Законопроєкт про деолігархізацію, "по ходу, ДБР справу відкрило" - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня. ФОТОрепортаж

1 липня народні депутати проголосували низку законів, зокрема про корінні народи і деолігархізацію. Крім того народні обранці грали дискутували, грали в шахи і вирішували ділові питання.

Парламентський день 1 липня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

У ложі Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко





Голосування середнім пальцем від нардепа Бакунця з "Довіри"

Переписка Бакунця (мовою оригіналу): "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"

Позафракційний нардеп Новинський зі спини

У депутата Кучера з "Довіри" на планшеті шахи





Скандальний Пономарьов розглядає листівку про "аграрних Робін гудів"





Новообраний Вірастюк жестикулює руками

і демонструє тату

Тимошенко і Палиця

Нардеп від "Батьківщини" Кожем'якін з колегою зі "СН" Радуцьким

Яременко з колегами і гаджетами

Керівництво ВР

Керівництво "ЄС" і "Голосу" - Порошенко і Рудик

Депутатські жести





Палка дискусія між Арахамією і колегою по фракції Буймістер





Співголова фракції "СН" Корнієнко

Фракція "Слуга народу"

Фото - Цензор.НЕТ