.07.2021 16:31 Відповісти
Отнюдь.
Я просто предложил добавть к рассмотрению п.5
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01.07.2021 17:36 Відповісти
Это просто смешно.
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01.07.2021 16:30 Відповісти
На нары эту бесноватую!
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01.07.2021 16:18 Відповісти
Приехала за украинской пенсией, это же "наш" человек с той стороны, правда, бубочка?
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01.07.2021 16:38 Відповісти
Рожу чо размазали? Героев народ должен знать в лицо!
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01.07.2021 17:07 Відповісти
Очерелной пук лейтенанта Баканова!! Скажите??Почему ШТЁПА сегодня не сидит в тюрьме!!Какие ещё доказательства вам ******** ещё надо!! Пол мира видел на видео как эта ***** Штепа бегала с российским треколором и т..д. !
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01.07.2021 17:08 Відповісти
К вечеру выпустят. Кива на поруки возьмет.
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01.07.2021 17:50 Відповісти
..нормально.. СБУшники поймали - баклановцы отпустят, а Аксёнов возьмёт такого ценного кадра себе в помощники, чтобы разваливать Украину под крылом Вошьдя зебилов вместе..
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01.07.2021 19:09 Відповісти
Показати то показали, а де тепер її посадити в Раді?
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01.07.2021 19:54 Відповісти
И? Извинились уже?
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01.07.2021 21:16 Відповісти
Затримано організаторку сепаратистського "референдуму" в Попасній на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2223
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02.07.2021 08:19 Відповісти
Судья поймет и простит
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02.07.2021 08:44 Відповісти
 
 