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Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, у такий спосіб зловмисники не лише викрадали електричну енергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону.

Від цієї підстанції отримують електроживлення такі об’єкти як: КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал" та інші.

За два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн.

Встановлено, що організатори створили потужну майнінг-ферму, розмістивши обладнання в орендованих складських приміщеннях і несанкціоновано під’єднались до підстанції, розташованої неподалік.

Щоб приховати факти викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники втрутились у роботу обліку системи. Для цього вони використовували спеціалізоване обладнання. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

У ході обшуку правоохоронці вилучили:

  • понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
  • спеціалізовану техніку для втручання у мережу автоматизованого обліку електроенергії .

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми 01
Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми 02
Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми 03
Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми 04

Автор: 

СБУ (12857) Чернігівщина (1584) криптовалюта (726)


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Топ коментарі
+9
Что же это за страна такая , если одна криптоферма регион обесточить может ...
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01.07.2021 16:01
+9
платить надо, а не воровать
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01.07.2021 16:04
+7
Майнеры, вот настоящая угроза государству во время войны и разгула преступности! А потом удивляемся, почему мы не в НАТО, ЕС и вообще не в цивилизованном мире
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01.07.2021 16:02
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Что же это за страна такая , если одна криптоферма регион обесточить может ...
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01.07.2021 16:01 Відповісти
Та то брєд повний, вони зупиняли лічильник просто, яким чином це могло знеструмити регіон, то до брехливої мусорні яка ферми собі віджати вирішила питання .
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01.07.2021 16:33 Відповісти
а в срср за таке вишку дали б...
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01.07.2021 17:14 Відповісти
Х*їшку, по-перше причому тут СРСР, по-друге при союзі також лічильники опускали і нікого не розстрілювали.
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01.07.2021 18:08 Відповісти
хищение госсобственности в особо крупных...
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01.07.2021 19:00 Відповісти
То СБУ пробує показувати , яка вона потрібна
Бо інакше - то зовсім не сфера СБУ , а інших правоохоронних органів
Реально - читаємо : Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3274551
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - бо незаконно підключитися до підстанції та впливати на облік , без своєї людини з керівництва - неможливо !

ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) - ну жадність фрайерів згубила - крали ...

А , якщо написати : таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона - то вже можна очікувати на
нагороди ....
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01.07.2021 17:13 Відповісти
подстанция расчитана на определенную нагрузку , потребляемая мощность данной "фермы " была судя по кооличеству оборудования была приличная
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01.07.2021 17:21 Відповісти
Майнеры, вот настоящая угроза государству во время войны и разгула преступности! А потом удивляемся, почему мы не в НАТО, ЕС и вообще не в цивилизованном мире
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01.07.2021 16:02 Відповісти
платить надо, а не воровать
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01.07.2021 16:04 Відповісти
никто не знает, что в этот момент майнится ....какие расчеты проводятся! Может расчитывают новую формулу на этой невероятно мощной системе распределенных вычислений или генерируют новую формулу вируса.. мало кто знает что реально оно считает...
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01.07.2021 16:09 Відповісти
Да ну ерунду не говорите. Код блокчейна открытый - берите и смотрите
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01.07.2021 16:36 Відповісти
Так получается они фальшивую криптовалюту делают? Насколько я понимаю настоящую должен выпускать только инициатор этой валюты?
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01.07.2021 16:42 Відповісти
если эти расчеты не приносят пользы - это мыльный пузырь!
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01.07.2021 17:08 Відповісти
плати если тебе надо а заодно попробуй добейся у генерирующих компаний структуру их себестоимости и заложенную норму прибыли ( >300%), а то они ее чего то секретят и не отдают даже по суду! но тебе ж главное платить, правильно?
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01.07.2021 16:32 Відповісти
Ну значит пока оборудование.
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01.07.2021 16:36 Відповісти
Майнеры и низкие пенсии судейских , прокурорских и тадепутов .
Да ,это настоящая угроза ...
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01.07.2021 16:04 Відповісти
что за бред расходовать єлектроєнергию для "печатанья" денег минуя реальное производство необходимых товаров

эту криптовалюту нужно просто запретить за вредительскую трату электрики !
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01.07.2021 16:29 Відповісти
а зачем расходовать электроэнергию на печатание денег например, не задумывался?
тут чистое производство - производство денег! "реально производство необходимых товаров" оставь кетайцам, пусть они свою экологию засерают!
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01.07.2021 16:34 Відповісти
Нуда, а обычные бабки и их обслуживание - не тратят электроэнергии
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01.07.2021 16:37 Відповісти
Странно, странно:
"несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку."
"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии,"
Что то не клеится тут, подключились и занижали не может быть в одном деле. Хотя, смотря сколько намайнили сибиушнки которые уже и счётчики учёта проверяют...
Источник: https://censor.net/ru/p3274551
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01.07.2021 16:05 Відповісти
Не, не ...
Власти тут не причём !
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01.07.2021 16:07 Відповісти
Даешь каждому сибиушнику по биткоину!(желательно в неделю раз).
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01.07.2021 16:18 Відповісти
Почемуне может быть? Вполне может быть одновременно.
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01.07.2021 16:25 Відповісти
3млн грн убытков...
а сколько биткоинов хоть намайнили?
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01.07.2021 16:15 Відповісти
То говнецо на фотках не намайнит битков
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01.07.2021 16:39 Відповісти
А если перевести бабки на кВт в сутки, то около 30тыс кВт - это анриал с тем, что там нашли
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01.07.2021 16:43 Відповісти
СБУ-шники уже не шифруются, занимаются элементврным рэкетом, даже не трудятся какие-то легенды придумывать. Что дальше? " Предотвратили падение котировки национальной валюты с помощью незаконных крипто-серверов" или "Конгломерат ФОПов с забубёновского базара намеревался уклониться от уплаты налогов на сумму государственного бюджета Украины", "Банда продавцов семечек намеревалась обвалить рынок подсолнечного масла опасным занижением цены"?
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01.07.2021 16:26 Відповісти
Сбушник смотрит на видеокарты с вентилляторами как на 8 чудо света! Видали чудеса техники, но такого!!!
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01.07.2021 16:37 Відповісти
Криптопитары
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01.07.2021 16:38 Відповісти
сбу занимается янтарем, криптой, ИТ , таможней....Только не прямыми своими обязанностями, защитой территориальной целостности страны , потому в 14 кацапы и делали что хотели, а сбушники дряпали с Донецка, Луганска не оглядываясь , так как оказалось могут подстрелить, и стало страшно(((((((((( Зачем тогда полиция, гбр, набу... и сотни силовых бесполезных организаций, если всем заправляет сбу???((((((((
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01.07.2021 16:52 Відповісти
Ненавижу майнеров. Из-за них ПК собрать в 2021 году стоит в два-три раза дороже, чем четыре года тому назад.
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01.07.2021 18:10 Відповісти
3 млн гривен сегодня это 3 биткоина, а 10 лет назад 3 биткоина - 3 доллара и это уже после стремительного роста с каких-то сотых или тысячных доллара за один биток
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01.07.2021 18:15 Відповісти
1. Мильна бульбашка.
2. При чому 3 млн ?? Це вартість витраченої ел. енергії. А стільки намайнили, не відомо.
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01.07.2021 18:31 Відповісти
СБУ Бакланова займається дрібними злодіями, що крадуть електрику?!.. Служба Безпеки України..?!
зелена шмаркля зі своїм фаворитом внаглу здають позиції України оптом і вроздіб на всіх фронтах, а СБУ ловить "олігархів" з трансформаторних підстанцій.. хоча ця примітивна робота під силу одному технарю-енергетику та одному участковому.. фсьО!
73%, понавибирали аніматорів - жеріть, не обляпайтесь
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01.07.2021 23:11 Відповісти
 
 