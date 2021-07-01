Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж
Понад тисяча військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки тренуються на військовому аеродромі "Півці", що біля Чернігова, для участі в параді з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".
Зведена механізована колона налічує 24 парадні розрахунки (коробки). У неї входять військові, озброєння та військова техніка різних видів Збройних Сил України: Сухопутних військ, Морської піхоти Військово-Морських сил, зенітно-ракетні війська Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ. Крім них, залучені й інші силові структури, зокрема Національна гвардія України.
У парадні розрахунки входить артилерія, автомобільна техніка, зокрема санітарні автомобілі і "Богдани", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", комплекси радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами тощо.
ОК "Північ" представлене в механізованій колоні 30-ю окремою механізованою бригадою ім. князя К. Острозького і одним із розвідувальних підрозділів, які представлені розрахунками на спеціалізованих броньованих автомобілях "Новатор" з протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" і броньованих розвідувальних машинах.
Тренування парадних розрахунків триває вже тиждень. У перші дні були проведені інструкторсько-методичні заняття, визначалися з маршрутами руху техніки. Сьогодні - третій день практичного тренування. Тренування особового складу відбувається щодня за графіком, до обіду і після.
Тренування на Чернігівщині триватимуть до 7 серпня. Далі колона переміститься до Києва, де продовжить відточувати дії вже під час генеральних репетицій на смузі Антонова і безпосередньо на Хрещатику.
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"эти с танками" - это если у сердючки, вдруг, будут критические дни
але ж на БТР гармата залишилась!
хлопці, не підведіть.....
Після такого я просто не хочу бачити як виглядатимуть коробки ДШВ або морпіхів. Здається я зрозумів навіщо зеленим знадобився парад. Нам замислили чергове болісне приниження.
и репетиция
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю; Минулося....
Слава Українкам-Воїнам !
від проходу дівчат на параді 2018 не можна відірвати погляд!
а на чолі коробки - молодичка "горіха зерня", затята та гарна
Это просто ...капец !!!
По аналогии: аттестацию работников зоны проводит вор в законе.......
Чи коли рейтинги летять на дно парад, це вже не рудемент совка ?
Замість пісень за Україну нас розважатиме Смердючка, труси Могилевської, груди Кароль і зайчик- гей.