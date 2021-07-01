Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Понад тисяча військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки тренуються на військовому аеродромі "Півці", що біля Чернігова, для участі в параді з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

Зведена механізована колона налічує 24 парадні розрахунки (коробки). У неї входять військові, озброєння та військова техніка різних видів Збройних Сил України: Сухопутних військ, Морської піхоти Військово-Морських сил, зенітно-ракетні війська Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ. Крім них, залучені й інші силові структури, зокрема Національна гвардія України.





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У парадні розрахунки входить артилерія, автомобільна техніка, зокрема санітарні автомобілі і "Богдани", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", комплекси радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами тощо.

ОК "Північ" представлене ​​в механізованій колоні 30-ю окремою механізованою бригадою ім. князя К. Острозького і одним із розвідувальних підрозділів, які представлені розрахунками на спеціалізованих броньованих автомобілях "Новатор" з протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" і броньованих розвідувальних машинах.





Тренування парадних розрахунків триває вже тиждень. У перші дні були проведені інструкторсько-методичні заняття, визначалися з маршрутами руху техніки. Сьогодні - третій день практичного тренування. Тренування особового складу відбувається щодня за графіком, до обіду і після.





Тренування на Чернігівщині триватимуть до 7 серпня. Далі колона переміститься до Києва, де продовжить відточувати дії вже під час генеральних репетицій на смузі Антонова і безпосередньо на Хрещатику.