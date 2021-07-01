Боротьба з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю: Україна і Естонія підписали меморандум. ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Державною прокуратурою Естонської Республіки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, меморандум спрямований на співпрацю та консультації у сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

За документом учасники, відповідно до своєї компетенції та законодавства своїх держав, об’єднують зусилля для пошуку практичних рішень у галузях протидії цим правопорушенням.

Сторони також домовились про обмін інформацією та документами, зокрема, текстами законодавчих та інших нормативних актів, матеріалами національної судової практики, аналітичними матеріалами, статистичними даними та повідомленнями, що стосуються боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО

Також генпрокурори обговорили питання поглиблення міжнародно-правового співробітництва між інституціями: співпрацю в рамках спільних слідчих груп, в питаннях ектрадиції та міжнародної правової допомоги.









