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Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Понад тисяча військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки тренуються на військовому аеродромі "Півці", що біля Чернігова, для участі в параді з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 01

Зведена механізована колона налічує 24 парадні розрахунки (коробки). У неї входять військові, озброєння та військова техніка різних видів Збройних Сил України: Сухопутних військ, Морської піхоти Військово-Морських сил, зенітно-ракетні війська Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ. Крім них, залучені й інші силові структури, зокрема Національна гвардія України.

Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 02
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 03

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Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 04

У парадні розрахунки входить артилерія, автомобільна техніка, зокрема санітарні автомобілі і "Богдани", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", комплекси радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами тощо.

ОК "Північ" представлене ​​в механізованій колоні 30-ю окремою механізованою бригадою ім. князя К. Острозького і одним із розвідувальних підрозділів, які представлені розрахунками на спеціалізованих броньованих автомобілях "Новатор" з протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" і броньованих розвідувальних машинах.

Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 05

Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 06
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 07

Тренування парадних розрахунків триває вже тиждень. У перші дні були проведені інструкторсько-методичні заняття, визначалися з маршрутами руху техніки. Сьогодні - третій день практичного тренування. Тренування особового складу відбувається щодня за графіком, до обіду і після.

Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 08
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності 09

Тренування на Чернігівщині триватимуть до 7 серпня. Далі колона переміститься до Києва, де продовжить відточувати дії вже під час генеральних репетицій на смузі Антонова і безпосередньо на Хрещатику.

Автор: 

армія (3771) День Незалежності (701) оборона (4781) парад (377) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+35
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 2217
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01.07.2021 20:22
+14
Удачи в этом мероприятии, хлопцы. Помните, не для говнокомандующего будете проходить Хрещатиком, а для нашего Украинского Народа. Так вам будет легче и тренироваться и маршем пройти.
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01.07.2021 20:23
+13
А де сердючка и повалий? Или это старые фотки?
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01.07.2021 20:20
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А де сердючка и повалий? Или это старые фотки?
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01.07.2021 20:20 Відповісти
сердючка - то основной вариант празднования!
"эти с танками" - это если у сердючки, вдруг, будут критические дни
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01.07.2021 20:46 Відповісти
зеленый окурок--ты же говорил ,что парад будет после победы ? обосрался ?
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01.07.2021 21:03 Відповісти
Хе-хе. katsapa popierdolilo
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01.07.2021 21:12 Відповісти
мені одному здається, що з бронеавтомобілів познімали кулемети ?

але ж на БТР гармата залишилась!
хлопці, не підведіть.....
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01.07.2021 22:03 Відповісти
Конечно поснимали. Иначе потерпевший сцится. Главная интрига - поснимают ли с танков пушки...
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01.07.2021 23:01 Відповісти
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 2217
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01.07.2021 20:22 Відповісти
ти бухий чи нанюханий?
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01.07.2021 20:45 Відповісти
Ти здатен відповісти на запитання ?
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01.07.2021 20:58 Відповісти
Котли, говоришь, падаль мордовская, переводчик ***** подогнал? Мразь
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01.07.2021 20:58 Відповісти
Ты падаль говном мордовским воняешь мразь
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01.07.2021 21:05 Відповісти
этот богдан с психушки ! нахрен на него время тратить,ну лечится,подстилка,пусть воет.
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01.07.2021 21:06 Відповісти
скоріше контужене путлеровскою пропагандою, ну і тупе звісно
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01.07.2021 21:02 Відповісти
Воно дурне.
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01.07.2021 21:25 Відповісти
А зеля, як її руйнівник...
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01.07.2021 21:02 Відповісти
Удачи в этом мероприятии, хлопцы. Помните, не для говнокомандующего будете проходить Хрещатиком, а для нашего Украинского Народа. Так вам будет легче и тренироваться и маршем пройти.
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01.07.2021 20:23 Відповісти
я не піду на парад на чолі з зеленою соплею. а Український Народ це оті 73%?
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01.07.2021 20:26 Відповісти
оті 73% - насєлєніе.
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01.07.2021 20:33 Відповісти
Где служишь?
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01.07.2021 20:33 Відповісти
отакі от...інших немає...так ще й тебе не буде
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01.07.2021 20:38 Відповісти
Нужно обязательно пригласить американских братьев с пролетом F-35 в парах с украинскими СУ-27 над Киевом.
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01.07.2021 20:23 Відповісти
СУ-27 - Слава Україні 27.
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01.07.2021 20:26 Відповісти
наша Зелупень може тільки Кіркорова з Бастою запросити.
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01.07.2021 20:26 Відповісти
Если их обох провезут над Крещатиком верхом (як ото Мюнгхаузена на ядре) на Су-27, я б тоже посмотрел...
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01.07.2021 20:35 Відповісти
репетицию парада/ Парад и кодлан Коломойского. Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, Шефир.- в армии (Украины) все нехорошо: У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, Шефир.
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01.07.2021 20:31 Відповісти
Государства нет. Парад совершенно бесполезный и даже вредный, поскольку позволяет клоуну утвердиться еще раз в роли главнокомандующего, что плохо. Очень напоминает показуху для передачи "Служу Советскому Союзу". Зебобики, смотрели эту телепередачу по воскресеньям в 10 утра(перед "Утренней почтой")?
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01.07.2021 20:34 Відповісти
Какого государства нет? Расиськаго? Кацапские фашисты уже истерят, это хорошо
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01.07.2021 21:02 Відповісти
когда дело доходить до показухи на фоне тотального воровства власти, это значит одно - жоп@. и чем бОльшая жоп@, тем большая показуха(вроде флага за 24 млн). Это аксиома, достаточно глянуть на африканских папуасов: чем безумнее ситуация, тем дороже представления. Я так понимаю, передачу "Служу Советскому Союзу" тебя смотреть на заставляли. А жаль...
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01.07.2021 21:11 Відповісти
Шо петушки, подгорает?
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01.07.2021 21:18 Відповісти
Що це таке?! Це - міноборони виклав фото підготовки до Параду на День Незалежності. На параді братиме участь коробка жінок-військовослужбовців. Не знаю який Алан Бадоєв цього разу командує парадом, але жікнок-військових вирішили взути в туфлі на підборах. Певно - для гламуру.

Після такого я просто не хочу бачити як виглядатимуть коробки ДШВ або морпіхів. Здається я зрозумів навіщо зеленим знадобився парад. Нам замислили чергове болісне приниження.

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 6088
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01.07.2021 20:34 Відповісти
хоч не в ботфордах
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01.07.2021 20:46 Відповісти
Главное, что не в лаптях
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01.07.2021 21:03 Відповісти
Курсантки ж не проти.Чи їх змусили так йти?
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01.07.2021 20:53 Відповісти
парад 2018.
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 8666
и репетиция
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 185
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01.07.2021 20:55 Відповісти
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю; Минулося....

Слава Українкам-Воїнам !

від проходу дівчат на параді 2018 не можна відірвати погляд!
а на чолі коробки - молодичка "горіха зерня", затята та гарна
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01.07.2021 22:14 Відповісти
Форменная обувь повседневной формы одежды для военнослужащих-женщин. Ничего страшного, нечего им как при совке ножки берцами портить. В полевых условиях берцы оденут.
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01.07.2021 20:57 Відповісти
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 7587
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01.07.2021 21:05 Відповісти
а где тарлека поющая из пажей которых в её родных местах на ночь к одноглазому каццапу брали
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01.07.2021 21:35 Відповісти


Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 138
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01.07.2021 22:12 Відповісти
эта **** во главе коробки будет маршировать
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01.07.2021 22:40 Відповісти
Мерзость ! Це реально мезость... !
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01.07.2021 23:46 Відповісти
рулон помоев опять на форму свои руки заточенные под чей то уд поднял
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01.07.2021 21:27 Відповісти
там их по пардно выходной оденут не в пикселе а в юбках оказывается есть и такая
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01.07.2021 21:52 Відповісти
Счетчик расходов начал тикать. Вот просто интересно сколько одного только топлива уйдет на это мероприятие.
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01.07.2021 20:40 Відповісти
Путленфюрер сероводородом в своем подвале компенсирует все затраты на топливо с лихвой.
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01.07.2021 20:53 Відповісти
Так твоё ***** через бульбофюрера ещё подгонит
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01.07.2021 21:04 Відповісти
і верховнокомандуюче сцикло прийматиме парад...ото буде...шоу...
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01.07.2021 20:42 Відповісти
Святкування коштуватиме 200 мільйонів доларів.Що гроші немає куди подіти? А військові будуть честь віддавати Зеленському. Це взагалі зашквар.
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01.07.2021 20:44 Відповісти
Просто нагадаю, що 200 мільйонів, це більше 40 танків БМ Оплот. Тобто цілий танковий батальйон.
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02.07.2021 03:26 Відповісти
Парад будет принимать ортодоксальный уклонист !!!
Это просто ...капец !!!
По аналогии: аттестацию работников зоны проводит вор в законе.......
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01.07.2021 21:04 Відповісти
Чет про Киву вспомнил
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01.07.2021 21:08 Відповісти
І зайчика в білих колготках з вушками, щоб він здох
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01.07.2021 21:05 Відповісти
а где баивая фура от 95й кварталь и понторез юзик за рулём вместе с гротом кошевым для гнусавого зеленского фон штраба
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01.07.2021 21:32 Відповісти
Шо петушок, обосралося?
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01.07.2021 21:19 Відповісти
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 890
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01.07.2021 21:24 Відповісти
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 989
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01.07.2021 21:53 Відповісти
И техника, которую закупили, получили во времена Пороха. Ибо мелкому, хрипатому Шлемазлу по привычке пользовать чужое, выдавая его за свое
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01.07.2021 21:54 Відповісти
Что за совковые замашки? Деньги распилить? Во время ковида самое оно. Чем ЗЕк отличается от Пукина?
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02.07.2021 01:41 Відповісти
Виглядає як парад, а не як шапіто, у чому прикол ? Де будуть зайці, клоуни, Сердючка ?
Чи коли рейтинги летять на дно парад, це вже не рудемент совка ?
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02.07.2021 03:22 Відповісти
а где все зелебобики с воплями "пачиму вся эта техника ни в акопах!!!"
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02.07.2021 07:46 Відповісти
Та ви що, це та техніка, що "барига" с фронту відвів для параду в Києві? То передайте Зелі, ******** і іншим "патріотам", які своїми вонючими і брудними язиками виливали лавину бруду на Порошенко, щоб негайно відправили техніку і тисячу бійців на фронт.
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02.07.2021 10:04 Відповісти
Та жодної цієї скотини не видно, щоб їй у вухо передати.
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05.08.2021 09:00 Відповісти
Знову оця ганьба буде...
Замість пісень за Україну нас розважатиме Смердючка, труси Могилевської, груди Кароль і зайчик- гей.
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05.08.2021 08:59 Відповісти
 
 