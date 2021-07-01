Боротьба з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю: Україна і Естонія підписали меморандум. ФОТОрепортаж
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Державною прокуратурою Естонської Республіки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, меморандум спрямований на співпрацю та консультації у сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.
За документом учасники, відповідно до своєї компетенції та законодавства своїх держав, об’єднують зусилля для пошуку практичних рішень у галузях протидії цим правопорушенням.
Сторони також домовились про обмін інформацією та документами, зокрема, текстами законодавчих та інших нормативних актів, матеріалами національної судової практики, аналітичними матеріалами, статистичними даними та повідомленнями, що стосуються боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.
Також генпрокурори обговорили питання поглиблення міжнародно-правового співробітництва між інституціями: співпрацю в рамках спільних слідчих груп, в питаннях ектрадиції та міжнародної правової допомоги.
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"Я б назвав це одним словом - корупція. Я не думаю, що питання навіть в тому, що Зеленський хоче побудувати багато якісних доріг. На приклад, історія з Окружною чи Кільцевою дорогою навколо Києва, ми ж прекрасно розуміємо, що це проєкт на багато-багато років. Тобто той, заявлений сценарій , який я також бачив - це сотні кілометрів насправді, це величезний проєк, грандіозний. І, в принципі, я думаю що він буде реалізований не менше аніж через декілька років", - зазначив Смолій.
Він також наголосив на тому, що на його думку, усі "процедурні моменти" не настільки довготривалі, аби оминати їх. І якби усі міністерства, зокрема Мінінфраструктури, ефективно працювали, то необхідна документація була б підготовлена вже до кінця поточного року.
"До кінця року можна було б цю документацію зробити і можна було б вже починати тендери проводити. Тому якщо говорити про такі проєкти, які працюють на роки, то вже ці пів року, чи вісім місяців вони не зіграють якоїсь великої ролі. І тому я бачу в цьому виключно одну річ - це просто бажання нажитися", - зауважив експерт.
Окрім цього він нагадав, що йдеться про чималі бюджетні кошти, наприклад, у проєкт "Великого будівництва" Зеленський планує вкласти близько 100 мільярдів гривень.
"Ви просто вдумайтесь в цю цифру. Фактично нам знову будуть пропонувати один кілометр дороги за декілька сотень мільйонів гривень. Тому насправді ми бачимо велику корупцію, це не «Велике будівництво» - це велика корупція і велике крадівництво", - заявив Смолій.
Він зазначив, що мова йде не лише про Велику окружну дорогу в Києві, а й, на приклад, про аеропорти. Це також, на думку Смолія, великий "клондайк корупції" Зеленського і така стратегія чинної влади, з поміж іншого, може призвести до погіршення стосунків України з ЄС.
"У будь-якому разі це не відповідає ані законам України, ані взагалі нашому руху до Європейського Союзу. І коли наші міжнародні партнери будуть розглядати можливість надання якихось коштів для нашої держави, вони також будуть на це дивитись. Корупція, корупція і ще раз корупція!", додав Смолій.