Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зловмисники підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, у такий спосіб зловмисники не лише викрадали електричну енергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону.
Від цієї підстанції отримують електроживлення такі об’єкти як: КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал" та інші.
За два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн.
Встановлено, що організатори створили потужну майнінг-ферму, розмістивши обладнання в орендованих складських приміщеннях і несанкціоновано під’єднались до підстанції, розташованої неподалік.
Щоб приховати факти викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники втрутились у роботу обліку системи. Для цього вони використовували спеціалізоване обладнання. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.
У ході обшуку правоохоронці вилучили:
- понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
- спеціалізовану техніку для втручання у мережу автоматизованого обліку електроенергії .
Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
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Бо інакше - то зовсім не сфера СБУ , а інших правоохоронних органів
Реально - читаємо : Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3274551
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - бо незаконно підключитися до підстанції та впливати на облік , без своєї людини з керівництва - неможливо !
ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) - ну жадність фрайерів згубила - крали ...
А , якщо написати : таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона - то вже можна очікувати на
нагороди ....
Да ,это настоящая угроза ...
эту криптовалюту нужно просто запретить за вредительскую трату электрики !
тут чистое производство - производство денег! "реально производство необходимых товаров" оставь кетайцам, пусть они свою экологию засерают!
"несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку."
"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии,"
Что то не клеится тут, подключились и занижали не может быть в одном деле. Хотя, смотря сколько намайнили сибиушнки которые уже и счётчики учёта проверяют...
Источник: https://censor.net/ru/p3274551
Власти тут не причём !
а сколько биткоинов хоть намайнили?
2. При чому 3 млн ?? Це вартість витраченої ел. енергії. А стільки намайнили, не відомо.
зелена шмаркля зі своїм фаворитом внаглу здають позиції України оптом і вроздіб на всіх фронтах, а СБУ ловить "олігархів" з трансформаторних підстанцій.. хоча ця примітивна робота під силу одному технарю-енергетику та одному участковому.. фсьО!
73%, понавибирали аніматорів - жеріть, не обляпайтесь