Законопроєкт про деолігархізацію, "по ходу, ДБР справу відкрило" - в листуванні Бакунця і розмах рук Вірастюка, - день роботи Ради 1 липня. ФОТОрепортаж
1 липня народні депутати проголосували низку законів, зокрема про корінні народи і деолігархізацію. Крім того народні обранці грали дискутували, грали в шахи і вирішували ділові питання.
Парламентський день 1 липня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
У ложі Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко
Голосування середнім пальцем від нардепа Бакунця з "Довіри"
Переписка Бакунця (мовою оригіналу): "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"
Позафракційний нардеп Новинський зі спини
У депутата Кучера з "Довіри" на планшеті шахи
Скандальний Пономарьов розглядає листівку про "аграрних Робін гудів"
Новообраний Вірастюк жестикулює руками
і демонструє тату
Тимошенко і Палиця
Нардеп від "Батьківщини" Кожем'якін з колегою зі "СН" Радуцьким
Яременко з колегами і гаджетами
Керівництво ВР
Керівництво "ЄС" і "Голосу" - Порошенко і Рудик
Депутатські жести
Палка дискусія між Арахамією і колегою по фракції Буймістер
Співголова фракції "СН" Корнієнко
Фракція "Слуга народу"
Фото - Цензор.НЕТ
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Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Тепер повна узурпація влади.
Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».
Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.
Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.
Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.
І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5610187452388620?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·
Так называемый «закон против олигархов» - это дешёвая пиар-клоунада Зеленского. Точнее - просто плевок в лицо каждому украинцу.
Почему? Потому что если даже кто-то из олигархов и попадёт в «список олигархов», то наказанием им будет...запрет финансировать партии и принимать участие в приватизации.
Во-первых, никто из олигархов итак не финансирует официально партии. Поэтому плевать на запреты.
Во-вторых, олигархи давно уже скупили в стране все, что им нужно.
Именно поэтому Зеленский на каналах олигархов рассказывает, как будет с ними «бороться». Это фарс, который должен отвлечь внимание от продажи земли, повышения тарифов, тотальной бедности и дерибана сотен миллиардов на «Большой стройке».