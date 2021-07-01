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Законопроєкт про деолігархізацію, "по ходу, ДБР справу відкрило" - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня. ФОТОрепортаж

1 липня народні депутати проголосували низку законів, зокрема про корінні народи і деолігархізацію. Крім того народні обранці грали дискутували, грали в шахи і вирішували ділові питання.

Парламентський день 1 липня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 01

У ложі Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко


Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 02

Голосування середнім пальцем від нардепа Бакунця з "Довіри"

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 03

Переписка Бакунця (мовою оригіналу): "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 04

Позафракційний нардеп Новинський зі спини

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 05

У депутата Кучера з "Довіри" на планшеті шахи


Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 06

Скандальний Пономарьов  розглядає листівку про "аграрних Робін гудів"


Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 07

Новообраний Вірастюк жестикулює руками

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 08

і демонструє тату

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 09

Тимошенко і Палиця

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 10

Нардеп від "Батьківщини" Кожем'якін з колегою зі "СН" Радуцьким

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 11

Яременко з колегами і гаджетами

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 12

Керівництво ВР

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 13

Керівництво "ЄС" і "Голосу" - Порошенко і Рудик

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 14

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 15

Депутатські жести

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 16
Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 17

Палка дискусія між Арахамією і колегою по фракції Буймістер


Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 18

Співголова фракції "СН" Корнієнко

Законопроєкт про деолігархізацію, по ходу, ДБР справу відкрило - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня 19

Фракція "Слуга народу"

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14999) депутат (1779)


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Топ коментарі
+15
Ніби з маршрутки їх виперли...
Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
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01.07.2021 20:24
+8
Оце стоїть в парламенті непристойно одягнута тьола... збіговисько рогулів..
Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля - Цензор.НЕТ 7120
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01.07.2021 20:23
+6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Тепер повна узурпація влади.

Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».

Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.

Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.

Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.

І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
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01.07.2021 21:50
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Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное *****) С первого раза не поняли про табу, теперь еще раз рассматривают вопрос. А Радуцкому впору играть чужого. Совпадение?
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01.07.2021 20:20 Відповісти
Оце стоїть в парламенті непристойно одягнута тьола... збіговисько рогулів..
Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля - Цензор.НЕТ 7120
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01.07.2021 20:23 Відповісти
Она безвкусно одета, ибо фигуру нужно учитывать, а по сему да - непристойно и неэстетично
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02.07.2021 09:49 Відповісти
Ніби з маршрутки їх виперли...
Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
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01.07.2021 20:24 Відповісти
Олигархат сменили Клоунокроаты Зели Совок есть Совок...
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01.07.2021 20:32 Відповісти
Вагони розвантажують.
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01.07.2021 21:00 Відповісти
Их лица не обезображены печатью интеллекта !
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01.07.2021 21:08 Відповісти
не всі слуги уродів хотіли голосувати в першому читанні... довелось переконувати... обіцяти конвертацію...
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01.07.2021 21:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Тепер повна узурпація влади.

Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».

Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.

Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.

Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.

І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
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01.07.2021 21:50 Відповісти
Ну, вже був попередній "головний олігарх країни". І перед ним теж хотів свого сина зробити "головним олігархом країни". І тут результат буде також плачевний.
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01.07.2021 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5610187452388620?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·

Так называемый «закон против олигархов» - это дешёвая пиар-клоунада Зеленского. Точнее - просто плевок в лицо каждому украинцу.

Почему? Потому что если даже кто-то из олигархов и попадёт в «список олигархов», то наказанием им будет...запрет финансировать партии и принимать участие в приватизации.

Во-первых, никто из олигархов итак не финансирует официально партии. Поэтому плевать на запреты.

Во-вторых, олигархи давно уже скупили в стране все, что им нужно.

Именно поэтому Зеленский на каналах олигархов рассказывает, как будет с ними «бороться». Это фарс, который должен отвлечь внимание от продажи земли, повышения тарифов, тотальной бедности и дерибана сотен миллиардов на «Большой стройке».
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01.07.2021 21:51 Відповісти
А можна кращу якість фото нардепа Бакунця, щоб була читабельна переписка ?
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02.07.2021 12:36 Відповісти
Тушнить від цих у.обків
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03.07.2021 23:14 Відповісти
 
 