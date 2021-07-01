Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, у такий спосіб зловмисники не лише викрадали електричну енергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону.

Від цієї підстанції отримують електроживлення такі об’єкти як: КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал" та інші.

За два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн.

Встановлено, що організатори створили потужну майнінг-ферму, розмістивши обладнання в орендованих складських приміщеннях і несанкціоновано під’єднались до підстанції, розташованої неподалік.

Щоб приховати факти викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники втрутились у роботу обліку системи. Для цього вони використовували спеціалізоване обладнання. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

У ході обшуку правоохоронці вилучили:

понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют;

спеціалізовану техніку для втручання у мережу автоматизованого обліку електроенергії .

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.







